Jacob Elordi revela el brutal rodaje de ‘Euphoria’ y dice que fue una ‘tortura’

El final de ‘Euphoria’ no solo fue duro para los espectadores. También lo fue para Jacob Elordi, quien interpretó a Nate Jacobs en la serie de HBO creada por Sam Levinson. Tras el desenlace de la temporada 3, el actor habló sobre la muerte de su personaje, las escenas violentas que tuvo que filmar y una lesión real que coincidió con el sufrimiento físico de Nate dentro de la ficción.

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¿Qué dijo Jacob Elordi sobre el rodaje de ‘Euphoria’?

Durante una aparición en ‘Jimmy Kimmel Live!’, con Colman Domingo como anfitrión invitado, Jacob Elordi habló sobre el impacto que ‘Euphoria’ tuvo en su carrera y sobre lo extremo que fue regresar para la última temporada. El actor, quien en los últimos años ha trabajado con cineastas como Guillermo del Toro, Ridley Scott y Emerald Fennell, reconoció que todavía le cuesta dimensionar el tamaño de la serie.

Jacob Elordi en ‘Cumbres Borrascosas’, película en la que trabajó con Emerald Fennell (imagen: Warner Bros. Pictures)

“No sé si alguna vez llegaré a asimilar la magnitud de la serie y lo que supuso para mí. O sea, ahora estamos haciendo cine. Protagonizas películas de Spielberg y yo trabajo con Ridley Scott. Es una locura.”

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Sin embargo, su regreso como Nate estuvo lejos de ser cómodo. El personaje terminó envuelto en una trama violenta relacionada con un prestamista y sus hombres, luego de un negocio inmobiliario fallido. Eso llevó a varias escenas en las que Nate fue golpeado, perseguido y brutalizado.

“Creo que Sam me trajo de vuelta para torturarme,” bromeó Elordi sobre Sam Levinson. “Fueron como seis semanas en las que un tipo de más de dos metros no paraba de pegarme. Me pasé todo el tiempo corriendo.”

Nate tuvo un destino brutal en la temporada final

La temporada 3 de ‘Euphoria’ cerró varias historias de forma trágica, y una de las más violentas fue la de Nate. La primera gran muestra de su caída ocurre la noche de su boda con Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, cuando es golpeado y le cortan un dedo del pie.

Elordi contó que esa lesión ficticia coincidió con una lesión real que sufrió fuera del set. Aunque se había reportado que se había roto un pie, el actor aclaró que en realidad se rompió ambos talones. No quiso explicar con detalle cómo ocurrió, pero sí dejó una frase bastante llamativa.

“Me rompí ambos talones a principios de este año. No hables de eso. Es como… es como ‘El club de la pelea’. Salté desde algo”.

La situación provocó bromas entre quienes veían la coincidencia entre su lesión real y la mutilación de Nate en pantalla. Elordi contó que llevaba yeso y una bota ortopédica al mismo tiempo que su personaje aparecía sufriendo heridas graves dentro de la serie.

“A todo el mundo le hacía mucha gracia decir cosas como: ‘Ah, actuación de método. Hiciste actuación de método’. Y yo respondía: ‘Sí, me corté un dedo del pie’.”

Elordi también filmó dentro de un ataúd con serpientes

El destino de Nate no se limitó a golpes y heridas. Elordi también habló de una de las escenas más extremas de su personaje: su muerte dentro de un ataúd. Para filmarla, el actor tuvo que permanecer encerrado durante dos días con prótesis, una lengua falsa y poca visibilidad.

Sydney Sweeney y Alexa Demie en ‘Euphoria’ (imagen: HBO)

“Me encerraron en un ataúd durante dos días seguidos con prótesis y una lengua falsa, y no podía ver nada. Y luego, Sam metió serpientes en el ataúd.”

Pese a lo terrorífica que suena la escena, Elordi dijo que la serpiente fue mucho menos amenazante de lo esperado. Según el actor, el animal era dócil, somnoliento y se acurrucaba cerca de sus pies, casi como un perro, mientras él intentaba que se moviera para que la escena funcionara.

El relato de Elordi suma otra capa a la conversación sobre el final de ‘Euphoria’, una temporada que ya había generado debate por sus decisiones narrativas, su tono trágico y el destino de Rue, interpretada por Zendaya. En el caso de Nate, el cierre fue físico, violento y deliberadamente incómodo. Y, por lo que cuenta Elordi, filmarlo fue casi tan agotador como verlo.

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