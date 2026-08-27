Rupert Grint volverá cómo Ron Weasley en este proyecto de ‘Harry Potter’

El actor Rupert Grint prepara un regreso que pocos seguidores de Harry Potter imaginaban ver después de la última película estrenada en el aparentemente lejano 2011. El actor volverá a interpretar a Ron Weasley, aunque el reencuentro no ocurrirá en una cinta ni dentro de la nueva producción televisiva de HBO.

¿Rupert Grint volverá como Ron Weasley?

La aparición presentará a un Ron adulto, casado con Hermione Granger y convertido nada más y nada menos que en padre de familia. Grint podrá explorar al personaje con una edad cercana a la suya, ya con pocos atisbos del adolescente pelirrojo que comía dulces en el Expreso de Hogwarts y temía que cualquier araña gigantesca decidiera saludarlo.

Hablamos sobre la famosa producción de Broadway de Harry Potter y el legado maldito. Grint actuará en el Lyric Theatre de Nueva York por 17 semanas, del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027, exactamente 15 años después de su última aparición cinematográfica como Ron Weasley en las películas de Warner Bros. Pictures.

“Hay algo tan circular y tan especial en volver a ponerme los zapatos de Ron ahora que ambos somos padres; de algún modo, resulta muy familiar y completamente nuevo. Y la alegría de regresar a Broadway, esta vez en un papel que definió gran parte de mi vida, es realmente emocionante”, declaró Grint en un comunicado recuperado por el medio Variety.

No te pierdas: Kit Harington y su difícil vida como actor después de ‘Game of Thrones’

La obra toma lugar 19 años después de los eventos leídos u observados en Harry Potter y las reliquias de la muerte. Ron, Harry, Hermione y Draco afrontan problemas familiares cuando sus hijos ingresan a Hogwarts, especialmente Albus Potter y Scorpius Malfoy, cuya amistad desencadena una aventura relacionada con el tiempo y con decisiones tomadas por sus padres. Sonia Friedman y Colin Callender, productores del montaje, consideraron que Grint podrá continuar el viaje que comenzó cuando era tan solo un niño. Su participación conectará las películas con una historia teatral que aborda la paternidad y el peso que reciben los hijos al heredar apellidos famosos.

Este tampoco será el debut teatral de Grint, pues apareció en Mojo en el West End londinense y llegó a Broadway en 2014 con It’s Only a Play, comedia en la que compartió escenario con Matthew Broderick, Nathan Lane, Stockard Channing, Megan Mullally y F. Murray Abraham.

Tom Felton, el otro actor que retomó su papel

Grint seguirá el camino de Tom Felton, quien se convirtió en el primer integrante del reparto cinematográfico en interpretar nuevamente a su personaje dentro de Harry Potter y el legado maldito. Felton debutó como Draco Malfoy adulto en el Lyric Theatre el 11 de noviembre de 2025. La obra muestra a Draco convertido en padre de Scorpius, un joven menos interesado en preservar la rivalidad entre los Malfoy y los Potter. Felton tenía 37 años cuando inició su participación, la misma edad aproximada del personaje dentro de la historia.

La llegada de Felton produjo un aumento inmediato en la taquilla y en primera semana generó cerca de 2.59 millones de dólares en siete funciones, más de un millón por encima de la semana anterior; la siguiente alcanzó alrededor de 2.97 millones, entonces el mejor resultado semanal del montaje. Su periodo fue ampliado varias veces y concluirá el 3 de enero de 2027. Felton y Grint no compartirán escenario porque Ron llegará casi un mes después de la despedida de Draco, dejando al público sin la posibilidad de ver un encuentro entre ambos compañeros de las películas.

Harry Potter y el legado maldito se estrenó en Londres en 2016 y llegó a Broadway en 2018. El montaje neoyorquino ha recaudado más de 430 millones de dólares.

Con información de People y Entertainment Weekly.

Entérate: Daniel Radcliffe pide no comparar a los nuevos actores de ‘Harry Potter’ con el elenco de las películas: ‘No quiero ser un espectro en la vida de esos niños’