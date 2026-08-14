David Zaslav vende otros 21.7 millones de dólares en acciones mientras Paramount pelea por comprar Warner

El CEO David Zaslav continúa desprendiéndose de acciones de Warner Bros. Discovery mientras la venta de la compañía a Paramount Skydance permanece atrapada en una batalla judicial que podría extenderse hasta 2027. El movimiento más reciente eleva de manera considerable el dinero obtenido por el ejecutivo mediante ventas este año; ahora mismo la operación de 110 mil millones por Warner de dólares enfrenta uno de sus periodos más delicados.

¿Cuánto vendió ahora David Zaslav?

El nuevo movimiento comprende 773 mil 173 acciones de Warner Bros. Discovery y tiene un valor aproximado de 21 millones de dólares. La operación fue presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos este 13 de agosto y quedó a cargo de Fidelity Brokerage Services, sin embargo, no apareció repentinamente como reacción a la disputa legal con California que ha estado en todos los tabloides durante las últimas semana.

En marzo, Zaslav adoptó un plan de negociación bajo la Regla 10b5-1, mecanismo que permite a directivos establecer anticipadamente condiciones bajo las cuales un corredor venderá acciones cuando se alcancen determinados precios. Eso reduce la posibilidad de interpretar en automático cada operación como una decisión tomada después de conocer información nueva sobre la compra de Warner. El programa tenía como fecha de terminación el 14 de agosto, por lo que esta venta ocurre al final del periodo establecido. Vaya tino.

David Zaslav

Zaslav ya había realizado movimientos mucho mayores, como cuando en marzo presentó la venta de poco más de 4 millones de acciones, valoradas entonces en unos 114 millones de dólares. En julio se desprendió de otras 2 millones por cerca de 59.47 millones. Con el nuevo paquete, las operaciones asociadas con esas tres ventas superan los 195 millones de dólares.

No te pierdas: Hollywood se divide por Paramount-Warner: Dos poderosos sindicatos piden negociar la fusión con condiciones

Si el acuerdo cierra bajo las condiciones establecidas, Zaslav podría recibir un paquete de salida de al menos 550 millones de dólares. Esa cantidad contempla compensaciones en efectivo y derechos sobre acciones, aunque los propios accionistas de Warner rechazaron la propuesta remunerativa durante la votación celebrada en abril, al menos simbólicamente. La remuneración de Zaslav ha sido objeto de críticas recurrentes debido al tamaño de su salario.

Los problemas que tiene Paramount para efectuar la venta

El mayor obstáculo ya no está entre Paramount y los accionistas de Warner, pues ellos aprobaron la operación en abril bajo una propuesta de 31 dólares en efectivo por acción, después de que David Ellison consiguiera derrotar a Netflix en la competencia por quedarse con la compañía. El problema está ahora en los tribunales. California y otros 11 estados demandaron en julio para bloquear la compra alegando que la combinación reduciría de manera ilegal la competencia en la distribución cinematográfica y el negocio de televisión por cable.

Los fiscales sostienen que unir a dos grandes distribuidores daría a la futura empresa demasiado poder frente a los cines y también creen que la compañía reunida podría obtener una posición demasiado fuerte al negociar la distribución de canales de televisión con operadores estadounidenses. Claro que Paramount rechaza esa interpretación y Ellison afirma que la industria ya compite con gigantes tecnológicos mucho mayores. Desde la empresa opinan que juntar Paramount con Warner permitiría responder con mayor fuerza a Netflix y Disney.

David Ellison

La empresa aceptó detener voluntariamente el cierre mientras se resuelve el litigio. La jueza federal programó el comienzo del juicio para el 2 de marzo de 2027.

Retraso en los pagos

El calendario judicial tiene un problema adicional debido a que cada mes que pase después de septiembre resultaría muy costoso para Paramount. El contrato con Warner contempla una cuota adicional destinada a compensar a sus accionistas si la adquisición no se completa dentro del plazo originalmente previsto. El mecanismo comienza a operar después del 30 de septiembre y equivale a cerca de siete millones de dólares por cada día de retraso, una cantidad que puede acumular alrededor de 650 millones por trimestre.

Si el proceso se extiende hasta junio de 2027, Paramount podría terminar debiendo aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en esas cuotas adicionales. Los pagos se entregarían a los accionistas de Warner una vez que la transacción consiguiera completarse.

Con información de Variety.

Entérate: Sindicato de guionistas de Hollywood critica a David Ellison por tratar de sacar a Paramount de California: ‘Por este comportamiento la fusión debe bloquearse’