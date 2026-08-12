Nicholas Hoult es criticado por fans tras aceptar un papel en ‘Harry Potter’

Nicholas Hoult se convirtió en uno de los nuevos fichajes de la serie de ‘Harry Potter’ de HBO, pero la noticia no fue bien recibida por algunos de sus seguidores. El actor interpretará a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada del proyecto, una decisión que provocó críticas entre parte de su base de fans LGBTQ+, principalmente por la participación de J.K. Rowling como productora ejecutiva y por las controversias que la autora mantiene desde hace años alrededor de sus posturas sobre sexo e identidad de género.

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¿Por qué algunos fans están criticando a Nicholas Hoult?

El fichaje de Hoult como Gilderoy Lockhart fue confirmado el 11 de agosto. El personaje tendrá un papel importante en la segunda temporada de ‘Harry Potter’, que adaptará Harry Potter and the Chamber of Secrets y comenzará a filmarse durante el otoño de 2026.

Nicholas Hoult como Lex Luthor en ‘Superman’ (imagen: Warner Bros.)

Sin embargo, PinkNews recopiló varias publicaciones de usuarios que expresaron decepción por la decisión del actor de sumarse a la franquicia. Hoult cuenta con una importante base de seguidores LGBTQ+, en parte por trabajos como Tony Stonem en ‘Skins’, personaje que el medio describe como aparentemente sexualmente fluido.

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“Es una enorme decepción ver que han elegido a un actor que me gustaba para esta serie,” escribió una persona. Otro usuario reaccionó: “Oye, ¿puedes borrar esto? Solo necesito volver al momento anterior a haberlo visto.”

También aparecieron mensajes como “Ay, madre mía, últimamente los hombres no hacen más que decepcionar por todas partes” y “Me decepciona muchísimo enterarme de esto; no apoyo a nadie que siga apoyando la franquicia de Harry Potter.”

Las críticas no representan necesariamente una postura generalizada entre los seguidores de Hoult, pero muestran que la relación entre ‘Harry Potter’ y Rowling continúa influyendo en la recepción de nuevos integrantes del reparto.

J.K. Rowling sigue en el centro de la controversia

Rowling figura como productora ejecutiva de la serie y mantiene una presencia activa en los debates sobre sexo e identidad de género. Sus declaraciones han provocado enfrentamientos con organizaciones LGBTQ+ y también con figuras relacionadas con las películas originales de ‘Harry Potter’, entre ellas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

La escritora también ha destinado apoyo económico a organizaciones que defienden derechos basados en el sexo. Entre ellas se encuentra Beira’s Place, centro para víctimas de violencia sexual fundado por Rowling en Edimburgo y clasificado recientemente por Amnistía Internacional Reino Unido dentro de una lista de organizaciones vinculadas con el movimiento “antiderechos”.

Este contexto ha provocado que la participación en la nueva adaptación de HBO sea examinada por parte del público más allá de las decisiones creativas del proyecto.

Otros actores de ‘Harry Potter’ también han enfrentado cuestionamientos

Hoult no es el primer integrante del reparto que queda involucrado en la discusión. Bel Powley, quien interpretará a Petunia Dursley, declaró que “está totalmente en desacuerdo” con Rowling.

Paapa Essiedu como Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

John Lithgow, elegido como Albus Dumbledore, también reveló que algunas personas le pidieron abandonar la serie. Sobre las opiniones de Rowling declaró: “No estoy de acuerdo con gran parte de ello; creo que gran parte ha sido tergiversada y presentada de forma errónea, y ella se ha reafirmado en su postura, pagando por ello un precio personal.”

Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, ha expresado públicamente su respaldo a la comunidad trans pese a formar parte de la producción. “Mis puntos de vista son míos y seguirán siéndolo,” afirmó.

La primera temporada de ‘Harry Potter’, basada en Harry Potter and the Philosopher’s Stone, se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en HBO y HBO Max. En la segunda entrega, Hoult retomará al personaje que Kenneth Branagh interpretó en la adaptación cinematográfica de 2002.

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