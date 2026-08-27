Directores de ‘Avengers: Doomsday’ dicen que el reestreno de ‘Endgame’ conecta directamente con la nueva película

Según los directores, volver a ver la película será importante para seguir la historia de la nueva entrega de Avengers

Joe Russo y Anthony Russo aseguran que el próximo reestreno de ‘Avengers: Endgame’ tendrá una relación directa con ‘Avengers: Doomsday’. Los directores explicaron que volver a ver la película de 2019 será importante para seguir la nueva historia, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. La versión titulada ‘Avengers: Endgame Encore’ incluirá material adicional y un adelanto de la próxima entrega de los Vengadores.

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¿Por qué será necesario volver a ver ‘Avengers: Endgame’ antes de ‘Doomsday’?

En entrevista con Fandango, Joe Russo explicó que existe una continuidad narrativa entre ‘Avengers: Endgame’ y ‘Avengers: Doomsday’, aunque la nueva película también recogerá elementos de otras historias desarrolladas posteriormente dentro del MCU.

Thanos en ‘Avengers: Endgame’ (imagen: Marvel Studios)

“Existe una progresión natural de ‘Endgame’ a ‘Doomsday’, la cual también abarca todas las demás historias que se han estado desarrollando.”

El director incluso describió ‘Avengers: Endgame’ como una película necesaria para comprender lo que ocurrirá en ‘Avengers: Doomsday’.

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“Creo que es imprescindible verla para seguir la historia de Doomsday.”

Anthony Russo añadió que la relación entre ambas producciones no era algo que el público pudiera anticipar cuando ‘Avengers: Endgame’ llegó originalmente a los cines en 2019.

“Si viste ‘Endgame’ cuando se estrenó originalmente, no podías ver esto venir.”

Los hermanos Russo no revelaron qué elementos concretos de la película anterior serán recuperados, pero sus declaraciones confirman que ‘Avengers: Doomsday’ retomará directamente parte de aquella historia.

‘Avengers: Endgame Encore’ tendrá escenas adicionales y un avance de ‘Doomsday’

‘Avengers: Endgame Encore’ llegará a los cines el 25 de septiembre con una duración de 185 minutos. De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta versión contará con aproximadamente cuatro minutos de material adicional y mostrará un adelanto de ‘Avengers: Doomsday’.

El reestreno también podría modificar nuevamente la carrera histórica de taquilla entre ‘Avengers: Endgame’ y ‘Avatar’. La película de Marvel acumula alrededor de 2.79 mil millones de dólares a nivel mundial, mientras que ‘Avatar’ mantiene el primer lugar con aproximadamente 2.9 mil millones.

Una respuesta fuerte durante esta nueva exhibición podría acercar nuevamente a ‘Avengers: Endgame’ al récord mundial que llegó a ocupar después de su estreno original.

Robert Downey Jr. en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

‘Avengers: Doomsday’ reunirá a varias generaciones de Marvel

‘Avengers: Doomsday’ marcará el regreso de Robert Downey Jr. al MCU, ahora en el papel de Doctor Doom. La película también reunirá a personajes de distintas etapas de Marvel.

Entre los integrantes confirmados del reparto aparecen Patrick Stewart, Ian McKellen, Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell y David Harbour.

Los comentarios de los Russo colocan nuevamente a ‘Avengers: Endgame’ como una pieza central antes del estreno de ‘Avengers: Doomsday’, especialmente ahora que su reestreno incluirá material pensado para preparar al público para la nueva película.

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