Ridley Scott responde a críticas contra su estilo de filmación con múltiples cámaras: ‘Es lo más estúpido, me bendijeron con buen ojo’

Es verdad que Ridley Scott puede aceptar que sus películas dividan al público, pero no que llamen flojo al método con el que las realiza. Al promover The Dog Stars, el director británico recuperó una disputa surgida durante Gladiador II y defendió el uso simultáneo de varias cámaras, una práctica que le permite completar producciones enormes en tiempos breves.

¿Qué dijo John Mathieson?

La polémica comenzó con John Mathieson, director de fotografía que colaboró con Scott en seis largometrajes; ambos trabajaron juntos en Gladiador, Hannibal, Cruzada, Robin Hood, Gladiador II y otras producciones importantes. Mathieson participó a finales de 2024 en The DocFix Documentary Storytelling Podcast y cuestionó varios hábitos adquiridos por el cineasta. Su crítica se dirigió al empleo de múltiples cámaras y el uso posterior de herramientas digitales para corregir objetos visibles dentro del cuadro.

“Es realmente perezoso. Ahora se emplean elementos digitales para limpiar todo: dejan cámaras, micrófonos, partes del set y sombras de las pértigas dentro del plano. En Gladiador II simplemente dijeron: Bueno, límpienlo”, declaró el fotógrafo durante el programa. Mathieson consideró que colocar varias cámaras limita las posibilidades de iluminación porque cada aparato puede aparecer dentro del encuadre de otro. También dijo el procedimiento es poco favorable para la fotografía cinematográfica, pues obliga al equipo a iluminar varios ángulos al mismo tiempo en lugar de diseñarlos de manera individual.

Pedro Pascal, Ridley Scott y Paul Mescal en el set de Gladiador 2 (Foto: IMDb)

Sus palabras circularon como un ataque contra Scott, aunque Mathieson aseguró después que la entrevista original había sido reducida de manera injusta. Explicó que sus observaciones formaban parte de una reflexión más extensa sobre cambios ocurridos en la industria y no buscaban desacreditar al director. El responsable del podcast ofreció igualmente una disculpa por la edición.

No te pierdas: Los 5 papeles más icónicos de Tim Curry

La respuesta de Ridley Scott

El asunto reapareció casi dos años después cuando el periodista Ryan Gaur preguntó a Scott por las críticas durante la promoción de The Dog Stars. Una parte de la entrevista fue compartida por DiscussingFilm y rescató la siguiente declaración del cineasta: “Es la cosa más estúpida que podría haber dicho. ¿Porque utilizo varias cámaras soy flojo? Tienes que saber dónde colocarlas. Fui bendecido con muy buen ojo”.

Este método utilizado por Ridley Scott puede incluir entre cuatro y once aparatos, con lentes distintas destinadas a registrar planos generales, acercamientos y reacciones dentro de una misma interpretación. Esa cobertura reduce la necesidad de repetir una escena cada vez que el equipo cambia de posición. Scott afirmó para Dazed el año pasado que las repeticiones terminan desgastando a los intérpretes: “Giras la cámara y el otro actor, que estaba diciendo su texto fuera de cuadro, debe hacerlo ante ella. Para entonces ya está medio muerto”.

Napoleón se completó en 48 días y Gladiador II necesitó 51, pese al tamaño de sus batallas y decorados; producciones de ese nivel suelen ocupar periodos cercanos a los cien días, pero el método de Ridley permite acortar tiempos.

The Dog Stars, lo nuevo de Ridley Scott

Ridley Scott y Paul Mescal en el set de Gladiador 2 (Foto: IMDb)

The Dog Stars adapta la novela publicada por Peter Heller en 2012. Mark L. Smith escribió el guion y Scott terminó la filmación principal en apenas 34 días. La historia de la película ocurre después de que una pandemia destruye gran parte de la civilización. Hig, un joven piloto interpretado por Jacob Elordi, vive en un aeropuerto abandonado junto con su perro Jasper y Bangley, un superviviente armado encarnado por Josh Brolin. Pronto, una misteriosa señal de radio lleva a Hig fuera del refugio en busca de otras personas.

El reparto incluye a Margaret Qualley como Cima, Guy Pearce como Pops, Allison Janney y Benedict Wong. Para Collider, Jacob Elordi y Qualley hablaron sobre la experiencia de trabajar con Ridley Scott como algo exigente, aunque terminaron confiando en el proceso.

The Dog Stars, conocida en América Latina como La guerra de los últimos, se estrena hoy en salas de cine.

Entérate: La guerra por Paramount-Warner llega a la Corte Suprema: Dos estados buscan salvar la histórica fusión