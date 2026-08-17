‘La Casa del Dragón’: Ryan Condal anuncia que dejará la franquicia ‘Game of Thrones’ porque ‘ya dijo todo lo que tenía que decir’

Ryan Condal prepara la despedida de La Casa del Dragón sabiendo que también puede ser la última vez que trabaje dentro de Westeros, ese mundo de fantasía que le ha dado riqueza inconmensurable a HBO. El cocreador y showrunner de la serie confirmó que, una vez terminada la cuarta temporada, no contempla hacerse cargo de otra historia de Game of Thrones, aunque admite que hay un episodio de la dinastía Targaryen que le gustaría ver adaptado por alguien más.

¿Ryan Condal no volverá para más producciones en la franquicia Game of Thrones?

La tercera temporada terminó el pasado 9 de agosto dejando la Danza de los Dragones lista para su tramo final, algo que los fans esperan con emoción. HBO ya confirmó que la cuarta entrega cerrará la serie en 2028, con ocho episodios que tendrán como objetivo resolver la guerra que enfrenta a Rhaenyra y Aegon II por el Trono de Hierro. Una vez completada esa tarea, Condal parece dispuesto a abandonar los dragones. Cuando Collider le preguntó recientemente qué otro periodo de los Targaryen le interesaría adaptar, el productor respondió: “Realmente ya dije todo lo que tenía que decir o necesitaba decir sobre dragones, Targaryen y tronos”.

Curiosamente, Condal considera que uno de los relatos más interesantes que quedan por adaptar es el final formal de la dinastía Targaryen contado a través de quienes pertenecían a esa casa. Ante la pregunta de si se refería a Aerys II, confirmó que hablaba precisamente del Rey Loco y de la caída de la familia que gobernó Poniente antes de Robert Baratheon. Ese periodo aborda la famosa Rebelión de Robert y conecta con los acontecimientos que preceden a Game of Thrones.

Ryan Condal, showrunner de La Casa del Dragón (Foto: Getty)

El mundo inglés de las artes escénicas se adelantó y ahora mismo tiene funciones activas de Game of Thrones: The Mad King, obra teatral desarrollada con la Royal Shakespeare Company, la cual se concentra en los últimos años de Aerys II y en el Torneo de Harrenhal, episodio fundamental para comprender el derrumbe posterior de la dinastía. Condal, sin embargo, no se postuló para convertir ese material en otra serie multimillonaria.

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Los problemas entre Ryan Condal y George R.R. Martin

Hay sobre la mesa, además, una relación creativa que terminó deteriorándose a nivel público y que escandalizó a los fans más apasionados de Westeros, dentro y fuera de la televisión. George R.R. Martin, escritor de las novelas, fue uno de los cocreadores de La Casa del Dragón y en un inicio elogió a Condal, llegando incluso a considerar que algunos cambios televisivos mejoraban personajes presentes en Fuego y Sangre, el libro en el que se basa la serie.

La ruptura comenzó a hacerse notoria en 2024, cuando Martin publicó un texto crítico sobre la segunda temporada y cuestionó la eliminación de Maelor Targaryen, hijo de Helaena que sí existe en el libro y cuya ausencia altera varios acontecimientos posteriores de la historia. El escritor utilizó el caso para advertir sobre lo que llamó efectos mariposa, es decir, cambios pequeños que pueden generar consecuencias mayores conforme avanza una adaptación. El artículo fue retirado pocas horas después, aunque ya había circulado por todo internet y dejó expuesto un desacuerdo entre un autor y el responsable televisivo de su obra.

Phia Saban y Olivia Cooke en La Casa del Dragón (Foto: HBO)

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La respuesta de Ryan Condal

Condal rompió su silencio en marzo de 2025: “Fue decepcionante”, dijo a Entertainment Weekly antes de explicar que había intentado involucrar a Martin en el proceso durante años. También recordó que siempre lo había considerado una influencia personal y una figura fundamental en su formación como escritor. De acuerdo con Condal, ambos mantuvieron durante mucho tiempo una colaboración fructífera, pero acabaron chocando cuando las necesidades prácticas de una producción televisiva comenzaron a imponerse. “En algún punto, conforme avanzamos, simplemente dejó de estar dispuesto a reconocer de una manera razonable los problemas prácticos que teníamos delante”, declaró.

El showrunner defendió entonces que Fuego y Sangre no es una novela tradicional, y que está escrita como una historia incompleta y contradictoria de Poniente, por lo que la adaptación exige decidir qué versión mostrar, llenar vacíos, alterar testimonios no fiables e inventar acontecimientos que el texto original deja abiertos. Incluso con aquellas diferencias, Condal dejó abierta una reconciliación: “Solo puedo esperar que George y yo podamos recuperar algún día esa armonía”, declaró para la prensa.

La temporada 4 de La Casa del Dragón se estrena en 2028,