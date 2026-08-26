James Gunn llamó ‘mentiroso’ y ‘estafador’ a Damon Lindelof años antes de contratarlo para ‘Lanterns’

Más de una década después, el actual codirector de DC Studios cambió radicalmente su postura y contrató a Lindelof

Mucho antes de convertirse en uno de los responsables creativos de ‘Lanterns’, Damon Lindelof recibió una durísima crítica pública de James Gunn. En 2012, el actual codirector de DC Studios atacó al cocreador de ‘Lost’ por el polémico final de la serie, llegando a llamarlo “mentiroso”, “estafador” y una persona sin integridad. Más de una década después, Gunn terminó confiándole a Lindelof un lugar clave dentro del nuevo DCU, donde trabaja junto con Chris Mundy y Tom King en la historia de Hal Jordan y John Stewart.

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¿Qué dijo James Gunn sobre Damon Lindelof en 2012?

La publicación original apareció en Facebook el 18 de marzo de 2012 y volvió a circular en 2024, cuando se confirmó que Lindelof formaría parte del equipo creativo de ‘Lanterns’. De acuerdo con varios medios, Gunn reaccionaba entonces al desenlace de ‘Lost’, que había dividido fuertemente a los espectadores dos años antes.

Damon Lindelof (Fotografia: Annie I. Bang /Invision/AP)

“Para mí, Lindelof está a la altura de Satanás por culpa del final de ‘Lost’. Es el Uri Geller de los narradores: un estafador de primera categoría, sin pizca de integridad. Y un mentiroso,” escribió Gunn.

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El comentario fue realizado antes de que Gunn alcanzara la posición que actualmente ocupa dentro de Warner Bros. Discovery y DC Studios. En aquel periodo, el cineasta era particularmente activo en redes sociales y acostumbraba compartir opiniones contundentes sobre películas, series y otros creadores.

La crítica estaba dirigida específicamente al trabajo de Lindelof como narrador y a la manera en que ‘Lost’ cerró su historia. Sin embargo, los términos empleados por Gunn hicieron que el mensaje volviera a llamar la atención cuando ambos terminaron trabajando dentro de la misma franquicia.

Doce años después, Gunn lo recibió en DC Studios

La relación profesional dio un giro completo en mayo de 2024. Cuando se anunció oficialmente el equipo de ‘Lanterns’, Gunn confirmó que Lindelof trabajaría junto con Mundy y King en el piloto y la biblia de la serie.

“Sí, es cierto. La serie ‘Lanterns’ del DCU está reuniendo un equipo de guionistas de primer nivel, basándose en un magnífico guion piloto y una biblia de la serie creados por Chris Mundy, Tom King y Damon Lindelof,” escribió entonces.

Gunn incluso celebró públicamente su llegada con otro mensaje: “Una cálida bienvenida a Chris y a [Damon Lindelof] al unirse a la familia de DC Studios.”

Entre ‘Lost’ y ‘Lanterns’, Lindelof desarrolló proyectos como ‘The Leftovers’ y ‘Watchmen’, esta última convertida posteriormente en una referencia importante para el tono más terrenal y político de la nueva producción de Green Lantern.

Lindelof ahora participa en algunas de las decisiones más arriesgadas del DCU

Kyle Chandler en ‘Lanterns’ (imagen: IMDb)

La llegada de ‘Lanterns’ ha vuelto particularmente llamativa aquella vieja publicación. Lindelof participa ahora en una serie que deliberadamente busca tomar riesgos con personajes establecidos y que ya ha provocado discusiones entre seguidores por algunas de sus decisiones narrativas.

El propio guionista ha reconocido que el fandom no comparte una sola visión sobre cómo deben adaptarse los cómics. En entrevista con Variety, defendió la posibilidad de realizar reinterpretaciones más arriesgadas y explicó que algunos seguidores buscan precisamente ese tipo de historias, mientras otros prefieren recibir versiones más cercanas a aquello que ya conocen.

Al mismo tiempo, Lindelof ha señalado que Gunn y Peter Safran mantienen los límites generales de la continuidad del DCU, aunque concedieron al equipo libertad para definir el estilo de ‘Lanterns’. Catorce años después de aquella crítica contra el final de ‘Lost’, Gunn terminó trabajando directamente con el mismo guionista al que alguna vez acusó de ser un estafador y un mentiroso.

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