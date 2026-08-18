Hayden Panettiere estaba ‘realmente sola’ durante el rodaje de su última película, revela coprotagonista

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el domingo a los 36 años, continúa generando testimonios de personas que trabajaron con ella durante sus últimos meses. Justin Chatwin, coprotagonista de la actriz en ‘Sleepwalker’, su última película, reveló que durante el rodaje percibió que Panettiere atravesaba dificultades personales y que se encontraba “realmente sola”. El thriller fue filmado en 2025 y estrenado en enero de 2026.

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¿Qué dijo Justin Chatwin sobre Hayden Panettiere durante el rodaje de ‘Sleepwalker’?

En declaraciones a People, Justin Chatwin explicó que notó un cambio importante en Panettiere respecto a la primera vez que la conoció, cuando ella protagonizaba ‘Heroes’: “Hayden parecía diferente cuando la conocí esta vez en comparación con cuando la conocí en los primeros años,” declaró.

Hayden Panettiere en ‘Sleepwalker’ (Imagen: Brainstorm Media)

“Llevo 15 años sobrio, así que conozco bien este mundo de las adicciones y el de Hollywood: es un entorno que te quita cosas, que se alimenta de la juventud. Me di cuenta de que ella estaba pasando por dificultades y pensé: «No creo que el problema sea esta película».”

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Chatwin añadió que disfrutó trabajar con ella, aunque también sabía que atravesaba un periodo de soledad.

“Hay unas pocas mujeres con las que he trabajado que realmente me han gustado, y disfruté muchísimo trabajar con ella, pero también sé que se sentía realmente sola. […] Conectamos de maravilla y el rodaje fue fantástico, pero la historia trataba sobre violencia doméstica; era un tema que quizás le tocaba muy de cerca, ya que ella misma lo mencionó.”

En ‘Sleepwalker’, Panettiere interpreta a una mujer que pierde a su hija en un accidente automovilístico. Según Chatwin, durante la producción la actriz también le habló sobre algunos de los traumas que había enfrentado.

Hayden Panettiere habló abiertamente sobre sus problemas personales

El actor explicó que Panettiere solía mostrarse amable y profesional durante las grabaciones, pero que en privado podía dejar de lado esa faceta y hablar con mayor franqueza sobre su vida.

“Estoy seguro de que todos los demás dirán: «Oh, ella es increíble, es una persona encantadora en el set», porque realmente lo era. Pero nos formamos como actores, así que estamos actuando cuando estamos en el set, ¿sabes? Y ella es encantadora. Tenía un corazón hermoso.”

Chatwin explicó que, durante el tiempo que compartieron en el rodaje, Panettiere llegó a hablar con él de forma abierta sobre sus problemas de adicción y otros aspectos difíciles de su vida personal. La actriz ya había abordado públicamente tanto sus problemas con las adicciones como la depresión posparto, experiencias que también retomó en sus memorias ‘This Is Me: A Reckoning’, publicadas en mayo de 2026.

Hayden Panettiere en 2009 (Matt Sayles / Associated Press)

Wladimir Klitschko reacciona a la muerte de Hayden Panettiere

Wladimir Klitschko, exprometido de Panettiere y padre de su hija Kaya, también habló públicamente tras la muerte de la actriz. El ex campeón mundial de boxeo señaló que su familia atraviesa un periodo de profunda conmoción y duelo, y lamentó que Panettiere haya muerto a una edad tan temprana.

Klitschko también destacó que, aunque ambos ya no eran pareja, la actriz continuaba siendo una figura importante en su vida por ser la madre de su hija.

Las circunstancias de la muerte de Panettiere continúan bajo investigación. La Oficina Forense del Condado de Greenville informó que la actriz fue encontrada inconsciente y que tanto la causa como la manera de su muerte siguen pendientes de determinarse.

Con información de The Hollywood Reporter.

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