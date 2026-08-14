Festival Internacional de Cine de Morelia revela su Selección Oficial 2026 con 96 películas mexicanas

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) dio a conocer la Selección Oficial de su 24ª edición, que reunirá 96 producciones mexicanas en competencia. El encuentro se realizará del 16 al 25 de octubre de 2026 en Morelia, Michoacán, con funciones presenciales y una programación virtual disponible a través de nuestrocine.mx. La selección abarca largometrajes, documentales, cortometrajes y producciones realizadas en Michoacán, además de incluir trabajos de cineastas procedentes de 17 estados del país.

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¿Qué películas competirán en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026?

La competencia de este año está dividida en cuatro grandes apartados. La Sección Michoacana incluye ocho trabajos (siete cortometrajes y un largometraje), mientras que la Sección de Cortometraje Mexicano reúne 64 títulos: 17 de animación, 11 documentales y 36 producciones de ficción. A ellos se suman 12 documentales y 12 largometrajes mexicanos.

Entre los títulos que competirán en la categoría de Largometraje Mexicano se encuentran ‘6 meses en el edificio rosa con azul’, de Bruno Santamaría Razo; ‘La cazadora’, de Suzanne Andrews Correa; ‘Ceniza en la boca’, dirigida por Diego Luna; ‘Chicas tristes’, de Fernanda Tovar; ‘Contra la naturaleza’, de Axel Bertha; y ‘Lo demás es ruido’, de Nicolás Pereda.

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La lista también incluye ‘Los días de Poncho’, de Faustino Alanís; ‘El jardín que soñamos’, de Joaquín del Paso; ‘Los nuevos’, de Rodrigo Plá; ‘Nosotros’, de Joaquín Ruano; ‘Salón de belleza’, de Nathalia Acevedo; y ‘Toda una vida’, de Ariel Gutiérrez.

Kate del Castillo y otros nombres aparecen en la competencia de cortometrajes

La selección de cortometrajes reúne una cantidad considerable de realizadores y propuestas. Dentro de la categoría de ficción aparecen títulos como ‘Azucena’, dirigido por Tiaré Scanda Flores Coto; ‘Rubicón’, de Mayra Hermosillo; y ‘Zumbido’, dirigido por Kate del Castillo. También competirán ‘Agridulce’, de María Guisa; ‘Entre copas’, de Marta Hernaiz Pidal; ‘Satanáscabaña’, de Natalia Martínez; y ‘Un dos tres por ti’, de Diana Castro, entre otros.

Por su parte, la animación contará con 17 producciones, mientras que la categoría documental de cortometraje estará integrada por 11 trabajos. El festival informó además que 40% de todas las obras seleccionadas fueron dirigidas por mujeres y que cuatro proyectos fueron realizados por directoras y directores provenientes de pueblos originarios.

Anna Díaz en ‘Ceniza en la Boca’ (Imagen: Festival de Cannes)

Los ganadores podrán acercarse a los Oscar y a Cannes

Las 96 películas competirán por El Ojo, escultura creada por el artista michoacano Javier Marín y máximo reconocimiento entregado por el FICM, además de incentivos económicos y premios en especie.

Los cortometrajes ganadores en las categorías de Ficción, Animación y Documental, así como el ganador del Ojo a Largometraje Documental Mexicano, podrán acceder a la ruta de elegibilidad correspondiente para una posible nominación a los premios Oscar. Algunos cortometrajes seleccionados también podrán recibir una invitación para participar en una función especial fuera de competencia durante la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2027.

Con esta Selección Oficial, el FICM prepara una nueva edición centrada en la producción cinematográfica mexicana y en una competencia que reunirá distintas generaciones, formatos y regiones del país durante diez días en Morelia.

El resto de la Selección Oficial del FICM 2026

Además de los 12 largometrajes y los siete cortometrajes de ficción mencionados anteriormente, estos son los 77 títulos restantes que completan las 96 producciones de la Selección Oficial.

