Showrunner de ‘VisionQuest’ revela que Vision sabe qué ocurrió con Wanda Maximoff

Terry Matalas, showrunner de ‘VisionQuest’, confirmó que Vision conoce lo que ocurrió con Wanda Maximoff después de los acontecimientos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. La nueva serie de Disney+ seguirá a White Vision, la versión del personaje presentada en ‘WandaVision’, y mostrará cómo lidia con los recuerdos que heredó del Vision original. Aunque Wanda no aparecerá en la historia, su ausencia tendrá peso dentro de la trama y el personaje de Paul Bettany parte de la idea de que ella murió.

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¿Cómo sabe Vision qué ocurrió con Wanda Maximoff?

Durante una conversación sobre ‘VisionQuest’, Terry Matalas fue cuestionado sobre si Vision sabe lo que ocurrió con Wanda después de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Su respuesta fue breve y en tono de broma:

Elizabeth Olsen en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ (imagen: Marvel Studios)

“Ha visto todas las películas.”

La frase puede tener más sentido dentro de la propia serie de lo que parece. El tráiler muestra a Vision sentado en una sala de cine doméstica mientras observa ‘Avengers: Age of Ultron’, por lo que el programa podría jugar con la idea de que el personaje ha revisado parte de la historia del MCU a través de sus propias películas.

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El Vision que protagonizará la serie tampoco es exactamente el mismo que compartió una vida con Wanda. White Vision fue introducido en ‘WandaVision’ como una nueva construcción del personaje, aunque terminó recuperando los recuerdos del Vision original antes de desaparecer al final de la serie.

Desde su perspectiva, Wanda está muerta. El personaje aparentemente se sacrificó cuando Mount Wundagore colapsó al final de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, aunque Marvel nunca mostró su cuerpo.

La ausencia de Wanda abrió la puerta para el regreso de Ultron

Matalas explicó que la ausencia de Wanda obligó al equipo creativo a buscar otro personaje capaz de tener una relación fuerte con Vision. La respuesta apareció casi inmediatamente: Ultron, nuevamente interpretado por James Spader.

“Lo primero que pensé fue: «Bueno, no tenemos a Wanda y necesitamos a alguien realmente fuerte con quien Visión pueda interactuar». En una fracción de segundo, pensé: «Es [James] Spader». Entonces, todo lo demás empezó a encajar.”

Ultron regresará después de su derrota en ‘Avengers: Age of Ultron’, aunque esta vez aparecerá en forma humana. Durante los años posteriores a aquellos acontecimientos, el personaje habrá tenido acceso a internet, televisión e historia, además de desarrollar interés por la pintura.

James Spader describió así la relación entre ambos:

“[Ultron y Visión] tienen una especie de relación de padre-hijo-terapeuta-psicópata.”

Vision acudirá a Ultron en busca de consejo

Paul Bettany reveló otro detalle sobre la situación de Ultron dentro de ‘VisionQuest’. El personaje vive encerrado en una especie de loft convertido en prisión, donde ha permanecido durante años.

Paul Bettany en ‘VisionQuest’ (imagen: IMDb)

“Vive en una especie de fantástico loft que parece una prisión, y acudo a él en busca de consejo. Acaba de salir de prisión tras… bueno, a estas alturas ya habrán sido 14 años o algo así.”

La relación entre Vision y Ultron permitirá revisar el vínculo que ambos comparten desde ‘Avengers: Age of Ultron’, pero ahora desde una dinámica distinta, con Vision intentando entender quién es mientras consulta a una de las figuras responsables de su propia existencia.

La situación de Wanda, mientras tanto, seguirá presente aunque el personaje no forme parte de la serie. Dentro del MCU, Vision cree que murió en Mount Wundagore, aunque su destino definitivo todavía conserva cierto grado de ambigüedad. ‘VisionQuest’ llegará a Disney+ el 13 de octubre.

Con información de Geek Tyrant.

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