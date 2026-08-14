‘Un hijo propio’: Netflix estrena el docudrama sobre la mexicana que fingió un embarazo y secuestró a una bebé

La producción combina dramatización, testimonios e imágenes de archivo para abordar el delito y su contexto

Netflix estrenó este jueves 13 de agosto ‘Un hijo propio’, un docudrama dirigido por la cineasta chilena Maite Alberdi que reconstruye el caso de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una joven mexicana que en 2009 fingió un embarazo durante meses y terminó secuestrando a una bebé recién nacida de un hospital de Ciudad de México. La producción combina dramatización, testimonios e imágenes de archivo para abordar tanto el delito como las circunstancias personales y sociales que rodearon uno de los casos que más atención mediática generaron en el país.

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¿Cuál es la historia real detrás de ‘Un hijo propio’?

El 17 de junio de 2009, Eleonor Alejandra Marín Mendoza, entonces de 26 años, salió de un hospital llevando consigo a una recién nacida llamada Katya Valentina. Horas después fue detenida junto con su esposo, Arturo, en un motel, mientras que la bebé fue devuelta ilesa a sus padres.

Póster de ‘Un hijo propio’ (imagen: Netflix)

Marín Mendoza había fingido un embarazo a término frente a su esposo, familiares e incluso médicos. De acuerdo con el relato presentado en el documental, anteriormente había sufrido tres abortos espontáneos y ocultó el último por temor a la reacción de su familia política.

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Para sostener el engaño, aumentó considerablemente de peso y manipuló sus historiales médicos aprovechando que trabajaba en el área de obstetricia y ginecología de un hospital. Finalmente fue condenada a 13 años de prisión por secuestro.

Su esposo estuvo detenido durante dos años mientras se investigaba el caso, pero posteriormente fue absuelto. Él sostuvo que desconocía que el embarazo era falso hasta que Marín Mendoza apareció con la bebé.

Maite Alberdi reconstruye dos versiones enfrentadas

La primera parte de ‘Un hijo propio’ presenta una recreación estilizada de la historia desde la perspectiva de Marín Mendoza, interpretada por Ana Celeste Montalvo. Maite Alberdi utiliza tonos pastel y una estética cercana al cuento de hadas para representar la fantasía que la protagonista había construido alrededor del matrimonio y la maternidad.

“He hecho que (estas escenas) parezcan un cuento de hadas porque es el sueño de la protagonista sobre cómo quería que fuera la experiencia, o bien la forma en que ella misma se cuenta la historia”, explicó Alberdi a BBC.

El documental también presenta la versión de Mayra Navarro Vega, madre de la bebé, quien rechaza completamente el relato de Marín Mendoza sobre un supuesto acuerdo para entregarle a la niña.

“No siento compasión por ella”, afirma Mayra en la película. “Ella no sintió compasión cuando me robó a mi bebé”.

La presión por la maternidad, uno de los ejes del documental

Además del secuestro, ‘Un hijo propio’ examina las presiones familiares y culturales que rodearon a Marín Mendoza. Según su testimonio, sus suegros y su esposo la responsabilizaban de sus abortos espontáneos y existía una fuerte expectativa para que tuviera un hijo.

‘Un hijo propio’ (Imagen: @maitealberdi)

“Me sentía presionada para complacer a la familia de él”, señala Marín Mendoza.

La psicóloga forense Norma Romero Sánchez, quien la evaluó después de su detención, sostiene que la presión social influyó en la fantasía que desarrolló. “Psicológicamente, en México y América Latina existe una enorme presión para que las mujeres sean madres”, afirma.

Marín Mendoza salió de prisión en 2023 después de cumplir su condena. En el documental asegura que los años encarcelada cambiaron su perspectiva sobre la maternidad: “Mi deseo tenía más que ver con complacer a los demás”.

‘Un hijo propio’, estrenado ayer, 13 de agosto, ya se encuentra disponible en Netflix.

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