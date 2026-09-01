Más de 170 judíos de Hollywood defienden a Mark Ruffalo y acusan una ‘campaña de desprestigio’

La carta sostiene que criticar las consecuencias de la fusión Paramount-WB es una postura legítima

La polémica alrededor de Mark Ruffalo y sus críticas a la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery sumó un nuevo capítulo. Más de 170 figuras judías del entretenimiento, la cultura, la academia y otros ámbitos firmaron una carta abierta en defensa del actor, después de que Paramount lo acusara de invocar “tropos antisemitas” por sus comentarios sobre la familia Ellison, Oracle, Israel y Gaza.

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¿Qué dice la carta en defensa de Mark Ruffalo?

De acuerdo con Variety, la carta sostiene que Mark Ruffalo ha sido objeto de una “campaña de desprestigio” y de acusaciones “espurias” de antisemitismo. Entre los firmantes aparecen nombres como Joel Coen, Todd Haynes, Ilana Glazer, Hannah Einbinder, James Schamus, Emma Seligman, Tony Kushner, Jane Schoenbrun y Wallace Shawn.

Tom Holland y Mark Ruffalo en el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

El documento arranca con un rechazo frontal a las acusaciones contra Ruffalo. “Somos artistas, escritores, profesionales creativos, líderes religiosos y pensadores judíos que, en respuesta a la escandalosa campaña de desprestigio contra nuestro respetado colega Mark Ruffalo, tenemos un mensaje simple para compartir con el mundo: ¡Basta!”

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La carta acusa una “falsa y peligrosa instrumentalización de las acusaciones de antisemitismo” contra quienes señalan vínculos entre la ofensiva contra el pueblo palestino y la pérdida de libertades dentro de Estados Unidos. Para los firmantes, no hay nada antisemita en reconocer esa conexión.

El pronunciamiento llega después de una semana de tensión entre Ruffalo y Paramount. El actor criticó en redes sociales la fusión de US$111 mil millones entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, y acusó a la familia Ellison de complicidad en el “genocidio” contra palestinos, al señalar los vínculos de Oracle con el ejército israelí.

Paramount acusó al actor de usar tropos antisemitas

La respuesta de Paramount fue contundente. Un portavoz de la compañía acusó a Ruffalo de invocar “tropos antisemitas” en “supuesto servicio de una disputa empresarial”. También rechazó que términos como “genocidio” y “apartheid” fueran utilizados para hablar de una transacción corporativa.

La controversia también atrajo críticas de organizaciones como The Simon Wiesenthal Center y Creative Community for Peace, que condenaron los comentarios del actor. Además, un grupo de la industria, integrado por figuras como Haim Saban, Teddy Schwarzman y Lawrence Bender, señaló que era “inaceptable introducir a los judíos, el antisionismo o el antisemitismo en conversaciones sobre transacciones empresariales, simplemente porque los involucrados son judíos.”

Ruffalo respondió en X que la acusación era “indignante y fundamentalmente deshonesta”. El actor afirmó que criticar al primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que lo suministran no equivale a criticar al pueblo judío.

En ese contexto, Hannah Einbinder, quien es judía y ha expresado su apoyo a los derechos palestinos, agradeció a Ruffalo por señalar una “conexión entre los Ellison proporcionando tecnología militar a Israel durante un genocidio y su toma mediática sin precedentes.” También el cineasta y dramaturgo Kenneth Lonergan publicó una carta en la que calificó como “abiertamente disparatada” la idea de que Ruffalo sea antisemita.

Los firmantes vinculan Gaza, Hollywood y la concentración mediática

La nueva carta no solo defiende a Ruffalo; también retoma el argumento de fondo contra la fusión. Según los firmantes, el acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery destruiría miles de empleos, consolidaría el control oligárquico de los medios y afectaría la competencia y la creatividad en cine y televisión.

Mark Ruffalo en ‘Task’ (imagen: HBO)

El documento también acusa a Larry Ellison y sus socios de formar parte de un proyecto más amplio de dominación tecnológica. En ese tramo, la carta menciona a Oracle, a Safra Catz, la adquisición de TikTok y el supuesto respaldo de Ellison al Tony Blair Institute for Global Change, siempre dentro del marco de las acusaciones planteadas por los firmantes.

Uno de los pasajes centrales resume el sentido político de la defensa: “Señalar las conexiones cruciales entre lo que ocurre en Gaza y lo que ocurre en Hollywood es exactamente lo contrario del antisemitismo. Para nosotros, es la esencia misma del deber ético judío.”

Ilana Glazer también ofreció una declaración adicional en apoyo a Ruffalo. “Llamar antisemita a Mark Ruffalo porque está cuestionando una enorme fusión corporativa no solo es absurdo: es una forma peligrosa de cerrar la puerta a la crítica legítima”, dijo. La actriz agregó que Ruffalo ha hablado contra el antisemitismo y a favor de los derechos palestinos.

La carta cierra con un respaldo explícito al actor: “Apoyamos con orgullo a Mark Ruffalo y a todas las personas decentes que se levantan con valentía y le dicen la verdad al poder.”

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