James Gunn defiende el tono de ‘Linternas’ y explica por qué el DCU no tendrá un solo estilo

El cineasta defendió el tono del show tras las dudas de algunos fans sobre cómo encaja su enfoque detectivesco y oscuro

‘Linternas’ llegó a HBO Max con una propuesta muy distinta a la de otras producciones recientes del Universo DC, y esa diferencia ya provocó cuestionamientos entre algunos seguidores. Mientras ‘Superman’ apostó por una sensibilidad más luminosa y accesible, la serie protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre se acerca al drama criminal y al misterio, con comparaciones frecuentes con ‘True Detective’. Ante las dudas sobre cómo pueden convivir tonos tan diferentes dentro de una misma franquicia, James Gunn defendió públicamente esa variedad y explicó que forma parte de su visión para el DCU.

También te puede interesar: DCU: Estos son los proyectos cancelados del universo de James Gunn

¿Por qué James Gunn defiende el tono diferente de ‘Linternas’?

La discusión comenzó después de que un usuario de Threads elogiara el primer episodio de ‘Linternas’, pero cuestionara si su estilo funcionaba dentro del mismo universo que producciones como ‘Supergirl’ o ‘Creature Commandos’. El comentario incluso comparó la serie con una historia de Elseworlds por lo apartada que se siente tonalmente de otros proyectos.

Póster de ‘Linternas’ (imagen: IMDb)

Gunn respondió señalando que la variedad de estilos no es un problema, sino una característica que ha acompañado a DC durante décadas.

También lee: ¿Matthew Lillard se unirá al DCU? James Gunn habría contratado al actor para ‘Man of Tomorrow’, secuela de ‘Superman’

“Tal como ha sucedido con DC Comics. Ciertamente, las obras de Alan Moore, Darwyn Cooke, Grant Morrison, Jack Kirby, Paul Dini y Tom King para DC no pueden considerarse de un «único tono»,” escribió.

El cineasta también explicó que, como lector de los cómics de DC, siempre encontró atractivo pasar de una clase de historia a otra sin que eso destruyera la idea de un universo compartido.

“Para mí y para otros que crecimos con los cómics de DC, gran parte de la diversión consistía en disfrutar de una variedad de historias en diversos géneros y ver las formas ingeniosas en que estos tonos interactuaban y se entrelazaban,” agregó.

‘Linternas’ apuesta por un drama detectivesco más terrenal

La serie sigue a Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, y John Stewart, encarnado por Aaron Pierre, mientras investigan un asesinato relacionado con fuerzas extraterrestres en el territorio estadounidense. El reparto también incluye a Ulrich Thomsen como Sinestro, Nathan Fillion como Guy Gardner y Kelly Macdonald.

Este enfoque coincide con lo que sus creadores ya habían explicado antes del estreno. Damon Lindelof, Chris Mundy y Tom King señalaron que la intención era construir una historia más emocional y cercana a personajes reales, sin abandonar los elementos propios de Green Lantern.

Lindelof explicó previamente a Variety que el equipo creativo es consciente de trabajar con un personaje que acumula décadas de historias, pero también considera necesario ofrecer algo original, relevante y dispuesto a asumir riesgos. La intención, según señaló, es que esas decisiones creativas tengan un peso emocional real y no se perciban como simples recursos llamativos.

Mundy, showrunner de la serie, también mencionó ‘Watchmen’ como una referencia importante para combinar elementos de cómic con conflictos más humanos y temas como justicia, raza y colonización.

Kyle Chandler en ‘Lanterns’ (imagen: IMDb)

El DCU mantendrá continuidad, pero no uniformidad

Aunque Gunn y Peter Safran permiten que cada proyecto tenga una identidad propia, existen límites relacionados con la continuidad general del universo. Lindelof explicó que el equipo de ‘Linternas’ debe respetar las historias y planes que DC Studios tiene previstos para otros personajes y producciones, aunque conserva una amplia libertad para definir el tono y la manera de contar su historia.

‘Linternas’ también deberá conectar con otros proyectos del DCU, especialmente por la futura participación de John Stewart en ‘Man of Tomorrow’ y el regreso de Guy Gardner, quien ya apareció en ‘Superman’ y ‘Peacemaker’. Para Gunn, estas conexiones no obligan a que todas las producciones compartan un mismo estilo, sino que permiten que distintos géneros y sensibilidades convivan dentro de una misma continuidad.

Con información de Comic Basics.

No te vayas sin leer: Jason Momoa responde a especulaciones de que Adria Arjona será Mujer Maravilla en el DCU