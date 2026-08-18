Festival de Cine de Morelia 2026: ¿Cómo comprar tu acreditación y qué beneficios incluye?

El Festival Internacional de Cine de Morelia ya viene con su edición número 24 y tiene una opción pensada para quienes quieren vivir varios días de funciones sin comprar cada entrada por separado. El encuentro cinematográfico regresará a Michoacán en octubre con 96 películas mexicanas dentro de su Selección Oficial, y acaba de abrir la […]

El Festival Internacional de Cine de Morelia ya viene con su edición número 24 y tiene una opción pensada para quienes quieren vivir varios días de funciones sin comprar cada entrada por separado. El encuentro cinematográfico regresará a Michoacán en octubre con 96 películas mexicanas dentro de su Selección Oficial, y acaba de abrir la venta de acreditaciones para público general y profesionales de la industria.

Festival de Cine de Morelia 2026 lanza acreditaciones para asistir al festival

El FICM se celebrará del 16 al 25 de octubre de 2026 en Morelia, con exhibiciones presenciales y actividades virtuales. Aunque cualquier persona podrá comprar boletos individuales para las funciones, la organización ofrece una credencial personalizada con fotografía que permite acceder a distintos beneficios a lo largo del encuentro. Estas acreditaciones comenzaron a venderse hoy, 17 de agosto, y estarán disponibles hasta el 23 de octubre por medio del sitio y la aplicación de Cinépolis.

Hay dos modalidades: una cuesta 600 pesos y la otra 1,000 pesos. La primera incluye seis boletos para funciones del festival y tres descuentos de 40% en un combo de palomitas con refresco. La segunda ofrece 11 boletos y cinco descuentos del mismo porcentaje para ese combo. Ambas modalidades dan derecho al programa de mano del 24° FICM y acceso a la llamada Fila de último minuto. Esta última permite entrar gratuitamente a una función cuando todavía quedan lugares disponibles, aunque tener la credencial no garantiza que exista espacio en una proyección determinada.

6 meses en el edificio rosa con azul de Bruno Santamaría Razo

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Los boletos incluidos podrán canjearse 48 horas antes de cada función. El proceso estará disponible en las taquillas de Cinépolis Morelia Centro y el Teatro Mariano Matamoros, además de los canales digitales de Cinépolis para funciones realizadas en esos recintos y en Cinépolis VIP Las Américas. Quienes prefieran comprar físicamente podrán hacerlo en Cinépolis Morelia Centro del 21 de septiembre al 23 de octubre. Después de pagar es necesario completar un registro para personalizar la credencial; quienes realicen la operación en línea recibirán un código QR, su Folio FICM y el acceso al formulario correspondiente.

Las acreditaciones podrán recogerse del 13 al 24 de octubre en la oficina ubicada en Santiago Tapia 444, Centro, junto a Cinépolis Morelia Centro, en un horario de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas.

¿Qué no incluye la acreditación del Festival de Cine de Morelia 2026?

El FICM aclara que adquirir la credencia no convierte automáticamente a su propietario en invitado oficial ni abre las puertas de todas las actividades organizadas alrededor del festival. Por ejemplo, no permite entrar a las áreas reservadas exclusivamente para invitados oficiales ni al Hospitality Suite. Las alfombras rojas y las ceremonias de inauguración y clausura quedan igualmente fuera de sus beneficios. Tampoco incluye acceso a fiestas privadas o reuniones sociales sujetas a invitaciones personales.

Por otro lado, esta credencial no funciona como acreditación de prensa, por lo que los profesionales de medios deben comunicarse con la Coordinación de Prensa del festival y atravesar un procedimiento diferente para asistir a encuentros destinados a periodistas.

El descuento en dulcería también tiene condiciones, pues puede utilizarse en Cinépolis Morelia Centro y Las Américas presentando la acreditación; en el complejo Las Américas, el canje debe realizarse específicamente en la dulcería tradicional.

Para las películas, los seis u once boletos tampoco son reservaciones anticipadas ilimitadas. Cada función libera lugares 48 horas antes y los canjes dependen de disponibilidad, por lo que las producciones con mayor demanda podrían agotarse antes de que todos los acreditados consigan entrada. La Fila de último minuto ofrece una segunda posibilidad cuando una sala conserva asientos libres, pero todo depende del cupo.

Cortometrajes, documentales y largometrajes

Ceniza en la boca de Diego Luna

El Festival de Cine de Morelia 2026 anunció 96 producciones seleccionadas, realizadas por cineastas provenientes de 17 estados del país. Todas competirán por El Ojo, la escultura de Javier Marín y máximo reconocimiento del festival, además de premios económicos y en especie.

La competencia de largometraje mexicano contiene algunos nombres especialmente conocidos como Diego Luna, quien presenta Ceniza en la boca, adaptación de la novela de Brenda Navarro que figura entre las 12 películas elegidas para esta sección. También competirá Nicolás Pereda con Lo demás es ruido. El realizador mexicano, habitual del circuito internacional de festivales, comparte sección con Rodrigo Plá, quien participa con Los nuevos, y Joaquín del Paso, director de El jardín que soñamos.

Entre los otros largometrajes aparecen 6 meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría Razo; Chicas tristes, de Fernanda Tovar, y Salón de belleza, dirigido por Nathalia Acevedo.

La sección de documental mexicano reúne 12 títulos. Entre ellos están El baile de las ánimas, de Ramón Llaven; Forensita, de Pablo Vaca; Odisea nacional, de Mariano Rentería, y Mi sangre es petróleo, de Vania Carolina Quevedo.

En cortometraje de ficción sobresalen Tiaré Scanda con Azucena, Mayra Hermosillo con Rubicón y Kate del Castillo, que aparece como directora de Zumbido, uno de los 36 trabajos de ficción seleccionados.

La animación tiene 17 producciones, entre ellas Little Nightmares – Broken Promises, de Juan José Medina Dávalos y Sofía Catalina Carrillo Ramírez, además de The Boy and the Demon, de Santiago Areán Viveros. La competencia documental de cortometraje incluye El brillo negro, de Santiago Maza, y Las tripas de la señora Tagle, de Mariana Mendivil.

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