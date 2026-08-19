Madre de Hayden Panettiere siembra dudas sobre el novio de la actriz tras su muerte: ‘Estaba con ella cuando murió’

Lesley Vogel habló tras la muerte de su hija y lanzó fuertes críticas contra Brian Hickerson

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el domingo a los 36 años, continúa bajo investigación mientras surgen nuevos testimonios sobre sus últimos años. Ahora, Lesley Vogel, madre de la actriz, rompió el silencio y dirigió fuertes críticas contra Brian Hickerson, pareja intermitente de su hija, quien se encontraba en la residencia cuando llegaron las autoridades. Aunque Vogel dejó clara su desconfianza hacia Hickerson, hasta el momento las autoridades no lo han señalado como responsable de la muerte de Panettiere.

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¿Qué dijo la madre de Hayden Panettiere sobre Brian Hickerson?

En una entrevista con NBC News, retomada por The Hollywood Reporter, Vogel aseguró que su familia llevaba tiempo intentando alejar a Hickerson de la vida de Panettiere y destacó que él se encontraba con ella alrededor del momento de su muerte.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson (Fotografía: gotpap/Bauer-Griffin/GC Images)

“Esa persona en su vida de la que hemos estado tratando de librarnos desde hace bastante tiempo estaba con ella cuando murió, y se trataba de Brian Hickerson,” declaró.

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De acuerdo con el reporte policial citado por The Hollywood Reporter, Hickerson y su hermano estaban en la residencia de Greenville, Carolina del Sur, cuando las autoridades llegaron al lugar. Panettiere fue encontrada sin respuesta y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Vogel también reflexionó sobre las dificultades personales que atravesó su hija y los problemas que pueden enfrentar quienes crecen dentro de la industria del entretenimiento.

“Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos; considero que para los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento —que es un entorno difícil y muy exigente— no es raro que, lamentablemente, terminen tomando el camino equivocado.”

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson tuvo antecedentes de violencia

La relación entre Panettiere y Hickerson había estado rodeada de episodios conflictivos. En sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026, la actriz relató haber sufrido abuso físico por parte de él.

Hickerson posteriormente se declaró no contest ante dos cargos graves relacionados con lesiones a una pareja y recibió una orden de protección de cinco años.

Vogel aseguró que hablaría con un detective sobre la investigación, aunque reconoció que no contaba con información adicional acerca de las circunstancias de la muerte de su hija.

“Creo que, lamentablemente, Hayden perdió el rumbo y ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles.”

Meses antes, en mayo, Vogel había explicado a Page Six que había optado por mantener distancia de su hija después de lo que describió como “20 años de trauma” y siguiendo recomendaciones profesionales.

Hayden Panettiere en ‘Sleepwalker’ (Imagen: Brainstorm Media)

La causa de muerte de Hayden Panettiere todavía no ha sido determinada

La Oficina Forense del Condado de Greenville informó que Panettiere fue encontrada inconsciente y que tanto la causa como la manera de su muerte permanecen pendientes mientras continúa la investigación.

Las autoridades señalaron que no encontraron signos evidentes de traumatismo. Por otro lado, un reporte de Page Six indicó que en comunicaciones relacionadas con el 911 aparecieron referencias a una posible “sobredosis” y un “paro cardiaco”, aunque ninguno de esos elementos ha sido confirmado como causa oficial del fallecimiento.

Por ahora, las declaraciones de Vogel aportan contexto sobre la complicada relación de su hija con Hickerson, pero no establecen que él haya tenido participación alguna en su muerte. La investigación oficial continúa abierta.

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