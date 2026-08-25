Director de ‘La Noche del Demonio: Están entre nosotros’ defiende a Zack Snyder tras haber estado en el set de ‘Liga de la Justicia’

Jacob Chase asegura que "Zack Snyder es una persona encantadora y con un gran talento"

Jacob Chase, director de ‘La Noche del Demonio: Están entre nosotros’, recordó su paso por el set de ‘Liga de la Justicia’ y defendió la manera de trabajar de Zack Snyder, a quien describió como una persona cálida, talentosa y muy querida por sus actores. Chase estuvo presente durante parte del rodaje original de 2016, antes de que Snyder abandonara la producción y Joss Whedon tomara el control de las regrabaciones que años después quedarían marcadas por denuncias de integrantes del reparto.

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¿Qué dijo Jacob Chase sobre Zack Snyder y el rodaje de ‘Liga de la Justicia’?

Chase llegó al set después de ganar en 2016 el concurso publicitario “Crash the Super Bowl” con su comercial ‘Doritos Dogs’. Parte del premio consistía en acompañar a un cineasta durante una producción, y terminó observando directamente a Snyder mientras trabajaba en ‘Liga de la Justicia’.

Escena de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (imagen: Warner Bros.)

En entrevista con The Hollywood Reporter, el director aseguró que su experiencia estuvo lejos de ser conflictiva.

“El ambiente en el set no era polémico cuando estuve allí; fue una experiencia maravillosa. Más allá de lo que la gente piense de sus películas, Zack Snyder es una persona encantadora y con un gran talento, y a sus actores les encanta trabajar con él.”

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Chase destacó especialmente el estilo de liderazgo de Snyder y explicó que una de las principales lecciones que obtuvo fue comprobar que un director no necesita dirigir mediante gritos o intimidación.

“Lo más importante que aprendí trabajando con él fue que un director no tiene por qué ser esa persona al mando que se la pasa gritando.”

Según su recuerdo, Snyder mantenía un ambiente cálido y conseguía involucrar al equipo y al reparto en la construcción de las escenas.

Ben Affleck y Gal Gadot también forman parte de sus recuerdos

Entre las anécdotas que Chase conserva del rodaje se encuentra una protagonizada por Ben Affleck. Después de que Gal Gadot conociera su comercial y comenzara a mostrárselo al resto del elenco, Chase terminó viendo al actor completamente caracterizado como Batman mientras observaba el anuncio en su computadora.

“Ben Affleck, con el traje completo de Batman y la máscara, sosteniendo mi portátil y viendo mi divertido anuncio con perritos. Se partía de risa y le encantaba.”

También recordó el entusiasmo de Gadot por Wonder Woman y señaló que proponía nuevas ideas mientras se preparaban las escenas.

Chase reconoció, sin embargo, que presenció algunos momentos sobre los que prefiere no hablar.

“Presencié algunos pequeños momentos de los que no me siento cómodo hablando, pero solo estuve allí durante una parte del rodaje.”

Aun así, sostuvo que abandonó el set sin pensar que la producción estuviera en problemas.

El testimonio ocurre años después del escándalo de Joss Whedon

La experiencia de Chase corresponde únicamente a la etapa del rodaje encabezada por Snyder. Meses después, el cineasta abandonó la producción tras la muerte de su hija Autumn y en medio de diferencias creativas con Warner Bros. Whedon, quien ya colaboraba en reescrituras, quedó al frente de las regrabaciones y de buena parte de la posproducción.

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

Con el paso de los años, Ray Fisher denunció públicamente el comportamiento de Whedon durante esa etapa y lo acusó de haber mantenido una conducta abusiva, poco profesional e inaceptable. Gal Gadot también afirmó que tuvo un enfrentamiento con el director y que este llegó a amenazar su carrera. Whedon rechazó posteriormente varias de las acusaciones hechas en su contra.

WarnerMedia abrió una investigación interna sobre lo ocurrido durante la producción y en 2020 informó que había tomado medidas correctivas, aunque nunca hizo públicas sus conclusiones completas ni detalló qué acciones se adoptaron.

La controversia terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados alrededor de ‘Liga de la Justicia’. Después de años de presión por parte de los seguidores de Snyder, ‘Zack Snyder’s Justice League’ se estrenó en 2021. El relato de Chase no se refiere directamente a los conflictos surgidos durante la etapa de Whedon, sino al ambiente que él presenció mientras Snyder todavía estaba al frente del proyecto.

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