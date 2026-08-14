Directoras de ‘Loki’ y ‘Black Mirror’ rechazaron trabajar en ‘Harry Potter’ por la polémica de J.K. Rowling

Las directoras Ally Pankiw y Kate Herron revelaron que rechazaron oportunidades para trabajar en la nueva serie de ‘Harry Potter’ de HBO debido a la participación de J.K. Rowling y a las controversias que rodean sus posturas sobre las personas trans. Las declaraciones llegan mientras distintos integrantes del reparto han tenido que responder públicamente sobre su relación con la autora, quien participa como productora ejecutiva del proyecto.

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¿Por qué Ally Pankiw y Kate Herron rechazaron ‘Harry Potter’?

Ally Pankiw, guionista y directora que ha trabajado en producciones como ‘Black Mirror’ y ‘Ponies’, publicó en Instagram una captura de una aparente conversación con su agente, quien le preguntó si estaría interesada en trabajar en la serie.

Ally Pankiw (imagen: IMDb)

“Tengo un presentimiento sobre la respuesta, pero me siento obligado a preguntar. ¿Harry Potter? ¿Un «no» rotundo?”, escribió el representante.

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La respuesta de Pankiw fue directa: “¡Absolutamente no! jajaja… (Pero gracias por preguntar).”

Posteriormente explicó en los comentarios el motivo de su decisión: “It simply is this easy to say ‘no’ to funding transphobia.”

La publicación llevó a Kate Herron, directora de ‘Loki’ y ‘Doctor Who’, a revelar que también había recibido propuestas para trabajar en la producción. “Me lo han preguntado dos veces y he tenido que explicar que mi respuesta nunca va a cambiar: es un «no»”, escribió.

Pankiw destacó después que Herron había rechazado el proyecto en dos ocasiones. The Hollywood Reporter señaló que resulta poco habitual que figuras reconocidas detrás de cámaras revelen públicamente haber declinado una producción de esta magnitud como forma de protesta contra una persona vinculada con ella.

La polémica también alcanza al reparto de la serie

Las declaraciones de Ally Pankiw y Kate Herron se suman a las diferencias que varios integrantes del reparto han expresado públicamente respecto a J.K. Rowling. Bel Powley, quien interpretará a Petunia Dursley, ha dejado claro que no comparte las opiniones de la escritora sobre género y ha manifestado su respaldo a la seguridad, dignidad y aceptación de la comunidad trans.

Nick Frost, elegido para interpretar a Hagrid, también ha señalado que sus opiniones difieren ampliamente de las de Rowling. Paapa Essiedu, quien dará vida a Severus Snape, firmó además una carta abierta en apoyo a los derechos trans en Reino Unido.

Cuando surgieron especulaciones sobre una posible salida del actor debido a esas posturas, Rowling afirmó que no tiene autoridad para despedirlo y que, incluso si la tuviera, no buscaría perjudicar laboralmente a alguien por mantener creencias legalmente protegidas distintas a las suyas.

El caso de John Lithgow, elegido como Albus Dumbledore, ha sido más cambiante. Inicialmente aseguró que las posiciones de Rowling no influyeron en su decisión de incorporarse a la serie. Meses después cuestionó algunas de sus opiniones, aunque posteriormente sostuvo que parte de lo dicho por la autora había sido tergiversado o presentado fuera de contexto.

Kate Herron (imagen: IMDb)

HBO mantiene su respaldo a ‘Harry Potter’

HBO, por su parte, ha mantenido su apoyo al proyecto y a su relación profesional con Rowling. Casey Bloys, responsable de la cadena, recordó que Warner Bros. trabaja con la autora desde hace alrededor de 25 años y defendió que sus posiciones políticas y personales pertenecen exclusivamente a ella. También aseguró que esas ideas no están siendo incorporadas de manera encubierta al contenido de la nueva adaptación.

La primera temporada de ‘Harry Potter’, basada en Harry Potter and the Philosopher’s Stone, se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en HBO. Mientras la producción continúa avanzando, las revelaciones de Pankiw y Herron muestran que las controversias alrededor de Rowling también están teniendo consecuencias en las decisiones de algunos profesionales que han preferido mantenerse alejados de la serie..

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