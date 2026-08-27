Los 5 papeles más icónicos de Tim Curry

Tim Curry murió a los 80 años tras una carrera que nos llenó los ojos y el corazón, poblada por todo tipo de personajes extravagantes que pasaron a la historia del cine mundial. El actor británico convirtió cada aparición en un pequeño gran acontecimiento, incluso cuando el personaje ocupaba pocos minutos en pantalla y parecía que rendiría mucho en un inicio.

¿De qué murió Tim Curry?

Marcia Hurwitz, representante del intérprete, confirmó que Curry falleció pacíficamente el martes 25 de agosto en su casa de Toluca Lake, Los Ángeles; tenía 80 años. La causa del fallecimiento no había sido informada hasta ahora, pero las autoridades acudieron a su domicilio durante la noche y no encontraron indicios de algún delito.

Curry sufrió un accidente cerebrovascular grave en 2012 que requirió una operación y lo llevó a utilizar silla de ruedas. La rehabilitación le permitió conservar actividades profesionales, principalmente trabajos de voz y apariciones especiales relacionadas con las producciones que acompañaron a varias generaciones.

Su carrera profesional comenzó en 1968 con Hair en Londres. También recibió nominaciones al Tony y al Olivier, ganó un Daytime Emmy por prestar su voz al Capitán Garfio y publicó en 2025 sus memorias, Vagabond, donde repasó una vida artística mucho más extensa que sus célebres villanos. A continuación recordamos sus papeles más aclamados:

Pennywise en Eso

Pennywise en la mítica serie Eso nos dejó bastante claro que una alcantarilla es el lugar menos recomendable para conversar con un payaso. Curry interpretó a la criatura en la producción televisiva de 1990 basada en la novela de Stephen King, traumando a toda una generación con sus voz, gestos, burlas y torturas para con el miserable Club de los Perdedores.

El maquillaje diseñado por Bart Mixon conservó la apariencia de un payaso de circo, decisión que permitió que la amenaza naciera de la actuación y no tanto de la pintoresca apariencia. Mixon afirmó años después que la adaptación seguía siendo recordada gracias al trabajo de Curry, cuya sonrisa podía pasar de amistosa a espantosa en un abrir y cerrar de ojos.

No te pierdas: Guionista de ‘Ghost Rider’ pide que la versión de Ryan Gosling sea ‘más cruda’ y menos exagerada

Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show

Este personaje fue el que cambió la vida de Curry para siempre. Lo estrenó en el teatro londinense en 1973, lo llevó a Los Ángeles y Broadway, y debutó en el cine con la adaptación de 1975 dirigida por Jim Sharman. Frank-N-Furter es espectacular, una diva hechicera que podía recibir invitados, cantar, seducir, ordenar una cena y provocar un desastre interplanetario. En este papel, Curry fue ambiciosamente excelso y nos atrevemos a afirmar que es su actuación uno de los grandes elementos que mantiene a la cinta como un clásico de culto.

The Rocky Horror Picture Show tuvo una recepción comercial no demasiado increíble en su lanzamiento, pero los cinéfilos marginados de su tiempo le insuflaron nueva vida con funciones de medianoche, práctica que se mantiene. Los espectadores acudieron disfrazados, recitaron diálogos, bailaron frente a la pantalla y transformaron la proyección en un espectáculo colectivo que mantuvo a Frank-N-Furter conectado para siempre con Tim Curry.

Entérate: ‘The Dog Stars’: ¿Qué dicen las críticas sobre la nueva película de Ridley Scott protagonizada por Jacob Elordi?

Darkness en Leyenda

Esta fantasía de Ridley Scott estrenada en 1985, mostró al actor en un papel que lo hizo utilizar la mayor cantidad de prótesis en toda su carrera. Piel roja, pezuñas y enormes cuernos de fibra de vidrio. Su misión era hundir al mundo en una noche eterna, aunque su entrada en escena también nos hizo pensar que aquel demonio había ensayado cuidadosamente frente al espejo.

La transformación para ser el seño de la oscuridad llegó a requerir alrededor de ocho horas al inicio del rodaje y después se redujo a unas cinco horas y media. Curry aportó una voz grave y movimientos ceremoniales a un diseño imponente, y logró que Darkness transmitiera peligro, pese a que su rostro no quedó del todo reconocible con tanta caracterización encima.

Entérate: James Gunn llamó ‘mentiroso’ y ‘estafador’ a Damon Lindelof años antes de contratarlo para ‘Lanterns’

Wadsworth en ¿Quién es el culpable?

Wadsworth en ¿Quién es el culpable? o Clue, permitió que Curry dirigiera el caos como un mayordomo que intentaba mantener el orden dentro de una mansión llena de cadáveres. En el reparto vimos a Madeline Kahn, Christopher Lloyd, Lesley Ann Warren, Michael McKean y Eileen Brennan. La adaptación del juego de mesa llegó a los cines en 1985 con tres desenlaces distribuidos en distintas salas. Wadsworth debía explicar pistas y correr por pasillos sin permitir que la historia perdiera claridad.

Esta película tampoco fue un éxito inmediato, aunque ganó público con el paso del tiempo. Buena parte de su encanto claro que proviene de Wadsworth, con sus nervios y su toque autoritario, así como esa cualidad de estar sospechosamente bien informado.

Long John Silver en Los Muppets en la Isla del Tesoro

Estrenada en 1996, esta cinta llevó a Tim Curry a interpretar al célebre pirata de Robert Louis Stevenson. El personaje establece una relación afectuosa con Jim Hawkins, aunque sus planes y su tripulación esconden intenciones bastante menos respetables. Ahí Curry actuó frente a la rana René, la señorita Piggy y compañía con absoluta seriedad; por momentos parece el único humano que pertenece naturalmente a ese barco.

Estos cinco personajes recorren territorios muy distintos, pero comparten el gusto de Curry por la interpretación que no se queda en el lugar común. El actor jamás habitó los centros, sino los extremos, y tal decisión a menudo lleva a formar parte de la historia.