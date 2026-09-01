La película más personal de Zack Snyder finalmente verá la luz en el Festival de Toronto

Después de años en la industria de Hollywood con todo tipo de historia, Zack Snyder cambiará el estruendo de las superproducciones por un viaje mucho más íntimo. El director llevará al Festival Internacional de Cine de Toronto una película perseguida por casi dos décadas, terminada sin el respaldo previo de una distribuidora.

¿De qué trata The Last Photograph?

La historia nació a mediados de la década de 2000, cuando Snyder nos acababa de dejar impresionados con 300. El proyecto sobrevivió a cambios de elenco, modificaciones en su argumento, largos periodos de inactividad y todo tipo de obstáculos, por lo que su regreso es una rara oportunidad para conocer al cineasta fuera de las propiedades que dominaron su trayectoria reciente.

The Last Photograph contará la historia de un antiguo agente de la Administración para el Control de Drogas, o DEA, que debe internarse en las montañas de Sudamérica. Su sobrina y su sobrino desaparecieron después del asesinato de sus padres, dos diplomáticos, y encontrarlos obliga al protagonista a perseguir a los responsables por una región hostil.

Fra Fee en The Last Photograph de Zack Snyder (Foto: IMDb)

El hombre solicita la ayuda de un fotógrafo de guerra consumido por las adicciones, la única persona que alcanzó a ver el rostro de los asesinos. La expedición los aleja poco a poco de la civilización, coloca a prueba sus certezas y hace que la frontera entre la realidad y las imágenes nacidas de sus traumas comience a desintegrarse. La producción filmó en Colombia, Islandia y Los Ángeles.

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Stuart Martin y Fra Fee lideran el elenco de The Last Photograph. Ambos trabajaron previamente con Snyder en las películas de Rebel Moon, y Martin participó además en El ejército de los ladrones. Christian Bale y Sean Penn estuvieron involucrados con una versión anterior de la película alrededor de 2011. Aquella propuesta tenía elementos relacionados con la guerra de Afganistán, pero nunca llegó a filmarse. Snyder siguió ocupado con El hombre de acero y su etapa dentro de DC, dejando el proyecto guardado, aunque sin abandonarlo del todo.

La película llegará a Toronto

The Last Photograph tendrá su estreno mundial el domingo 13 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto. La función se realizará en el John Bassett Theatre y se presentará como una proyección especial de su edición número 51. La presentación tendrá además una finalidad comercial, pues ningún estudio o servicio digital posee todavía los derechos de distribución; la película llegará a Toronto como un título en busca de comprador. Productores, distribuidores, representantes de plataformas y otros miembros de Hollywood podrán verla dentro del nuevo mercado oficial organizado por TIFF.

Snyder terminó ahora una obra independiente antes de asegurarle un hogar comercial. La recepción en Toronto podría decidir si llegará primero a salas o pasará directamente a una plataforma… o ambos.

Zack Snyder dirigirá el remake de Escape de Nueva York

Zack Snyder (Foto: Getty)

Después de presentar su producción personal, Snyder tiene previsto regresar a una propiedad de mayor escala que la verdad, no podemos mentir, nos tiene muy emocionados. El cineasta escribirá y dirigirá una nueva versión de 1997: Escape de Nueva York, clásico de ciencia ficción realizado por John Carpenter en 1981. El proyecto será desarrollado por StudioCanal, The Picture Company y The Stone Quarry.

La película original presenta unos Estados Unidos distópicos que convirtieron Manhattan en una prisión de máxima seguridad de la que nadie puede escapar, es imposible. Cuando el avión presidencial cae dentro de la isla, el convicto Snake Plissken recibe la casi suicida misión de rescatar al mandatario en menos de 24 horas a cambio de recuperar su libertad.

Kurt Russell interpretó a Plissken y convirtió al personaje en uno de los antihéroes más espectaculares del cine de acción, con su parche en el ojo y vestimenta particular. La producción hizo posible la continuación Escape de Los Ángeles en 1996 e influyó en obras posteriores, incluida la serie de videojuegos Metal Gear. El nuevo protagonista todavía no ha sido anunciado y no tiene fecha de estreno.

Con información de Deadline.

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