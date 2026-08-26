Guionista de ‘Ghost Rider’ pide que la versión de Ryan Gosling sea ‘más cruda’ y menos exagerada

Scott M. Gimple considera que la película del MCU debería alejarse del estilo más exagerado de las cintas con Nicolas Cage

La próxima película de ‘Ghost Rider’ protagonizada por Ryan Gosling ya comenzó a generar expectativas sobre el tono que Marvel Studios debería adoptar para recuperar al personaje. Ahora, Scott M. Gimple, coguionista de ‘Ghost Rider: Spirit of Vengeance’, compartió su opinión sobre el nuevo proyecto y aseguró que le gustaría ver una versión más oscura, seria y cercana al horror que las películas encabezadas por Nicolas Cage. Para el escritor, el MCU tiene la oportunidad de explorar una faceta del Espíritu de la Venganza que el cine todavía no ha mostrado por completo.

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¿Qué espera el guionista de ‘Ghost Rider’ de la nueva película con Ryan Gosling?

Durante una entrevista con The Direct en Multicon 2026, Scott M. Gimple habló sobre la nueva adaptación y recordó primero su experiencia trabajando en ‘Ghost Rider: Spirit of Vengeance’, película que escribió junto a Seth Hoffman.

Ryan Gosling y Flynn Gray en ‘Star Wars: Starfighter’ (2027) (imagen: IMDb)

Gimple explicó que, aunque participó en el guion, el resultado final estuvo fuertemente marcado por sus directores, Mark Neveldine y Brian Taylor.

“Diré esto: la televisión es un medio de guionistas. El ‘showrunner’ es quien realmente impulsa la visión de una serie. En el cine, en cambio, mandan los directores; los directores son, en cierto modo, los ‘showrunners’ de las películas.”

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El escritor reconoció que aquella secuela apostó por un estilo frenético y exagerado, pero considera que la nueva versión podría avanzar en una dirección distinta. Su referencia son principalmente los cómics recientes del personaje, donde Johnny Blaze ha sido llevado hacia terrenos mucho más sombríos.

“Es un poco más crudo. Es un poco más serio. Creo que sería una apuesta interesante.”

Scott M. Gimple quiere una versión de Ghost Rider más cercana al horror

Para Gimple, las películas anteriores ya explotaron suficientemente la faceta más ruidosa y descontrolada del personaje. Por eso considera que Marvel podría diferenciar el reboot haciendo algo más contenido y oscuro.

“Me parece genial, pero ya han hecho la versión más grande, ruidosa y alocada. Hacer la versión al estilo de Nine Inch Nails… creo que eso podría estar muy bien.”

Su comentario apunta hacia la evolución reciente de Johnny Blaze en los cómics. The Direct recuerda particularmente la serie escrita por Benjamin Percy en 2022, donde el personaje aparece atrapado en un pequeño pueblo aparentemente perfecto mientras fuerzas siniestras operan a su alrededor.

Esta perspectiva permitiría recuperar elementos fundamentales de Ghost Rider como la condenación, el infierno y el castigo sobrenatural, aspectos que podrían acercar la película al género de terror.

Ryan Gosling encabezará el regreso de Ghost Rider al cine

Marvel Studios confirmó oficialmente el nuevo proyecto durante su presentación en la Comic-Con de San Diego de 2026. Ryan Gosling interpretará a Ghost Rider en una película individual programada para 2028, mientras que Shawn Levy estará a cargo de la dirección.

Ryan Gosling en ‘Project Hail Mary’ (imagen: IMDb)

Gosling aseguró durante el anuncio que llevaba mucho tiempo interesado en interpretar al personaje. Levy también reveló que ambos comenzaron a intercambiar ideas sobre Ghost Rider mientras trabajaban juntos en ‘Star Wars: Starfighter’.

The Direct considera que el tono propuesto por Gimple podría incluso convertir la cinta en una producción clasificación R, aunque Marvel no ha confirmado ninguna clasificación para el proyecto. Hasta ahora, ‘Deadpool & Wolverine’ sigue siendo la única película del MCU con esa categoría.

Para Gimple, sin embargo, la clave no está necesariamente en la clasificación, sino en abandonar el enfoque excesivamente estridente de las versiones anteriores y recuperar al Ghost Rider más oscuro que ha aparecido durante los últimos años en los cómics.

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