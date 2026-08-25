‘En el camino’, película del tijuanense David Pablos, buscará una nominación en los Oscar 2027

La película fue seleccionada por la AMACC para representar a México en la carrera por el Oscar

‘En el camino’, dirigida por el cineasta tijuanense David Pablos, fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional. La cinta aún no está nominada: todavía deberá superar el proceso de selección de la Academia de Hollywood para conseguir un lugar entre las candidatas definitivas.

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La película llega a esta etapa después de un recorrido internacional destacado, que incluye premios en el Festival de Cine de Venecia, y confirma un nuevo capítulo en la trayectoria de Pablos, director de ‘Las elegidas’ y ‘El baile de los 41’.

¿De qué trata ‘En el camino’?

Ambientada en las carreteras del norte de México, ‘En el camino’ sigue a Veneno, interpretado por Víctor Prieto Simental, un joven que mantiene encuentros sexuales con traileros mientras intenta escapar de un pasado doloroso.

‘En el camino’, de David Pablos (Imagen: Animal de Luz)

Su recorrido cambia cuando conoce a Muñeco, un camionero solitario encarnado por Osvaldo Sánchez, con quien desarrolla una relación afectiva amenazada por las heridas y conflictos que Veneno arrastra consigo.

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Pablos encontró el origen del proyecto después de acercarse años atrás al mundo de los traileros gracias al fotógrafo Luis García. El director explicó que le interesaban tanto las posibilidades visuales de talleres, deshuesaderos, cachimbas y carreteras como la oportunidad de explorar la vulnerabilidad masculina dentro de un entorno asociado tradicionalmente con el machismo.

“Esta historia nace de conocer hace años, el mundo trailero, gracias a un fotógrafo que se llama Luis García”, explicó Pablos (vía GQ). El cineasta también señaló que la relación entre los protagonistas le permitía construir un discurso alrededor de la masculinidad, la intimidad y las heridas familiares.

La película fue rodada en Ciudad Juárez y utiliza los paisajes áridos de la región como parte fundamental de su atmósfera. Pablos comparó ese entorno con una construcción “medio postapocalíptica, casi como de Mad Max”.

David Pablos: de Tijuana a los grandes festivales internacionales

Pablos estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica y comenzó a llamar la atención con el cortometraje ‘La canción de los niños muertos’, ganador del Ariel a Mejor Cortometraje de Ficción. Posteriormente realizó ‘La vida después’, presentada en la sección Horizontes del Festival de Venecia en 2013.

Su reconocimiento internacional creció con ‘Las elegidas’, presentada en Un Certain Regard del Festival de Cannes de 2015. La cinta recibió 13 nominaciones al Ariel y ganó cinco premios, incluidos Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original.

En 2020 dirigió ‘El baile de los 41’, protagonizada por Alfonso Herrera, Mabel Cadena y Emiliano Zurita, una producción que retomó el episodio histórico ocurrido durante el Porfiriato y que posteriormente llegó a Netflix.

David Pablos (imagen: Festival de Cine de Morelia)

De Venecia a la carrera por el Oscar

‘En el camino’ marcó el regreso de Pablos al largometraje y tuvo una recepción importante en Venecia, donde obtuvo el premio a Mejor Película de la sección Horizontes y el Queer Lion. La cinta también fue una de las producciones destacadas en los Premios Ariel.

Ahora, la AMACC la eligió como representante mexicana rumbo al Oscar, mientras ‘Moscas’, de Fernando Eimbcke, fue seleccionada para competir por México en los Premios Goya de 2027.

El camino hacia una nominación todavía continúa: ser la representante oficial de México permite que la película participe en el proceso de selección de la Academia estadounidense, pero no garantiza su presencia entre las nominadas finales. Para Pablos, la elección coloca nuevamente su cine —marcado por la frontera, la masculinidad, la vulnerabilidad y personajes que se mueven en espacios hostiles— frente a una audiencia internacional.

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