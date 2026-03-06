‘Alien: Earth’: Sydney Chandler revela nuevos detalles de la temporada 2

La serie de Noah Hawley fue todo un éxito en Disney+

Por varias décadas, la franquicia Alien construyó su reputación en salas de cine con recursos que nos encantan. Hablamos de xenomorfos acechando pasillos y colonias espaciales condenadas al desastre. Con Alien: Earth, ese universo dio un giro inesperado al instalar la historia en nuestro planeta. Ahora Sydney Chandler, su protagonista, comparte nuevos detalles sobre lo que viene.

La verdad es que el experimento resultó más ambicioso de lo que muchos pensaban. La serie creada por Noah Hawley trasladó el horror cósmico de las películas al formato televisivo; también intentó expandir el imaginario del universo Alien con preguntas sobre tecnología e identidad humana, eso vigente en los terrenos de la ciencia ficción.

Con la primera temporada todavía fresca en la memoria de los fans, nuevas pistas sobre el futuro de la serie comienzan a surgir.

El éxito de Alien: Earth

Alien: Earth se ubica cronológicamente antes de los acontecimientos de la película Alien: El Octavo Pasajero de 1979. La serie se sitúa en una Tierra del futuro cercano donde corporaciones gigantescas ostentan el poder absoluta y experimentan con nuevas formas de prolongar la vida humana sin pensar demasiado en teorías sobre la ética.

Sydney Chandler en Alien: Earth (Foto: FX)

El punto de partida gira alrededor de tres rutas hacia la inmortalidad tecnológica: los cyborgs, los sintéticos y los híbridos. Este último grupo se vuelve central en la historia, pues se trata de cuerpos artificiales que albergan la conciencia humana transferida desde personas reales.

En ese contexto aparece Wendy, el personaje interpretado por Sydney Chandler. Se trata del primer híbrido creado por la corporación Prodigy y también la líder de los llamados Niños Perdidos, un grupo de seis prototipos desarrollados a partir de infantes con enfermedades terminales.

La acción se dispara cuando una nave de investigación espacial se estrella en la Tierra. Ese accidente abre la puerta a un encuentro con los xenomorfos, las criaturas que definieron el terror biológico dentro del universo Alien, y otras monstruosidades inesperadas.

El elenco principal incluye a Alex Lawther, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adarsh Gourav y Timothy Olyphant. La serie también cuenta con la participación de Sandra Yi Sencindiver en el papel de Yutani, dirigente de la corporación Weyland-Yutani.

El proyecto tuvo una producción enorme para televisión. Las grabaciones comenzaron en 2023 en Tailandia, donde se construyeron más de ochenta sets en estudios de Bangkok, además de locaciones reales en distintas zonas de la ciudad.

El estreno llegó el 12 de agosto de 2025, mientras que a nivel internacional se distribuyó a través de Disney+. En sus primeros seis días acumuló 9.2 millones de visualizaciones globales, convirtiéndose en el mayor estreno de streaming para FX hasta ese momento. La recepción de la crítica fue muy positiva.

Sydney Chandler habla sobre la temporada 2

Elenco de Alien: Earth (Foto: Getty)

El destino de la serie quedó asegurado cuando FX confirmó oficialmente su renovación para una segunda temporada en noviembre de 2025. Sin embargo, los detalles sobre la continuación permanecían casi en secreto hasta hace poco.

Durante una conferencia de prensa, Sydney Chandler dejó escapar una pista importante. Según explicó a Deadline, la producción de la segunda temporada comenzará en mayo. Aclaró que aún no ha leído los guiones de los nuevos episodios, pero que el equipo creativo apenas comienza a preparar el siguiente capítulo de la historia.

El rodaje se trasladará a los Pinewood Studios en Londres, un lugar con peso dentro de la franquicia. En esos estudios se filmaron varias entregas cinematográficas del universo Alien.

Dentro de la ficción, el personaje de Wendy terminó la primera temporada en una posición completamente distinta a la del inicio. Después de encabezar una rebelión contra quienes la crearon, el híbrido logró tomar el control de la Isla de Nunca Jamás y establecer un extraño vínculo con el xenomorfo.

Si todo marcha bien, los fans de Alien: Earth podríamos disfrutar de la temporada 2 en algún punto avanzado de 2027. Vale la pena cuestionarnos hasta que punto la existencia de Wendy tendrá efecto en la gran saga cinematográfica de Alien o si su impacto solo se mantendrá en la serie.

