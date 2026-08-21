Productor de ‘La La Land’ revela que inicialmente fue ‘uno de los peores pitches’ que había escuchado

A diez años de su estreno, ‘La La Land’ es considerada una de las películas musicales más reconocidas de su generación, pero su camino a la pantalla estuvo lejos de ser sencillo. Durante un evento por el décimo aniversario de la cinta celebrado en el Griffith Observatory de Los Ángeles, el productor Fred Berger recordó que la propuesta original de Damien Chazelle parecía tan poco comercial que llegó a considerarla “one of the worst pitches” que había escuchado.

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¿Por qué ‘La La Land’ parecía una propuesta tan difícil de vender?

Berger explicó que el proyecto reunía varios elementos que, en ese momento, parecían poco atractivos para los estudios: un musical original, una historia de amor ambientada en Los Ángeles, un protagonista obsesionado con el jazz y una pareja que no terminaba junta.

“Lo curioso es que ya han pasado 10 años; resulta surrealista. No doy crédito, porque llevó casi el mismo tiempo llevar la obra a los escenarios. Eso significa que oficialmente nos hemos hecho mayores. Y una de las razones por las que tardó tanto es que fue una de las peores propuestas que hemos oído jamás: «Un musical original que es una carta de amor a Los Ángeles, sobre un músico de jazz y una actriz que se enamoran pero no terminan juntos».”

Emma Stone y Ryan Gosling en ‘La La Land’ (imagen: IMDb)

“Uno de los aspectos más complicados era precisamente lo de la «carta de amor a Los Ángeles», porque todo el mundo quiere una carta de amor a París, Londres o Nueva York, pero Los Ángeles es una ciudad de la que te enamoras de forma más gradual.”

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Chazelle había escrito el guion desde 2010, pero durante años no consiguió que los estudios financiaran la película sin exigir modificaciones importantes.

Los estudios querían cambiar al personaje de Ryan Gosling y el final

Entre los cambios propuestos estaba convertir al personaje que eventualmente interpretaría Ryan Gosling en un músico de rock en lugar de un pianista de jazz. También se pidió modificar el desenlace para que la pareja principal terminara junta.

Chazelle se negó a realizar esos ajustes. Ante las dificultades para sacar adelante el proyecto, optó por dirigir primero ‘Whiplash’, considerada entonces una propuesta más viable comercialmente.

Berger también recordó que otra de las condiciones del director era mantener a Justin Hurwitz, su antiguo compañero universitario, como responsable de la música, algo que Chazelle consideraba “innegociable”.

“Creo que parte de la razón por la que existe esta película es que éramos jóvenes e ingenuos, y no sabíamos más; habíamos llegado desde la Costa Este y nos fuimos enamorando de Los Ángeles poco a poco. A medida que la ciudad se te revela, encuentras tu comunidad.”

La película terminó convirtiendo Los Ángeles en parte de su identidad

Berger señaló que la intención nunca fue presentar Los Ángeles como una ciudad idealizada desde el inicio. La secuencia del tráfico, por ejemplo, reconoce algunos de sus aspectos menos atractivos antes de permitir que los personajes conduzcan al espectador hacia otra visión de la ciudad.

Emma Stone en ‘La La Land’ (Imagen: Warner Bros Pictures)

“La secuencia del tráfico al principio no trata de mostrar lo hermosa que es la ciudad. Es más bien un «oye, entendemos la situación»: mucha gente ensimismada atrapada en el tráfico de una ciudad sin estaciones. Realmente quieres triunfar, pero escuchas un «no» cada día. Nosotros compartimos la broma, pero esperamos que, al final de la película, a través de Ryan, Emma y su viaje, termines enamorándote de la ciudad y de todos sus hermosos rincones.”

Protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, ‘La La Land’ terminó convirtiéndose en un éxito crítico y en una referencia moderna del musical de Hollywood. Una década después, la película volvió a los cines para celebrar su aniversario.

Con información de Cinemablend.

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