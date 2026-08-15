‘No se desea buena suerte’: ¿De qué trata el nuevo drama adolescente de Netflix protagonizado por la hija de Adam Sandler?

La cinta se volvió en la segunda más vista del momento a nivel mundial en Netflix, y la tercera más vista en México

Netflix acaba de sumar a su catálogo un drama adolescente cuya historia se inspira en experiencias reales. ‘No se desea buena suerte’ (‘Don’t Say Good Luck’), protagonizada por Sunny Sandler, hija de Adam Sandler, se estrenó el 14 de agosto y rápidamente comenzó a destacar entre los contenidos más vistos de la plataforma.

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Este sábado ocupa el tercer lugar entre las películas más populares de Netflix México y, según FlixPatrol, se encuentra en la segunda posición a nivel mundial, únicamente por debajo de ‘La última casa’. Dirigida por Julia Hart, la cinta también cuenta con Melanie Lynskey, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Bebe Neuwirth y Steve Buscemi en su reparto.

Sunny Sandler y Melanie Lynskey en ‘No se desea buena suerte’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘No se desea buena suerte’?

La historia sigue a Sophie Birenbaum, interpretada por Sunny Sandler, una adolescente de 16 años apasionada por el teatro que se prepara para audicionar en la producción escolar del musical ‘Waitress’. Su vida parece girar alrededor de las preocupaciones habituales de su edad: conseguir un papel importante, convivir con sus amigos, enfrentar sus inseguridades y comenzar a explorar sus sentimientos hacia uno de sus compañeros.

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Sin embargo, su situación familiar cambia cuando descubre que el cáncer de su madre, Elizabeth, interpretada por Melanie Lynskey, ha regresado. Sophie se entera accidentalmente después de escuchar una conversación de sus padres a través de una llamada realizada por error desde el teléfono de su padre, Ted, interpretado por Max Greenfield.

En medio de esa incertidumbre, Sophie consigue el papel principal de ‘Waitress’. La adolescente queda entonces dividida entre la preocupación por la salud de su madre y la posibilidad de vivir una de las experiencias más importantes de su etapa escolar.

Elizabeth, por su parte, intenta que la familia mantenga cierta normalidad y anima a su hija a continuar con el musical. Esa decisión se convierte en uno de los ejes de la película: Sophie debe aprender que su vida sigue avanzando incluso mientras enfrenta la posibilidad de perder a una de las personas más importantes para ella.

El elenco también incluye a Jack Champion como Jack Davis, compañero de Sophie en la obra; Scarlett Estevez como su amiga Carolyn Morales; Stephanie Beatriz como Ms. Parker, la responsable del montaje escolar; Bebe Neuwirth y Steve Buscemi como los abuelos de Sophie, además de Jon Lovitz.

La película está inspirada en una historia real

Aunque ‘No se desea buena suerte’ presenta personajes ficticios, su premisa parte de una experiencia personal de la guionista Laura Hankin.

Cuando cursaba la preparatoria en Washington D.C., Hankin obtuvo inesperadamente el papel principal en la producción escolar de ‘Moby Dick! The Musical’. Al mismo tiempo, su madre enfrentaba nuevamente un cáncer terminal. Años después, la escritora decidió convertir aquellas emociones en el punto de partida para un guion.

En entrevista con Decider, Hankin recordó el conflicto que experimentó durante aquel periodo:

“¿Está bien ir a los ensayos y sentirme feliz allí, preocuparme por los chicos que me gustan y por si lo estoy haciendo bien en mi número en solitario? ¿O debería renunciar a todo para pasar el resto del tiempo sentada en el sofá con mi madre viendo Gilmore Girls?”

Póster de ‘No se desea buena suerte’ (imagen: Netflix)

Su madre alcanzó a verla actuar antes de morir algunas semanas después. Sin embargo, Hankin ha aclarado que Sophie no pretende ser una reproducción exacta de su adolescencia y que la familia de la película tampoco corresponde directamente con la suya.

“Desde el principio quise que fuera una obra de ficción. Añadí un hermano extra; en realidad no tengo dos hermanos. Ambienté la historia en otro lugar y la familia se dedica a algo distinto. La película tiene una estructura mucho más propia del cine que de la vida real.”

La escritora también señaló que ‘Eighth Grade’, dirigida por Bo Burnham, fue una influencia importante para decidir contar su experiencia en el cine, pues la película le mostró una forma de abordar con seriedad la vida interior de una adolescente.

Adam Sandler produjo la película de su hija

Además de ser padre de la protagonista, Adam Sandler figura entre los productores de ‘No se desea buena suerte’ junto con Jackie Sandler, Julia Hart, Jordan Horowitz y Brian Kavanaugh-Jones. La producción estuvo a cargo de Happy Madison Productions.

Hankin explicó que Sandler participó activamente durante el desarrollo y la edición de la película, aunque su trabajo no estuvo limitado a los elementos cómicos. Según la guionista, también impulsó algunos de los momentos más emotivos del proyecto.

“Aportó algunos de los chistes más divertidos del guion, pero también algunas de las líneas más hermosas y tristes.”

Incluso recordó una situación poco habitual considerando la trayectoria cómica del actor: Sandler pidió eliminar un chiste de flatulencias porque consideraba que llevaba el tono demasiado lejos.

Sunny Sandler en ‘No se desea buena suerte’ (imagen: Netflix)

“¡Nunca pensé que Adam Sandler me pediría que quitara un chiste de pedos! Me dijo algo así como: «Esto, ahora mismo, se está volviendo un poco demasiado burdo. Hay que bajarle el tono».”

¿Cómo ha sido recibida ‘No se desea buena suerte’?

Las primeras críticas han destacado especialmente las interpretaciones de Sunny Sandler y Melanie Lynskey, así como el equilibrio entre el drama familiar y los elementos propios de una película adolescente.

Variety señaló que Sunny Sandler consigue convertirse en el centro creíble de la historia y destacó su trabajo junto a Lynskey, mientras que IndieWire calificó la película con una B y resaltó la manera en que Julia Hart aborda una situación dolorosa sin convertirla en el único aspecto de la vida de Sophie.

Por su parte, Los Angeles Times consideró que Lynskey es fundamental para evitar que la historia de una madre enferma caiga en un tratamiento excesivamente sentimental, al presentar a Elizabeth como una mujer que intenta mantener su vida familiar mientras enfrenta su enfermedad.

Con una duración cercana a los 95 minutos, elementos musicales de ‘Waitress’ y una historia que combina las inquietudes de la adolescencia con una situación familiar difícil, la nueva película de Netflix representa además el primer gran papel protagonista de Sunny Sandler, después de varios años apareciendo en producciones relacionadas con la carrera de su padre.

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