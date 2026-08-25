Kit Harington y su difícil vida como actor después de ‘Game of Thrones’

Nadie puede negar que Kit Harington encontró en Jon Snow el papel que transformó su carrera para siempre, aunque separarse de aquella figura con expresión de hielo requirió un proceso mucho más doloroso de lo que el público general conoce. Tras el final de Game of Thrones en 2019, el actor buscó trabajos de menor escala y los hilvanó con una recuperación personal que ahora acompaña su regreso a producciones televisivas de alto voltaje.

Kit Harington alcanza fama y gloria en Game of Thrones

Harington era un intérprete formado en teatro con escasa experiencia frente a las cámaras cuando HBO lo eligió para interpretar al supuesto hijo ilegítimo de Ned Stark. La serie convertiría a su personaje en una alguien esencial de la cultura popular, siempre rodeado de teorías, campañas promocionales, fanáticos empedernidos y un nivel de fama que el joven Kit nunca experimentó antes.

Game of Thrones se emitió entre 2011 y 2019, periodo en el que Jon Snow pasó de ocupar un lugar periférico dentro de la familia Stark a sostener algunas de las líneas narrativas más importantes. Harington recibió nominaciones al Emmy como actor de reparto y protagonista por su interpretación. La producción también le dio estabilidad económica y una familia artística que acompañó gran parte de sus veinte años; además, allí conoció Rose Leslie, actriz de Ygritte, con quien contrajo matrimonio en 2018 y posteriormente tuvo dos hijos.

Kit Harington en la temporada 1 de Game of Thrones; tenía 24 años (Foto: IMDb)

El éxito también impuso una identificación casi absoluta entre actor y personaje. Harington contó para NME en 2024 que muchas personas esperaban encontrar en él la personalidad solemne de Jon Snow y se decepcionaban cuando comenzaba a hablar, presión que terminó desdibujando la separación entre su vida privada y la ficción. Incluso el desenlace polémico de la serie quedó unido a su nombre, pues reconoció que la última temporada pudo sentirse apresurada, aunque explicó que el elenco se encontraba exhausto y que él ya no podía soportar otra entrega completa bajo las mismas exigencias físicas y emocionales.

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Game of Thrones termina, ¿qué pasó después?

Harington relató en la misma entrevista con NME que el periodo más grave comenzó antes de que la serie terminara, pues bebía en exceso, ocultaba su adicción y sufría un deterioro psicológico que alcanzó su punto más bajo cuando actuó en la obra True West, presentada en Londres entre 2018 y 2019: “Estaba bebiendo mucho. Atravesaba una adicción y todo lo que eso implica, ocultando cosas y demás”, explicó.

Su primer intento de rehabilitación terminó prematuramente, pues abandonó el tratamiento y trató de resolver el problema por cuenta propia. Después ingresó de nuevo a una institución, donde recibió un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y comenzó a reconstruir su rutina alrededor de la sobriedad. Harington ha dicho que mantenerse sobrio cambió su relación con la actuación y con los momentos de euforia producidos por los aplausos: “Todo lo que puedo decirle a quien esté pensándolo es que es una forma maravillosa de vivir. Me salvó, sin duda”, declaró al hablar sobre su recuperación.

Trabajo y oportunidades que no evolucionaron

Kit Harington en A Tale of Two Cities; se estrena el 6 de septiembre (Foto: BBC)

Su carrera posterior no quedó paralizada, aunque ningún trabajo alcanzó la dimensión de Jon Snow. Participó en Baby Ruby, Extrapolaciones y Blood for Dust, además de protagonizar la película de terror El mal con el que vivo. La incorporación a Industry como Henry Muck le permitió regresar a HBO bajo otros términos. El personaje, un empresario británico privilegiado y autodestructivo, ofreció al actor material bastante alejado del frío heroísmo de Jon Snow y obtuvo una recepción crítica favorable dentro de la tercera temporada.

Marvel parecía ofrecerle otra franquicia cuando apareció como Dane Whitman en Eternals, estrenada en 2021. La escena posterior a los créditos preparaba su transformación en Black Knight mediante la Espada de Ébano, pero el personaje no ha regresado y el estudio tampoco ha anunciado un proyecto para él. Harington aclaró en 2024 que no existía ningún trabajo en desarrollo y que Whitman nunca estuvo destinado a aparecer en la cadavérica Blade, pese a las interpretaciones surgidas alrededor de aquella escena.

Tampoco prosperó la serie spin-off de Jon Snow, continuación centrada en el Targaryen con apariencia de Stark que el propio Harington impulsó junto con HBO. Después de discutir varias ideas, el equipo decidió guardar el proyecto porque ninguna historia los entusiasmó lo suficiente y preferían evitar una secuela carente de una buena razón creativa.

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Kit se unirá a la serie de Harry Potter

Harington permanecerá cerca de HBO gracias a Harry Potter, donde interpretará a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada. El actor reemplazó a Nicholas Hoult, quien salió por conflictos de agenda, y aparecerá en la adaptación de Harry Potter y la cámara secreta como el vanidoso profesor de Defensa contra las artes oscuras. El papel ya era conocido para él, pues en 2025 prestó su voz a Lockhart en la edición sonora con reparto completo producida por Audible. Al hablar de aquella experiencia, Harington se declaró admirador de Harry Potter y explicó: “Fue un sí muy sencillo, porque amo al personaje”.

Kit también protagonizará A Tale of Two Cities, serie de BBC que se estrena el 6 de septiembre.

Con información de Deadline.