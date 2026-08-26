¿De qué murió Dolly Parton?

Dolly Parton, una de las figuras más queridas de la música estadounidense, murió a los 80 años tras una trayectoria inigualable que abarcó discos, películas, empresas y proyectos humanitarios. Su fallecimiento provocó homenajes entre artistas que encontraron en ella una guía profesional y una presencia cercana, incluso cuando nunca llegaron a conocerla de manera personal.

¿Cuál fue la causa de muerte de Dolly Parton?

La noticia se hizo pública después de un año muy complicado para la cantante, quien había reducido sus compromisos debido a distintos problemas de salud. Sus representantes y familiares pidieron que la atención permaneciera sobre su vida profesional y el trabajo filantrópico que construyó apartada de los escenarios.

El equipo de Parton confirmó que la artista murió hoy luego de una “breve batalla contra el cáncer”. El tipo de cáncer no fue divulgado, por lo que cualquier afirmación que atribuya su fallecimiento a una variedad concreta de la enfermedad carece de respaldo oficial. Parton había ingresado el pasado viernes 21 de agosto al Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville y murió cuatro días después, acompañada por sus seres queridos.

En los meses anteriores, la cantante había enfrentado problemas renales y autoinmunes, además de episodios de deshidratación e infecciones; estas complicaciones la obligaron a cancelar apariciones públicas y sus presentaciones de Las Vegas. Su familia la despidió como una mujer cuya vida de diamantes había brillado lo suficiente para ser vista alrededor del planeta. A petición de Parton, el funeral será una ceremonia pequeña y privada para sus familiares más cercanos.

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Hollywood lamenta el fallecimiento de Dolly Parton

Sabrina Carpenter recordó el día en que conoció a Parton y escribió que su primera impresión fue: “Realmente es un ángel caminando sobre la Tierra”. Ambas habían colaborado en una nueva versión de Please Please Please, incluida en una edición especial del álbum Short n’ Sweet de Carpenter. Beyoncé, quien reinterpretó Jolene para Cowboy Carter y contó con Parton dentro de ese proyecto, la describió así: “Fuiste el barómetro. La Estrella del Norte. Audaz y brillante. Talentosa y tenaz”. También agradeció su arte, generosidad, humor y espíritu empresarial, además del privilegio de haber trabajado con ella.

Pedro Pascal la llamó “única entre todas”, y Kelly Clarkson recordó su facilidad para hacer sentir especial y bienvenida a cada persona. Dionne Warwick expresó que extrañaría sus bromas y su risa; Octavia Spencer, por su parte, habló de ella como un regalo para el mundo cuya calidez ayudaba a las personas a sentirse reconocidas. Jane Fonda y Lily Tomlin, compañeras de Parton en 9 to 5, también lamentaron su muerte. Fonda habló de una amiga leal cuya alegría convivía con una profunda responsabilidad social, y Tomlin recordó el cariño que compartieron después de aquella película sobre trabajadoras que enfrentaban los abusos de su jefe.

Sus canciones imprescindibles

Dolly Parton en Los Beverly Ricos de 1993

Claro que ‘Jolene’ ocupa un lugar indispensable dentro de su catálogo por la sencillez con la que convierte los celos y el temor en una súplica amorosa. Grabada en los años setenta, la composición adquirió fama una y otra vez mediante versiones de otros artistas, incluida la reinterpretación realizada por Beyoncé varias décadas después o la escuchada en la serie Glee.

‘I Will Always Love You’ nació como una despedida dirigida a Porter Wagoner cuando Parton decidió abandonar su programa y continuar su carrera por cuenta propia. La grabación de Dolly llegó dos veces al primer sitio de las listas country; la versión de Whitney Houston permaneció 14 semanas en la cima del Billboard Hot 100.

La cantante recuperó un episodio de su infancia pobre en Tennessee con ‘Coat of Many Colors’, cuando su madre cosió para ella un abrigo elaborado con retazos y le contó la historia bíblica de José. Dolly convirtió la prenda y el amor familiar en una pieza autobiográfica que evita idealizar las carencias económicas.

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