La guerra por Paramount-Warner llega a la Corte Suprema: Dos estados buscan salvar la histórica fusión

Un acuerdo de 110 mil millones de dólares, doce fiscales dispuestos a frenarlo y otros dos decididos a mantenerlo con vida, de eso se trata la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount, misma que acaba de escapar de los despachos corporativos para terminar ante la Corte Suprema. Ahora Iowa y Montana intentarán desactivar el mayor obstáculo que enfrenta la unión.

La demanda de los 12 estados

La fusión entre Paramount y Warner uniría dos estudios centenarios junto con sus canales, servicios digitales, catálogos cinematográficos y otros activos de gran valor. Sus promotores consideran que el nuevo conglomerado competiría con Netflix, Amazon y Disney; sus opositores temen que la reducción de participantes perjudique a trabajadores, salas de cine, distribuidores de televisión y consumidores.

California presentó el pasado 13 de julio una demanda federal acompañado por Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington. La coalición pidió impedir que Paramount Skydance adquiera Warner Bros. Discovery mediante la temida transacción multimillonaria.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance

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Los fiscales sostienen que la unión violaría la Sección 7 de la Ley Clayton e identifican tres mercados donde disminuiría la competencia, tales como la distribución de películas, distribución de producciones concebidas como grandes éxitos comerciales y licencias de canales de televisión por cable básico. Según la demanda del compendio de estados, Paramount y Warner reunirían cerca del 27% de las películas con estreno amplio en Estados Unidos. El porcentaje superaría el 30% entre los largometrajes comerciales de mayor tamaño, y el conglomerado controlaría alrededor del 27% del mercado dedicado a licenciar canales básicos a proveedores de cable y satélite.

La coalición afirma que una empresa de semejante tamaño podría negociar precios y condiciones más favorables para sí misma, así como reducir inversiones y eliminar empleos.

Iowa y Montana le dan un giro a la situación

De acuerdo con Variety, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, y su homólogo de Montana, Austin Knudsen, presentaron el 25 de agosto una solicitud ante la Corte Suprema. Ambos republicanos buscan permiso para demandar a los 12 estados y detener el proceso en el tribunal federal de Oakland. El escrito de 56 páginas califica el caso antimonopolio como una acción politizada y argumenta que perjudica los intereses económicos de Iowa y Montana. Los dos gobiernos aseguran que sus habitantes están perdiendo los beneficios de un acuerdo aprobado por el Departamento de Justicia y los fiscales de sus propios estados.

“Doce estados han vetado efectivamente una operación que los otros 38 y Estados Unidos decidieron no impugnar”, afirma la solicitud. Iowa y Montana alegan que ninguna instancia distinta puede resolver una disputa entre estados soberanos y piden que la Corte evalúe por sí misma la legalidad de la adquisición. El punto débil consiste en que Iowa y Montana no participan en el litigio antimonopolio de Oakland y buscan frenar a estados que aplican sus propias facultades legales.

Erik Gordon, profesor de la Universidad de Michigan, señaló la iniciativa como una exhibición política y consideró extremadamente improbable que prospere: “La Corte Suprema tiene más probabilidades de declarar a Donald Trump litigante del año que de impedir que los estados apliquen sus propias normas antimonopolio”, afirmó Gordon. El abogado Norm Eisen coincidió y declaró: “No existe una base jurídica válida para hacer esto”.

El tiempo corre para Paramount-Warner

Rob Bonta, fiscal general de California

El juicio antimonopolio comenzará el 2 de marzo de 2027 y está programado para ocupar 12 días judiciales. Paramount había pedido celebrarlo en noviembre de 2026, pero California solicitaba abril de 2027; la fecha elegida quedó entre las propuestas y trajo nueva presión financiera sobre David Ellison. A partir del 1 de octubre de 2026, Paramount deberá pagar cerca de 7 millones de dólares diarios a los accionistas de Warner Bros. Discovery hasta cerrar la operación. La obligación podría acumular alrededor de 1.3 mil millones para cuando finalicen el juicio y los alegatos posteriores.

La empresa ya intentó trasladar parte de ese riesgo a sus adversarios mediante una petición para que los 12 estados depositaran una garantía de 1.88 mil millones de dólares. La cifra incluía pagos diarios proyectados y mayores costos financieros, pero California respondió que Paramount había aceptado de manera voluntaria esas condiciones en su acuerdo con Warner.

Un arreglo evitaría llegar a marzo, pero las primeras aproximaciones terminaron mal. El fiscal general del estado de California, Rob Bonta, canceló una reunión después de acusar a Paramount de filtrar y describir incorrectamente detalles confidenciales; la compañía negó haber divulgado información privada y afirmó que continúa dispuesta a negocia.

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