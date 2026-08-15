¿De qué trata ‘Acaramelados’, la nueva serie coreana que triunfa en Netflix?

La historia sigue a Go Eun-sae, una fiscal que despierta sin memoria en un pueblo dedicado al yeot, un dulce coreano

El dominio de los K-dramas en Netflix suma un nuevo caso con ‘Acaramelados’, título en español de ‘Our Sticky Love’, una comedia romántica surcoreana sobre amnesia, romance, misterio y un pueblo marcado por el yeot, un dulce coreano de textura pegajosa. La serie se estrenó el 7 de agosto de 2026 y rápidamente empezó a ganar terreno dentro de la plataforma, impulsada por el atractivo de Jung Hae-in, Ha Young y Heo Sung-tae.

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Su llegada forma parte de una ola de producciones coreanas en Netflix que triunfan. De acuerdo con datos de FlixPatrol, ‘Our Sticky Love’ aparece en el segundo lugar mundial de series de Netflix, mientras que en Netflix en México figura en el puesto 3 dentro de “Las 10 series más populares hoy”. Ese doble rendimiento ayuda a explicar por qué ‘Acaramelados’ ya se perfila como una de las nuevas comedias románticas coreanas más populares del mes.

Jung Hae-in y Ha Young en ‘Acaramelados’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘Acaramelados’?

La historia sigue a Go Eun-sae, interpretada por Ha Young, una fiscal ambiciosa que despierta sin memoria y sin entender cómo llegó a un pueblo extraño donde casi todos parecen dedicarse a vender yeot, un dulce tradicional coreano parecido al caramelo o al taffy. Su vida anterior estaba ligada a los tribunales, los casos de alto perfil y una personalidad decidida, pero el accidente que borra sus recuerdos la deja en una situación vulnerable.

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En ese nuevo escenario aparece Jang Tae-ha, interpretado por Jung Hae-in, un entrenador de boxeo que asegura ser su novio. Eun-sae no sabe quién es él, no sabe si puede confiar en su versión y tampoco tiene claro qué ocurrió antes de perder la memoria. Tae-ha se presenta como alguien dispuesto a protegerla, pero la serie deja ver que hay más secretos detrás de esa relación.

La convivencia entre ambos activa el tono de comedia romántica. Eun-sae es una mujer acostumbrada a tener control sobre su vida, mientras que Tae-ha intenta ganarse su confianza en medio de una situación absurda, incómoda y cargada de sospechas. La tensión entre ellos oscila entre el romance, el humor y el escepticismo, con una dinámica del clásico recurso de dos personajes opuestos obligados a permanecer juntos.

Una comedia romántica con misterio y suspenso criminal

Aunque ‘Acaramelados’ se presenta como una comedia romántica, la serie no se queda solo en el encanto de pueblo pequeño ni en la química entre sus protagonistas. La pérdida de memoria de Eun-sae abre una línea de misterio sobre su pasado inmediato, mientras que la presencia de Baek Sang-gil, interpretado por Heo Sung-tae, introduce una amenaza más oscura.

Sang-gil es una figura criminal que conecta la historia con el suspenso noir. Su aparición cambia el tono de la serie porque sugiere que la amnesia de Eun-sae no es un simple accidente romántico ni un recurso ligero para provocar enredos. Hay algo que ella no recuerda, alguien que parece perseguirla y una relación con Tae-ha que podría esconder más de lo que parece.

Ese cruce de géneros es parte del atractivo de ‘Acaramelados’. La serie combina el tono cálido de una historia de amor con una intriga criminal que empuja a los personajes a descubrir qué ocurrió realmente. La dulzura del título, ligada al yeot, funciona como metáfora de una relación pegajosa, difícil de separar y marcada por secretos.

Jung Hae-in vuelve al romance coreano

Uno de los mayores ganchos de la serie es Jung Hae-in, actor muy querido por el público internacional de K-dramas. En ‘Acaramelados’, interpreta a un entrenador de boxeo que parece tener una vida sencilla, pero cuya relación con Eun-sae está rodeada de misterio.

A su lado, Ha Young interpreta a una fiscal que debe reconstruir su identidad mientras enfrenta una realidad que no entiende. El personaje tiene el peso dramático de ser alguien que perdió sus recuerdos, pero también el potencial cómico de una mujer que despierta en un entorno completamente ajeno a su antigua vida. Un pez fuera del agua.

El tercer nombre fuerte es Heo Sung-tae, reconocido internacionalmente por ‘El juego del calamar‘. Su presencia aporta una carga distinta al relato, pues representa el lado criminal de la historia y ayuda a que ‘Acaramelados’ se aleje de una comedia romántica completamente ligera.

‘Acaramelados’ (imagen: Netflix)

¿Por qué está triunfando en Netflix?

El éxito de ‘Acaramelados’ llega en un momento en el que el público global ya consume series coreanas como parte regular del catálogo de Netflix, ofrece una mezcla atractiva de elementos conocidos: amnesia, romance, secretos, pueblo pequeño, humor y peligro criminal, y cuenta con un reparto reconocible para los seguidores de los K-dramas.

En un catálogo donde compite con dramas, documentales, thrillers y otros estrenos internacionales, ese posicionamiento muestra que la serie conectó rápido con la audiencia.

‘Acaramelados’ tiene una fórmula directa, pero efectiva: una protagonista sin memoria, un supuesto novio que quizá sabe demasiado, un pueblo lleno de dulces pegajosos y una amenaza criminal que impide que el romance sea completamente tranquilo. Con esa mezcla, Netflix suma otro K-drama capaz de moverse entre lo ligero y lo oscuro, entre la comedia romántica y el suspenso, y entre el encanto local coreano y el consumo global.

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