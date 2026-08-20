Director de una de las últimas películas de Hayden Panettiere revela que su equipo estaba preocupado por ella

El cineasta aseguró que incluso fue invitado a participar a una 'intervención', aunque nunca se realizó

El entorno profesional de Hayden Panettiere había comenzado a preocuparse seriamente por su situación antes de su muerte. Griff Furst, director de ‘A Breed Apart’, una de las últimas películas de la actriz, reveló que después del rodaje su equipo llegó a considerar organizar una intervención y le pidió que participara. Panettiere murió el domingo a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento.

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¿Por qué el equipo de Hayden Panettiere consideró una intervención?

En un video publicado en Instagram y retomado por Variety, Furst explicó que permaneció en contacto con el equipo de Panettiere después de terminar ‘A Breed Apart’, filmada en 2025. Con el tiempo, las personas cercanas a la actriz determinaron que podía necesitar una intervención debido a la situación que atravesaba.

Hayden Panettiere en ‘A Breed Apart’ (2025) (imagen: IMDb)

“Al final se determinó que ella podría necesitar una intervención y se me pidió que participara. Acepté, pero dicha intervención no llegó a producirse, al menos que yo sepa; además, yo no estaba encabezando la iniciativa, ya que no habría sido apropiado que lo hiciera,” explicó.

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El director recordó que Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción y aseguró que deseaba verla superar esa etapa. También señaló que la actriz comenzó a trabajar frente a las cámaras cuando tenía apenas 11 meses, algo que utilizó para reflexionar sobre las dificultades de crecer dentro de la industria del entretenimiento.

Furst explicó que durante una producción los responsables pueden percibir que un integrante del elenco atraviesa problemas, aunque no siempre cuentan con información suficiente para determinar exactamente qué ocurre. Entre las medidas disponibles mencionó realizar ajustes en el calendario, recopilar reportes internos o asignar a alguien que acompañe a la persona.

Griff Furst asegura que Hayden Panettiere luchaba por mantenerse sobria

Furst también habló directamente sobre lo que percibió durante el rodaje de ‘A Breed Apart’ y dejó claro que se trataba de su propia opinión basada en lo que observó.

“Lo que voy a decir es mi opinión, y se refiere a lo que vi en mi propio set: alguien que luchaba por mantenerse sobrio y que merecía estar rodeado de mejor compañía de la que yo presencié,” afirmó.

El cineasta ya había relatado que cuando Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, visitaba el set, percibía que la actriz no estaba bien y que el ambiente alrededor de ella se volvía “bastante oscuro”.

En los días posteriores a su muerte también han surgido otros testimonios sobre Hickerson. La madre de Panettiere, Lesley Vogel, afirmó que su familia llevaba tiempo intentando apartarlo de la actriz, mientras una antigua vecina aseguró que llamó varias veces al 911 por disturbios relacionados con la pareja.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere (Fotografía: Eric Charbonneau/Shutterstock)

La muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación

Panettiere fue encontrada sin respuesta en una residencia de Greenville. La policía informó que no encontró señales de un delito ni circunstancias sospechosas en el lugar.

La DEA se incorporó posteriormente a la investigación. Además, reportes sobre el audio de emergencias mencionaron referencias a una posible “sobredosis” y un “paro cardiaco”, aunque ninguna de esas expresiones constituye una causa oficial de muerte.

La autopsia deberá determinar finalmente qué provocó el fallecimiento de la actriz. Furst cerró su mensaje lamentando que Panettiere no recibiera la ayuda que necesitaba: “Tuve mucha suerte de trabajar con Hayden. Ojalá siguiera aquí.”

Con información de Variety.

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