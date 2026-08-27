‘Crouch End’: De qué trata la nueva serie de Prime Video basada en el relato de Stephen King

Perderse en Londres será mucho más peligroso en la próxima serie de Prime Video, producción que parece tener todo para ser el nuevo gran éxito de la plataforma. Crouch End transformará un vecindario real del norte de la ciudad en la entrada a una pesadilla, espacio donde se cruzarán una desaparición matrimonial y fuerzas imposibles de explicar.

¿De qué trata Crouch End?

El proyecto adapta el único relato de Stephen King ambientado en Londres. La historia lleva el nombre de Crouch End, una zona residencial que adquirió una identidad monstruosa en la imaginación del escritor, bastante diferente al barrio habitado hoy en día por numerosos actores guionistas, productores británicos y otras luminarias relacionadas con el entretenimiento audiovisual de aquel país.

La protagonista es Doris Freeman, una estrella internacional del cine que irrumpe en una estación de policía para denunciar la desaparición de su esposo. La mujer asegura que varios fenómenos extraños están relacionados con el caso, aunque lo que cuenta plantea tantas preguntas como posibles respuestas. El inspector Ted Vetter se involucra en el caso, pero la investigación lo encaminará hacia un misterio cósmico que podría quebrar las reglas conocidas de Londres.

Ewan McGregor en Doctor Sueño (Foto: IMDb)

Crouch End será la primera adaptación de King producida en Reino Unido, aunque todavía no cuenta con fecha de estreno. Prime Video aprobó seis episodios y presentó el proyecto como una serie limitada. El proceso de selección del reparto ya comenzó y, según Variety, ya está en la mira de la farándula; la identidad de quienes interpretarán a Doris y Vetter todavía es secreta.

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King publicó el cuento en 1980 dentro de New Tales of the Cthulhu Mythos y rindió homenaje a H.P. Lovecraft mediante criaturas antiguas y dimensiones vecinas que la pobre mente humana no puede concebir. La versión literaria presenta a los policías Farnham y Vetter repasando el testimonio de Doris, quien describe monstruos y sucesos inexplicables relacionados con su esposo. La nueva adaptación modifica varios elementos al convertir a Doris en una actriz y colocar la investigación de Vetter como centro.

Las mentes detrás de la adaptación

Paul Tomalin escribirá la serie y participará como productor ejecutivo. El guionista creó Bodies, thriller de Netflix donde cuatro detectives investigan el mismo cadáver en épocas diferentes: “Después de leer Crouch End hace algunos años, la vívida prosa de Stephen King todavía persigue mis pesadillas. Tener el honor de adaptarla con el increíble equipo de Mammoth, Fifth Season y Amazon, junto con el director Tom Shankland, es un sueño hecho realidad”, declaró Tomalin.

Tom Shankland, famoso por The Serpent, La Casa Guinness y capítulos de series como The Punisher, dirigirá la adaptación: “He sido un gran admirador de Stephen King toda mi vida. La oportunidad de trabajar con este magnífico equipo y llevar a la pantalla su brillante misterio londinense resulta extraordinariamente emocionante: Crouch End será cinematográfica, original y estimulante en igual medida”, afirmó Shankland.

Tomalin, Shankland, Damien Timmer, Rebecca Keane y Ben Irving ocuparán cargos de producción ejecutiva. Nicole Clemens, vicepresidenta de producciones internacionales de Prime Video y Amazon MGM Studios, comentó que el programa como será una fusión de thriller criminal y misterio sobrenatural destinada a públicos de distintos países.

Adaptaciones no tan famosas de la obra de Stephen King

Bill Skarsgård en Eso (Foto: IMDb)

Esta no será la primera aparición televisiva del cuento, pues Crouch End recibió en 2006 un episodio dentro de Pesadillas y alucinaciones: Las historias de Stephen King, antología de TNT compuesta por ocho relatos independientes y filmada completamente en Melbourne, Australia. Mark Haber dirigió aquel capítulo, con Claire Forlani como Doris y Eion Bailey como su esposo Lonnie.

Otra producción poco recordada es El aviador nocturno, película de 1997 protagonizada por Miguel Ferrer, quien interpretó a Richard Dees, un reportero sensacionalista que persigue a un supuesto vampiro cuyos crímenes ocurren en aeropuertos apartados, y que viaja a bordo de una avioneta negra.

El Cadillac de Dolan llegó en 2009 con Wes Bentley y Christian Slater. Basada en una narración publicada también en Pesadillas y alucinaciones, presenta a un hombre que prepara una venganza contra el criminal responsable de la muerte de su esposa, quien debía declarar en su contra

Otra es Viaje a las tinieblas, adaptación de Riding the Bullet estrenada en 2004, que cuenta la historia de un universitario interpretado por Jonathan Jackson. El joven intenta llegar a casa al enterarse de que su madre está enferma, pero acepta viajar con un conductor que le propone una elección entre la vida y la muerte.

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