Caso Hayden Panettiere: Por qué la DEA decidió involucrarse en la investigación por la muerte de la actriz

La muerte de Hayden Panettiere permanece rodeada de preguntas que las autoridades todavía no pueden responder. La investigación iniciada en Carolina del Sur sumó apoyo federal, lo cual amplió el alcance del caso. Pese al trabajo, los organismos involucrados mantienen bajo reserva cualquier conclusión sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

¿Qué le pasó a Hayden Panettiere?

Panettiere murió el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años. Los servicios de emergencia acudieron a una residencia de Greenville después de recibir el reporte de una mujer inconsciente. Los paramédicos la encontraron en paro cardiaco e intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

El examen preliminar no encontró lesiones traumáticas que contribuyeran al fallecimiento y la policía informó además que no había indicios inmediatos de violencia ni circunstancias sospechosas en el lugar. Tanto la causa como la forma de muerte siguen pendientes de estudios, incluidos los análisis toxicológicos solicitados por la oficina forense.

La Policía de Greenville confirmó que mantiene abierta la investigación y el proceso corre de manera paralela al trabajo del forense, quien debe determinar médicamente qué provocó el paro cardiaco. Un reporte policial señaló que Panettiere estaba acompañada por Brian Hickerson, expareja con quien había retomado contacto, y por Zack Hickerson, hermano de él. Uno de los hombres mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que ella tomaba; el documento establece que se desconoce si había consumido alcohol o alguna droga.

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El cuerpo fue entregado a su familia el 18 de agosto y trasladado a una funeraria. Los resultados de la autopsia podrían tardar varias semanas y serán decisivos para abandonar las conjeturas que circulan alrededor del caso.

Por qué la DEA se involucró en el caso

ABC News informó este miércoles que la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA, comenzó a colaborar con la Policía de Greenville. Esta última conserva el mando de la investigación, apoyada por la oficina forense local; la agencia federal no ha comunicado la tarea específica que realizará ni el motivo preciso de su incorporación.

En las comunicaciones iniciales de emergencia se mencionó una posible sobredosis y TMZ reportó que había naloxona en la residencia. Ese medicamento, conocido a nivel comercial como Narcan, se utiliza para revertir temporalmente los efectos de una sobredosis de opioides. La presencia de naloxona no prueba que Panettiere la hubiera utilizado aquella tarde ni confirma que una sustancia causara su muerte; tampoco la bolsa de medicamentos permite establecer qué había tomado o en qué cantidad. Los análisis de laboratorio tendrán que identificar cualquier compuesto y determinar si tuvo relación médica con el fallecimiento.

La DEA puede colaborar cuando una pesquisa requiere examinar sustancias controladas o medicamentos desviados de canales legales, incluso posibles redes de distribución. En casos de posible sobredosis, sus agentes pueden ayudar a rastrear quién suministró una sustancia y hasta determinar si un medicamento fue de manera legal

La difícil adolescencia de Hayden Panettiere

Panettiere apareció en su primer comercial cuando tenía solo once meses y entró a la telenovela One Life to Live a los cuatro años. Años después participó en Duelo de Titanes y Sueño Sobre Hielo. A los 16 obtuvo el papel de Claire Bennet en Héroes, la producción que la convirtió en una estrella mundial

Jack Coleman, quien interpretó a su padre en la serie, recordó el afecto que nació entre ambos durante la filmación del episodio piloto. “Estoy destrozado. No pude empezar a poner mis pensamientos en palabras hasta ahora, y serán insuficientes”, escribió el actor al despedirse de ella mediante Instagram.

Coleman también cuestionó el trato que recibió su compañera cuando todavía era adolescente y contó que fotógrafos la perseguían y se escondían cerca de las casas que visitaba. “Era perseguida. Adondequiera que iba, había fotógrafos con lentes de 300 milímetros”, escribió, para después calificar aquel comportamiento como depredador. El actor recordó además que periodistas le hacían preguntas provocadoras acerca de cuándo perdería el control de su vida.

Panettiere abordó su propia historia en el libro autobiográfico This Is Me: A Reckoning, publicado en mayo de este año. Allí relató sus problemas con el alcohol y otras sustancias, además de los abusos de poder que enfrentó dentro de Hollywood. También escribió sobre la depresión posparto y el dolor ocasionado por la muerte de su hermano Jansen en 2023.

Con información de Variety.

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