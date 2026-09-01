Kit Harington pone en duda su futuro en Marvel como Black Knight: ‘No sé si haya algún plan’

La escena poscréditos de ‘Eternals’ había preparado una conexión entre Black Knight y Blade

Kit Harington no tiene claro si volverá al Universo Cinematográfico de Marvel como Dane Whitman, mejor conocido como Black Knight. El actor, presentado en ‘Eternals’ como uno de los personajes con mayor potencial para continuar dentro del MCU, reconoció que desconoce si Marvel Studios tiene planes concretos para retomarlo. Su última aparición dejó preparada una conexión directa con Blade y la Ebony Blade, pero cinco años después esa historia sigue sin avanzar.

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¿Qué dijo Kit Harington sobre el futuro de Black Knight en Marvel?

Durante una entrevista con MovieWeb para promocionar la miniserie ‘A Tale of Two Cities’, Kit Harington fue cuestionado sobre la posibilidad de regresar como Black Knight. El actor aseguró que sigue considerando al personaje muy atractivo por la relación que mantiene con la Ebony Blade y por la manera en que esa arma transforma progresivamente a quien la utiliza.

Kit Harington (Getty Images)

“Siento tener que decirte esto, pero creo que es un personaje terrible. Hay una parte de él —todo ese asunto de la Espada de Ébano— en la que, cuanto más mata, peor se pone y más adicto se vuelve. Me parece una metáfora magnífica de la adicción. Y creo que es alguien que empieza siendo bueno y acaba volviéndose malo. Me encanta. Pero ya veremos; no sé si haya algún plan al respecto.”

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Harington destacó especialmente el potencial de Black Knight como una figura que comienza desde un lugar moralmente positivo y puede terminar corrompida por el poder de su arma. Sin embargo, su comentario final deja claro que el actor no tiene información sobre un posible regreso.

La escena poscréditos de ‘Eternals’ nunca tuvo continuación

Dane Whitman apareció por primera vez en ‘Eternals’, dirigida por Chloé Zhao, donde mantenía una relación con Sersi, interpretada por Gemma Chan. La película dejó preparada su transformación en Black Knight mediante una escena poscréditos en la que el personaje se encontraba frente a la Ebony Blade.

Antes de tocarla, una voz le preguntaba si estaba seguro de estar preparado. Posteriormente se confirmó que esa voz pertenecía a Mahershala Ali como Blade.

La escena sugería que ambos personajes volverían a cruzarse dentro del MCU, pero esa posibilidad quedó en duda después de los problemas que atravesó la película de ‘Blade’. El proyecto protagonizado por Ali acumuló retrasos y cambios creativos durante años hasta que esa versión terminó por no concretarse.

Desde entonces, Marvel tampoco ha mostrado avances relacionados con Black Knight.

‘Eternals’ dejó varios personajes sin un futuro claro

El caso de Dane Whitman no es el único elemento pendiente de ‘Eternals’. La película también introdujo a Starfox, interpretado por Harry Styles, y a Pip the Troll, con la voz de Patton Oswalt, durante otra escena poscréditos.

Gemma Chan y Chloé Zhao en el set de ‘Eternals’ (imagen: Marvel Studios)

Hasta ahora, Marvel Studios no ha anunciado proyectos centrados en esos personajes ni una continuación directa de ‘Eternals’.

Harington, por su parte, dejó claro que continúa interesado en Black Knight si Marvel decide recuperarlo. El actor considera que la relación del personaje con la Ebony Blade podría explorar temas como la adicción, la corrupción y la pérdida de control.

Por ahora, sin embargo, su futuro dentro del MCU permanece sin definir. Después de cinco años sin nuevas apariciones, ni siquiera el propio Harington sabe si Marvel tiene algún plan para continuar la historia que comenzó en ‘Eternals’.

Con información de The Playlist.

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