Sección Michoacana

Cortometraje

’72’ — Rafael Martínez-García

‘Esto no es el mar’ — Paula Ollivier Ortiz, Efrén Villa Cortés

‘Guardianas del sabor’ — Jocelyn Torres, Giuliana Bustos

‘Salvador Monarca’ — Rubí Marín López

‘El sueño de las luciérnagas’ — Porfirio López

‘Únhantani’ — Jonathan Yadir Barojas

‘Visiones infantiles’ — Felipe de Jesús Godoy Castillo

Largometraje

‘Buenos días, buenas noches, buenas tardes’ — Adrián González-Camargo

Cortometraje Mexicano – Animación

‘Aquí y allá’ — Amanda Woolrich Zárate

‘Blooky: The Book Who Wanted to Be Read’ — Pablo Díaz de León Hicks

‘Canción de noche’ — Karla Castañeda Ortega

‘Carry On!’ — Karla Isaura Velázquez Rocha

‘Cartas a los perdidos’ — Adriana Monteforte Lahera

‘Chabacano’ — Mauricio Hernández Serrano

‘Cuna de lobas’ — Emilia Schettino Bustamante

‘El canto del jaguar’ — Antonia Sofía Silva Alvarado

‘Farewell.’ — Ximena Álvarez Portilla

‘Little Nightmares – Broken Promises’ — Juan Jose Medina Dávalos, Sofía Catalina Carrillo Ramírez

‘Parsimonia’ — Rodrigo Torres Rubio

‘Puc Puc’ — Ariadna Galaz Vega, Jorge Peralta Galindo

‘Static’ — Nicky Obregón Aceves

‘Tara’ — Saúl Gabaldón Robles

‘The Boy and the Demon’ — Santiago Areán Viveros

‘Vagón de medianoche’ — Fátima Montserrat Castillo Gutiérrez, Eduardo Arandia Baltazar

‘Yugen’ — Nayelli Ojeda

Cortometraje Mexicano – Documental

‘El brillo negro’ — Santiago Maza

‘En tu memoria’ — Mariel Cortés

‘Máscaras de tiempo’ — Sara Stephany Padilla

‘Miriam’ — Karla Condado

‘Nadie recuerda ese film’ — Andrés Pulido

‘Ni racaladxe” — Alma Yoari Cizana López, Patricia Matus Alonso

‘Rituales’ — Enrique Muñoz Rizo

‘Tajé’ — Ángel Linares

‘Tuvimos el deseo de romperlo todo’ — Daniel Hernández

‘Las tripas de la señora Tagle’ — Mariana Mendivil

‘Voces del bosque’ — Teresa Camou, Arturo López Barrera

Cortometraje Mexicano – Ficción

A los siete títulos mencionados anteriormente se suman:

‘1974’ — José Esteban Pavlovich

‘Al día siguiente’ — Luis Enrique Vergara

‘Albatross’ — Amandine Thomas

‘Brote en el concreto’ — Renata Elizondo

‘Carmen’ — Leire Aguilera Kelly

‘Carne’ — Adolfo Margulis

‘Concordia Norte’ — Hugo Montelongo

‘Contesta’ — María Fernanda Prieto

‘Cuando las niñas crecen’ — Daniela Soria

‘Cuando llegue a casa’ — Edgar Adrián Flores

‘Cuerda manual’ — Gustavo Obregón

‘Dante’ — Julio Kassack

‘Diez de Mayo’ — Moctezuma

‘Eclipse’ — Rodrigo Aviña

‘Contra La Naturaleza’ (2026) (imagen: IMDb)

‘El rostro’ — Jorge Sistos

‘Fin del verano’ — Francisco Sánchez

‘Helena con H’ — David Flores

‘Hongos silvestres’ — Isa Montalvo

‘La ruptura’ — César Robles

‘Liena’ — Natalia Moguel

‘Marga en el DF’ — Gabriela Ortega

‘Mayor de edad’ — Lucía Díaz

‘Ñuuyii (La Tierra)’ — Itandehui Jansen

‘Quemadura de luna’ — Diego Sosa

‘Radiestesia’ — Jacinto Velasco

‘Salí a caminar (volví a mi cuarto)’ — Roberto García

‘Sobremesa’ — Karla Luna Cantú

‘Todas las ventanas están cerradas’ — Jorge G. Camarena

‘Valet Parking’ — Alo Valenzuela

Documental Mexicano

‘El baile de las ánimas’ — Ramón Llaven

‘Forensita’ — Pablo Vaca

‘Hijas del bosque’ — Otilia Portillo Padua

‘Jaripeo’ — Efraín Mojica, Rebecca Zweig

‘Los mariachis perdidos’ — Francisco Ohem

‘Mickey’ — Dano García

‘Odisea nacional’ — Mariano Rentería

‘Querida Fátima’ — Lorena Gutiérrez, Rodrigo Reyes, Jesús Quintana

‘Reportaje’ — Nicolás Gutiérrez

‘Mi sangre es petróleo’ — Vania Carolina Quevedo

‘Traces of Home’ — Colette Ghunim

‘yātrā’ — Alejandro Rugama

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