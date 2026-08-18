‘Ceniza en la boca’: De qué trata la nueva película de Diego Luna que presentará en el FICM 2026

Diego Luna regresará al Festival Internacional de Cine de Morelia como realizador con Ceniza en la boca, adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro que ya pasó por Cannes y ahora forma parte de la competencia mexicana del FICM 2026. El largometraje supone además su retorno a la dirección cinematográfica tras varios años concentrado en su trabajo como actor y productor.

Ceniza en la boca llegará al FICM 2026

La película fue incluida en la Selección Oficial del 24° Festival Internacional de Cine de Morelia, dentro de la sección de Largometraje Mexicano. Ahí competirá junto con producciones como 6 meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría Razo; La cazadora, de Suzanne Andrews Correa, y Los nuevos, dirigida por Rodrigo Plá.

El FICM celebrará su edición 2026 del 16 al 25 de octubre con funciones presenciales en Morelia, Michoacán, acompañadas por exhibiciones virtuales mediante Nuestro Cine. La selección de este año contempla distintas categorías dedicadas al cine mexicano y mantiene su relación con festivales internacionales mediante algunos de sus premios.

Ceniza en la boca llegará a Morelia después de tener su primera gran presentación internacional en el Festival de Cannes 2026. El largometraje formó parte de las Proyecciones Especiales de la edición 79, donde fue exhibido el pasado 13 de mayo y recibió una ovación de aproximadamente cinco minutos.

Diego Luna en el set de Ceniza en la boca

Aquella función reunió a Luna con Anna Díaz y Adriana Paz, protagonistas de Ceniza en la boca.; entre los asistentes también estuvieron Marina de Tavira, Gael García Bernal y Alfonso Cuarón. Además de Cannes y Morelia, la película terminó seleccionada para Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián 2026 y también aparece dentro del circuito internacional manejado por Luxbox, compañía que adquirió sus ventas mundiales.

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Netflix adquirió los derechos para llevar la película posteriormente a México y otros territorios de Latinoamérica, además de España y Portugal. El FICM informó en mayo que su estreno comercial mexicano será en 2027, después de su recorrido por salas y festivales.

¿De qué trata Ceniza en la boca y quiénes actúan?

La película tiene como personaje principal a Lucila, una mexicana de 21 años interpretada por Anna Díaz. La joven deja México junto con su hermano menor, Diego, y viaja a Madrid para reunirse con el personaje de Adriana Paz, Isabel, madre que emigró casi una década antes buscando mejores condiciones económicas para su familia.

Pese a los sueños en su mente, Lucila llega a España cargando responsabilidades que corresponden a los adultos de su familia y descubre una vida atravesada por discriminación y las dificultades propias de habitar un país donde su origen es parte de la manera en que otros la observan. La joven también quiere recuperar una etapa de su vida que siente haber perdido, pues su rol pasó a ser el de una madre sustituta para su hermano.

El reparto incluye también a Irene Escolar y Laura Gómez, acompañadas por Luisa Huertas, Sergio Bautista y Benny Emmanuel.

Lo que Ceniza en la boca representa para Diego Luna

Anna Díaz, Diego Luna y Adriana Paz en Cannes 2026

La relación de Luna con esta historia comenzó varios años antes del rodaje. Cuando la producción se anunció en 2025, explicó que habían trabajado alrededor del proyecto por tres años y describió la migración como un asunto particularmente urgente para él. “Nunca ha sido más pertinente hablar de migración. Estoy muy ilusionado de poder contar esta historia”, declaró entonces.

Junto a Gael García Bernal, Diego Luna impulsó proyectos como Ambulante, festival itinerante dedicado al documental, además de participar en compañías de producción que han buscado abrir espacios para historias mexicanas con circulación internacional. Cannes destacó esa relación entre su trayectoria y su interés por el desarraigo.

Durante su estancia en el Festival de Cine de Sarajevo 2026, donde recibirá el premio honorífico Corazón de Sarajevo, Luna habló para Variety sobre su equipo en Ceniza en la boca, así como la importancia de contar historias sobre la otredad.

“Tuve mucha suerte de trabajar con un equipo que compartía la necesidad de hacer una película que prestara atención a aquello a lo que nosotros, como ciudadanos, normalmente no prestamos atención. El mundo es tan injusto porque tendemos a ser indiferentes. Si fuéramos conscientes del camino que ha recorrido cada persona, este sería un lugar mucho más agradable para vivir”.

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