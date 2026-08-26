Ridley Scott revela sus planes para continuar ‘Alien: Covenant’ con Michael Fassbender como protagonista

David apareció por primera vez en ‘Prometheus’ y posteriormente tuvo un papel central en ‘Alien: Covenant’

Ridley Scott no ha terminado con el universo de ‘Alien’. Después de varios años en los que parecía haber dejado atrás la historia iniciada con ‘Prometheus’ y continuada en ‘Alien: Covenant’, el cineasta reveló que trabaja en una nueva película centrada en David, el androide interpretado por Michael Fassbender. El proyecto retomaría directamente la línea argumental de las precuelas y exploraría qué ocurrió con el personaje después de los acontecimientos de la cinta estrenada en 2017.

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¿Qué planea Ridley Scott para continuar ‘Alien: Covenant’?

En una entrevista con Los Angeles Times, Ridley Scott confirmó que una nueva película vinculada con ‘Alien: Covenant’ se encuentra en desarrollo. El director adelantó que la historia retomaría a David y mostraría al androide construyendo un “un mundo nuevo y prometedor para sí mismo” después de lo ocurrido en la película anterior.

Ridle Scott (Fotografía: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic)

Scott también volvió a relacionar al personaje con uno de los temas que más le interesan dentro de esta etapa de la franquicia: Los riesgos de la inteligencia artificial.

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“Las IA pueden descontrolarse. Y si lo hacen, son como una bomba.”

David apareció por primera vez en ‘Prometheus’, estrenada en 2012, y posteriormente tuvo un papel central en ‘Alien: Covenant’. Ambas películas utilizaron al androide como el principal villano, pero también como el catalizador para abordar temas como la relación entre los humanos y las máquinas y el origen de las criaturas que eventualmente dominarían la saga.

Aunque el proyecto está en desarrollo, todavía no existe una fecha de rodaje o estreno confirmada. Tampoco se ha anunciado oficialmente que Michael Fassbender haya firmado para regresar, por lo que, hasta ahora, lo confirmado es que Scott planea continuar la historia del personaje que el actor interpretó en las dos películas anteriores.

El regreso de David podría alterar los planes de ‘Alien: Romulus’

La noticia llega mientras 20th Century Studios también prepara una continuación de ‘Alien: Romulus’, película dirigida por Fede Álvarez y protagonizada por Cailee Spaeny y David Jonsson.

World of Reel reportó que Álvarez habría considerado incluir a David en esa secuela, pero que Scott se habría opuesto porque quería conservar al personaje para su propia continuación de ‘Alien: Covenant’. El medio también señala que esta diferencia creativa pudo haber influido en la decisión de Álvarez de abandonar la dirección del nuevo proyecto.

Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por Scott, Álvarez o 20th Century Studios, por lo que deben mantenerse como reportes y no como hechos establecidos.

Álvarez y Rodo Sayagues ya terminaron el guion de la continuación de ‘Alien: Romulus’, aunque actualmente el estudio busca a otro director. Scott permanecería relacionado con esa película como productor.

Ridley Scott vuelve a una historia que parecía abandonada

El cambio resulta especialmente llamativo porque Scott había sugerido anteriormente que su etapa activa dentro de la franquicia podía haber terminado. En declaraciones previas, el cineasta dijo:

Cailee Spaeny en ‘Alien: Romulus’ (imagen: 20th Century Studios)

“Tal como van las cosas ahora, creo que he hecho suficiente y solo espero que llegue más lejos.”

Sin embargo, sus nuevos comentarios muestran que todavía conserva interés en cerrar o ampliar la historia de David.

‘Alien: Covenant’ dejó abierta la situación del androide, mientras la franquicia tomó posteriormente otros caminos con ‘Alien: Romulus’ y la serie ‘Alien: Earth’. La posible continuación permitiría recuperar directamente la línea narrativa iniciada en ‘Prometheus’ y desarrollar uno de los personajes más importantes de esa etapa.

Por ahora, el regreso de David es el elemento central confirmado del proyecto, mientras quedan pendientes detalles como el reparto, director definitivo, calendario de producción y fecha de estreno.

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