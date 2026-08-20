Vecina de Hayden Panettiere asegura que la actriz sufría violencia por parte de su novio ‘depredador’

Una vecina de Hayden Panettiere aseguró que la actriz sufría episodios de violencia relacionados con Brian Hickerson

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años, ocurrida el domingo en Greenville, Carolina del Sur, continúa rodeada de nuevas revelaciones sobre los últimos años de su vida. Ahora, Mia Terrazzas, quien fue vecina de la actriz en West Hollywood, aseguró que llamó al 911 al menos media docena de veces por disturbios relacionados con Panettiere y su pareja intermitente, Brian Hickerson. El testimonio surge mientras las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el fallecimiento de la estrella de ‘Heroes’, ‘Nashville’ y la franquicia ‘Scream’.

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¿Qué reveló la vecina de Hayden Panettiere sobre Brian Hickerson?

En una entrevista para Inside Edition, retomada por The Hollywood Reporter, Terrazzas afirmó que presenció señales que, desde su perspectiva, apuntaban a episodios de violencia doméstica. Al ser cuestionada directamente sobre si había observado indicios de este tipo, respondió: “Oh, por supuesto.”

Hayden Panettiere en 2009 (Matt Sayles / Associated Press)

La vecina recordó una ocasión en la que vio a Panettiere salir del edificio en una camilla mientras Hickerson permanecía cerca de ella.

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“La vi salir en una camilla. Brian estaba justo a su lado; le pregunté si estaba bien y me pareció que había sufrido algún tipo de traumatismo compatible con una agresión física,” declaró. “Estaba claro que estaba aterrorizada.”

Terrazzas también aseguró que la asociación de propietarios del inmueble colocó el año pasado avisos en los que pedía a los residentes llamar al 911 si veían a Hickerson dentro de la propiedad. De acuerdo con su relato, los letreros fueron retirados aproximadamente una semana después.

Brian Hickerson ya tenía antecedentes de violencia contra la actriz

Terrazzas lanzó otras acusaciones sobre el comportamiento de Hickerson dentro del edificio y aseguró que permaneció en el departamento de Panettiere.

“Este depredador estaba en nuestra comunidad. Nunca dejó de vivir en casa de ella. Hubo momentos en que destrozó el baño; llegó a usar un mazo a las cinco de la mañana”.

El historial conflictivo entre Panettiere y Hickerson también había sido abordado públicamente por la propia actriz. En sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas este año, relató episodios de abuso físico por parte de su pareja. En 2021, Hickerson fue sentenciado a 45 días de cárcel después de declararse que no contestó a dos cargos graves por lesionar a Panettiere.

Además, Lesley Vogel, madre de la actriz, declaró recientemente que su familia llevaba tiempo intentando alejar a Hickerson de su hija y destacó que él estaba con Panettiere alrededor del momento de su muerte.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson (Fotografía: gotpap/Bauer-Griffin/GC Images)

La investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere continúa

Un reporte policial indicó que Hickerson y su hermano se encontraban en la residencia de Carolina del Sur cuando las autoridades llegaron y declararon muerta a Panettiere. Días después, la policía realizó un control de bienestar a Hickerson, según otro informe parcialmente censurado.

La Oficina Forense del Condado de Greenville mantiene pendientes tanto la causa como la manera de muerte de Hayden Panettiere. Las autoridades señalaron que no había signos evidentes de traumatismo, aunque reportes sobre la llamada al 911 mencionaron referencias a una posible “overdose” y un “cardiac arrest”.

Fuentes citadas por ABC News también señalaron que la DEA se incorporó a la investigación. Hasta el momento, ninguna autoridad ha señalado a Hickerson como responsable de la muerte de Panettiere.

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