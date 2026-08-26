Jane Fonda defiende a Mark Ruffalo de Paramount: ‘Llamarlo antisemita es una maniobra para deslegitimar críticas contra la fusión’

La actriz Jane Fonda salió en defensa de Mark Ruffalo después de que Paramount Skydance cuestionara los comentarios del actor acerca de la familia Ellison y la compra de Warner Bros. Discovery. La disputa lleva meses en boga y no hay fecha clara de resolución, pese a que ya existen algunos acuerdos temporales para el juicio antimonopolio.

¿Por qué Paramount criticó a Mark Ruffalo y cómo se defendió el actor?

El conflicto comenzó cuando Ruffalo compartió en Instagram un video antiguo de Safra Catz, integrante del consejo de Paramount y exdirectora ejecutiva de Oracle. En la grabación, Catz hablaba sobre tecnología proporcionada por esa compañía al ejército israelí después del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Ruffalo acompañó el video con comentarios contra Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre del director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison. El actor lo señaló como un oligarca clásico y conectó sus negocios tecnológicos con el financiamiento de la operación mediante la cual Paramount busca adquirir Warner Bros. Discovery.

Jane Fonda como Barbarella (Foto: IMDb)

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El intérprete aseguró que la tecnología discutida por Catz había ayudado a sostener acciones israelíes como el genocidio y apartheid en la Franja de Gaza. También advirtió que la unión de Paramount y Warner podría colocar recursos tecnológicos y medios informativos, además de los más importantes estudios cinematográficos, bajo el control de una sola estructura empresarial. Paramount respondió mediante un vocero y dijo que le “preocupa que se invoquen tropos antisemitas al supuesto servicio de una disputa empresarial”.

Batalla en X

La empresa agregó que no tolera prejuicios contra ninguna persona y atribuyó los comentarios de Ruffalo a las motivaciones de ciertos opositores del acuerdo. Ruffalo se defendió en en X: “La acusación de que soy antisemita es indignante y fundamentalmente deshonesta”. Argumentó que cuestionar al primer ministro israelí, los contratos de tecnología militar o las decisiones de determinados ejecutivos no equivale a expresar hostilidad contra la comunidad judía.

El actor también sostuvo que la compra tendría consecuencias laborales y editoriales porque entregaría a una sola familia una amplia influencia sobre CNN, HBO y Warner Bros. También pidió examinar los negocios de Oracle vinculados con datos y contratos gubernamentales, junto con el origen extranjero de parte del financiamiento.

Jane Fonda defiende a Mark Ruffalo

Fonda intervino mediante una declaración difundida por el Comité por la Primera Enmienda, organización de la cual Ruffalo forma parte. La actriz de 88 años se identificó como estadounidense judía y consideró preocupante que acusaciones falsas de antisemitismo puedan emplearse para frenar críticas políticas legítimas dentro de Estados Unidos. Afirmó que el antisemitismo constituye un peligro real, razón por la cual esa acusación no debería convertirse en un instrumento contra figuras cuyas posturas resulten incómodas. Aseveró que Ruffalo es un defensor comprometido de la democracia y respaldó su derecho constitucional a cuestionar empresas poderosas.

“Me resulta profundamente preocupante ver cómo se utilizan falsas acusaciones de antisemitismo para silenciar críticas políticas legítimas en este país. El antisemitismo es real y peligroso, y precisamente por eso esa acusación nunca debería utilizarse como un arma contra personas cuyas opiniones políticas no te gustan; en este caso, contra alguien tan comprometido con la defensa de la democracia como Mark.”

Mark Ruffalo como Bruce Banner en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

Hannah Einbinder también respaldó a Ruffalo y señaló como absurda la idea de que sus cuestionamientos estuvieran motivados por la identidad judía de los Ellison; defendió que se revisen los vínculos entre Oracle, Safra Catz, el ejército israelí y la posible concentración empresarial. Otras organizaciones adoptaron una postura contraria, como el Centro Simon Wiesenthal y la Creative Community for Peace, las cuales respaldaron la respuesta de Paramount; sus representantes sostuvieron que la retórica de Ruffalo había cruzado la línea entre la crítica a Israel y los mensajes antisemitas.

Lo que la familia Ellison quiere con Warner

Paramount Skydance pretende comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery por 31 dólares en efectivo por acción, operación que representa aproximadamente 81 mil millones de dólares en valor accionario y cerca de 111 mil millones al incorporar la deuda asumida. La unión les daría todo el poder sobre Paramount Pictures, CBS, Paramount+, Warner Bros. Pictures, HBO, HBO Max y CNN, además de canales como TNT y TBS. También reuniría propiedades como DC, Harry Potter, Game of Thrones, Misión: Imposible, Top Gun y Bob Esponja.

La familia Ellison conservaría todas las acciones con derecho a voto de Paramount tras el cierre. La operación permanece detenida debido a una demanda antimonopolio presentada por California y otros 11 estados. El juicio comenzará el 2 de marzo de 2027 y Paramount aceptó aplazar el cierre hasta después del proceso judicial; si el acuerdo prospera, acumulará cerca de 7 millones de dólares diarios para los accionistas de Warner a partir del 1 de octubre.

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