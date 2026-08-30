‘Avengers: Doomsday’: Chris Evan revela por qué decidió volver como Steve Rogers

Despedirse de Steve Rogers resultó más sencillo que dejar de recibir preguntas sobre él. Ahora que su participación en Avengers: Doomsday está confirmada, Chris Evans reveló de manera explícita qué lo llevó a retomar al personaje dejado en 2019. El actor de 45 años reconoció en el pasado que Marvel le presentó distintas posibilidades para continuar con Steve después de Avengers: Endgame. La puerta permaneció abierta, aunque ninguna de aquellas ideas iniciales consiguió que aceptara reincorporarse al universo cinematográfico.

¿Cuál es el motivo por el que Chris Evans vuelve como Steve Rogers?

En declaraciones de Fan Expo Boston difundidas por DiscussingFilm, el actor explicó su relación con el papel: “Me siento muy a gusto con el personaje”. De acuerdo con Evans, el motivo es narrativo: “Me importa el desarrollo de todos estos personajes, y no lo estaríamos haciendo a menos que hubiera una situación realmente interesante en la que colocarlo”.

Sus palabras complementan lo que contó en la Comic-Con de San Diego, pues había escuchado una docena de propuestas para volver. La posibilidad de trabajar una vez más con Robert Downey Jr. y la presentación que le hizo Joe Russo terminaron por convencerlo. El reencuentro profesional vino de la mano con esa historia que le pareció adecuada para el personaje.

Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel)

Evans tampoco prometió unas vacaciones tranquilas para Steve,pues en otra intervención en Fan Expo Boston habló de su experiencia en Doomsday como especialmente dura y explicó que los hermanos Russo suelen poner al personaje a prueba mediante situaciones físicas extremas.

No te pierdas: Directores de ‘Avengers: Doomsday’ dicen que el reestreno de ‘Endgame’ conecta directamente con la nueva película

¿No será Capitán América?

Anthony Mackie hizo una distinción importante al hablar con Variety después del panel de Marvel en San Diego: “Steve Rogers está regresando, no el Capitán América”. Mackie también mencionó a Nómada, identidad que Rogers adoptó en los cómics después de abandonar el nombre de Capitán América. Sin embargo, cuando le preguntaron si ese camino aparecería en la película, evitó todas las explicaciones. Lo que sí está establecido es el lugar de Wilson, quien protagonizó Capitán América: Un nuevo mundo con Sam al frente, después de asumir el escudo.

Parece que los fans tendrán que esperar unos meses más hasta tener todas las actualizaciones sobre el verdadero rol que desempeñará Chris Evans en Avengers: Doomsday.

Actores confirmados en Avengers: Doomsday

Evans compartirá la película con Downey Jr., aunque su compañero interpretará a Victor von Doom, el temible Doctor Doom. Este nuevo crossover de héroes recupera a dos figuras fundamentales de las primeras películas de Avengers, pero con la enorme diferencia de que el antiguo intérprete de Tony Stark ocupará ahora el lugar del villano.

El reparto anunciado incluye a Chris Hemsworth y Anthony Mackie, además de Sebastian Stan y Paul Rudd. También participan Letitia Wright, Tenoch Huerta y Wyatt Russell. Entre los actores procedentes de las películas de X-Men veremos a Patrick Stewart e Ian McKellen; el anuncio también incorporó a James Marsden, Rebecca Romijn y Alan Cumming. Channing Tatum y Pedro Pascal aparecen igualmente entre los nombres anunciados. Hayley Atwell es otra actriz confirmada. La actriz acompañó a Evans y Downey Jr. durante la presentación de nuevo material de Doomsday en D23.

¿Se convertirá en la película más taquillera del año?

Spider-Man: Un Nuevo Día es ahora mismo la reina de la taquilla mundial anual con 2.3 mil millones de dólares, por lo que Doomsday tendría que superar esa cantidad, además de lo que la película de Tom Holland acumule durante las próximas semanas. Claro que la franquicia tiene antecedentes para aspirar a cifras extraordinarias, pues Avengers: Endgame superó los 2 mil millones de dólares mundiales, aunque su desempeño no funciona como una garantía para otra entrega.

El estreno está programado para el 18 de diciembre, fecha que comparte con Duna: Parte tres, dirigida por Denis Villenueve. Ese encuentro coloca a dos grandes producciones de Hollywood frente al público durante la temporada navideña. ¿Quién se llevará los mejores números de la taquilla?

Entérate: Showrunner de ‘VisionQuest’ revela que Vision sabe qué ocurrió con Wanda Maximoff