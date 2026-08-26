‘The Dog Stars’: ¿Qué dicen las críticas sobre la nueva película de Ridley Scott protagonizada por Jacob Elordi?

La nueva película de Ridley Scott es protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley

Ridley Scott vuelve al terreno de la ciencia ficción con ‘The Dog Stars’, adaptación de la novela publicada en 2012 por Peter Heller y protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce. Ambientada en un mundo devastado por una pandemia de gripe que acabó con gran parte de la humanidad, la película sigue a un pequeño grupo de sobrevivientes que intenta mantenerse con vida mientras lidia con el aislamiento, la violencia y la posibilidad de encontrar algo más allá de la mera supervivencia.

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Las primeras reseñas coinciden en destacar la fotografía, algunos momentos de acción y el trabajo del reparto, pero también señalan problemas de ritmo, un guion poco sólido y una sensación de familiaridad dentro del género postapocalíptico.

¿Qué dicen las críticas de ‘The Dog Stars’?

Las opiniones sobre la nueva película de Ridley Scott están divididas, aunque varias reseñas coinciden en que se encuentra lejos de los mejores trabajos del cineasta.

Margaret Qualley en ‘The Dog Stars’ (imagen: IMDb)

David Rooney, de The Hollywood Reporter, considera que la cinta tiene suficientes cualidades para funcionar como una experiencia agradable, aunque difícilmente ocupará un lugar privilegiado dentro de la filmografía del director:

“Parece poco probable que ‘The Dog Stars’ figure entre los primeros puestos de las listas de las mejores películas de Ridley Scott. Sin embargo, es una obra que resulta agradable y sosegada.”

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Rooney incluso la coloca entre los trabajos recientes más sólidos del cineasta:

“Podría decirse que es la mejor película de Ridley Scott desde ‘The Martian’, hace 11 años.”

Pete Hammond, de Deadline, también rescata su aproximación más clásica al cine de personajes:

“Es el tipo de película que Hollywood solía hacer con mucha más frecuencia que ahora. Ojalá el público la descubra..”

Sin embargo, otros críticos fueron mucho más severos. Benjamin Lee, de The Guardian, señala que la película llega a un género demasiado saturado y considera que sus elementos resultan excesivamente conocidos:

“En un mundo con siete series de ‘The Walking Dead’, las dinámicas resultan ya demasiado familiares, y aquí no hay nada nuevo o destacable que evoque otra cosa que no sea una sensación de ‘déjà vu’.”

Robert Daniels, de RogerEbert.com, ofrece una valoración todavía más negativa:

“Esta historia ambientada en un páramo es la película más tediosa de la carrera de Scott.”

Mientras tanto, Ryan Lattanzio, de IndieWire, considera que la cinta resulta innecesaria dentro de la trayectoria reciente del director:

“’The Dog Stars’ no es un fracaso absoluto; simplemente es la primera obra de Ridley Scott en años que se siente totalmente innecesaria.”

Jacob Elordi divide opiniones, mientras la fotografía recibe elogios

Uno de los aspectos más discutidos es el trabajo de Jacob Elordi como Hig. David Rooney destaca su presencia como protagonista y encuentra en él cualidades de estrella cinematográfica:

“Jacob Elordi lidera con un magnetismo introspectivo de estrella de cine que evoca la época dorada de Kevin Costner.”

Pete Hammond comparte una impresión similar:

“Sigue demostrando un talento genuino como protagonista… Elordi está magnífico.”

Póster de ‘The Dog Stars’ (imagen: IMDb)

Variety, por su parte, considera que el actor tiene suficiente carisma para sostener algunos momentos, pero señala que el personaje resulta demasiado limitado. Guy Lodge observa que Elordi suele encontrar humanidad en personajes más complejos, mientras que Hig permanece relativamente plano pese a los recursos dramáticos empleados para darle mayor profundidad.

The Guardian es aún más crítico con su interpretación. Benjamin Lee escribe:

“Parece tan fatigado por interpretar a Hig como nosotros al verlo. Es una actuación protagonista tediosamente ausente, marcada por miradas estoicas y vacías.”

La fotografía de Erik Messerschmidt, en cambio, aparece entre los elementos más consistentemente elogiados. Rooney destaca especialmente las imágenes aéreas y las escenas de acción:

“La fotografía de Messerschmidt rebosa textura —especialmente al verla en IMAX—, con un manejo dinámico de la cámara en las escenas de acción e imágenes imponentes y cristalinas en las secuencias de vuelo.”

Hammond también la considera uno de los grandes atractivos visuales de la película:

“La magnífica fotografía de Messerschmidt, que emplea las habituales configuraciones multicámara de Scott, es una estrella por derecho propio.”

El guion y la falta de originalidad aparecen como sus principales problemas

Buena parte de las críticas negativas recaen sobre el guion escrito por Mark L. Smith, responsable también de ‘The Revenant’ y ‘The Midnight Sky’. Variety considera que la adaptación pierde parte de la voz melancólica y lírica de la novela de Peter Heller, mientras que sus personajes quedan reducidos a figuras poco desarrolladas y con escasa profundidad emocional.

Jacob Elordi y Josh Brolin en ‘The Dog Stars’ (imagen: IMDb)

David Rooney, de The Hollywood Reporter, cuestiona directamente la construcción psicológica del libreto y también percibe problemas en el montaje durante su tramo final:

“El guion de Smith carece de profundidad psicológica y, en las secuencias de acción de la parte final, da la impresión de que la película ha sufrido algunos recortes durante el montaje.”

Benjamin Lee, de The Guardian, coincide en que los diálogos resultan demasiado evidentes y expositivos, especialmente cuando intentan explicar las diferencias entre los protagonistas o las reglas de este mundo postapocalíptico. Para el crítico, esa escritura impide que las relaciones entre los personajes se sientan realmente naturales.

Leanne Butkovic, de IGN, es todavía más severa y señala al libreto como uno de los principales obstáculos de la película. Las críticas también señalan que la película tiene dificultades para aportar algo realmente novedoso al género postapocalíptico. Algunos medios encuentran ecos demasiado evidentes de producciones anteriores y consideran que la historia transita por situaciones y conflictos ya ampliamente explorados.

Pese a ello, el tono más esperanzador de la cinta ha recibido algunos comentarios favorables. Gabrielle Moss, de Collider, considera que ese optimismo ayuda a evitar que la historia termine convertida en una experiencia completamente pesada:

“El optimismo de la película evita, en última instancia, que se convierta en un suplicio.”

En conjunto, ‘The Dog Stars’ divide a la crítica entre quienes todavía encuentran valor en la capacidad técnica de Ridley Scott, la fotografía de Erik Messerschmidt y el carisma de su reparto, y quienes consideran que el guion, el ritmo irregular y la falta de originalidad limitan considerablemente sus posibilidades.

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