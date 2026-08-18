‘Avengers: Doomsday’: Las 15 películas y series que tienes que ver antes del estreno según Marvel Studios

El regreso de los Vengadores reunirá historias que nacieron en distintas etapas del cine de superhéroes, algunas incluso fuera del Universo Cinematográfico de Marvel. Ante semejante cruce titánico esperado por millones de fans en todo el mundo, Disney+ preparó una selección de producciones que son como recorrido previo por los personajes, conflictos, realidades y otros elementos que desembocarán en Avengers: Doomsday.

¿Cuáles son las películas y series que tienes que ver antes de Avengers: Doomsday?

La guía difundida por Disney+ abarca las antiguas películas de los X-Men, varios capítulos esenciales de la Saga del Infinito y proyectos recientes vinculados con el multiverso. La selección no establece que sea obligatorio revisitar cada título, aunque sí dibuja el camino narrativo que Marvel considera más útil para llegar preparado al nuevo encuentro.

La lista comienza con X-Men (1) y X-Men 2 (2), las cintas que presentaron las versiones de Charles Xavier, Magneto y otros mutantes interpretados por el elenco de la antigua franquicia de Fox. De hecho, varios actores de aquella saga, como Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden, regresarán para Avengers: Doomsday, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026.

Después aparecen Capitán América: El primer vengador (3) y Los Vengadores (4), dos producciones conectadas al nacimiento del equipo original y a la historia de Steve Rogers. Avengers: Infinity War (5) y Avengers: Endgame (6) también forman parte de la tarea debido a que reunieron a buena parte de los héroes centrales y cerraron el ciclo de Tony Stark como Iron Man.

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Loki (7) es la única serie incluida en la selección. Sus dos temporadas exploraron las variantes, las ramificaciones temporales, el destino del dios del engaño, interpretado otra vez por Tom Hiddleston, y en general refinaron las concepciones del multiverso El personaje tendrá un lugar relevante entre los representantes del Universo Cinematográfico de Marvel convocados para la película.

Continuamos con Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (8), Spider-Man: Sin camino a casa (9) y Pantera Negra: Wakanda por siempre (10). También tendremos que ver Capitán América: Un nuevo mundo (11) y Deadpool & Wolverine (12), títulos que ampliaron la escena con Sam Wilson como Capitán América y el ingreso formal de personajes relacionados con los mutantes.

Doctor Strange en el multiverso de la locura (13) tiene otro sitio importante por su tratamiento de los universos paralelos y las incursiones. La guía cierra con Thunderbolts* (14) y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (15), cuyas alineaciones estarán representadas en Doomsday. En conjunto, son 14 películas y una serie, aunque completar las dos temporadas de Loki nos requerirá una importante inversión de tiempo.

El entusiasmo de Robert Downey Jr. por Doctor Doom

Robert Downey Jr. abandonó el papel de Tony Stark tras Avengers: Endgame, pero su relación con Marvel encontró una ruta inesperada cuando Kevin Feige le ofreció interpretar a Victor von Doom hace uno años. El anuncio ocurrió en la Comic-Con de San Diego de 2024, donde el actor apareció en el escenario con la máscara del villano antes de revelar su identidad.

Feige contó posteriormente cuál fue la reacción del ganador del Óscar al recibir la propuesta. De acuerdo con el presidente de Marvel Studios, sus palabras exactas fueron: “Interpreté al mejor héroe, puedo interpretar al mejor villano”. El veterano actor mantuvo ese entusiasmo durante una entrevista con Entertainment Weekly hace unas semanas, cuando tras haber visto un corte preliminar, declaró: “Tengo acceso privilegiado y es absolutamente fantástica”. Poco después agregó: “Creo que todavía podemos redimirnos”.

Todos los actores que estarán en Avengers: Doomsday

El reparto oficial tiene a Robert Downey Jr. como Doctor Doom y Chris Evans nuevamente como Steve Rogers. Chris Hemsworth volverá como Thor; Anthony Mackie será Sam Wilson; Paul Rudd retomará a Scott Lang; Tom Hiddleston regresará como Loki y Letitia Wright aparecerá como Shuri. Kathryn Newton interpretará otra vez a Cassie Lang.

El grupo proveniente de Thunderbolts* estará integrado por Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour y Wyatt Russell. Hannah John-Kamen volverá como Ghost, Lewis Pullman como Bob y Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine.

Los 4 Fantásticos estarán representados por Pedro Pascal como Reed Richards y Vanessa Kirby como Sue Storm. Joseph Quinn regresará como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm.

La rama mutante incluye a Patrick Stewart como Charles Xavier e Ian McKellen como Magneto. James Marsden volverá como Cyclops, Rebecca Romijn será Mystique, Kelsey Grammer interpretará a Beast y Alan Cumming retomará a Nightcrawler. Channing Tatum también regresará como Gambit después de su aparición en Deadpool & Wolverine.

Simu Liu estará presente como Shang-Chi; Winston Duke volverá como M’Baku y Danny Ramirez interpretará a Joaquin Torres. El reparto anunciado incluye además a Mabel Cadena como Namora y Tenoch Huerta Mejía como Namor. Hayley Atwell participará como Peggy Carter, luego de acompañar a Downey y Evans en la presentación de D23.

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