Kevin Feige promete un largo futuro para ‘X-Men’ en Marvel: ‘Hay sagas y sagas que no se han contado’

El ejecutivo destacó que todavía existen numerosas historias de los mutantes que no han sido adaptadas al cine

Marvel Studios tiene grandes planes para los X-Men más allá de su próxima película. Después de presentar oficialmente al nuevo reparto del equipo durante D23, Kevin Feige habló sobre la enorme cantidad de historias de los mutantes que todavía permanecen sin adaptar y dejó claro que el estudio contempla un futuro extenso para estos personajes dentro del MCU. Aunque sus palabras no representan una promesa literal de producir decenas de películas, el presidente de Marvel Studios considera que la franquicia cuenta con suficiente material para desarrollar numerosas historias durante los próximos años.

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¿Cuánto tiempo planea Marvel mantener a los X-Men en el MCU?

Durante D23, Kevin Feige destacó que Marvel acaba de presentar a un reparto joven para encabezar la nueva versión cinematográfica de los X-Men. Al hablar sobre las posibilidades de la franquicia, el productor señaló que las películas realizadas anteriormente apenas han explorado una parte de las historias disponibles.

Jake Schreier, Maya Boyd, Sadie Sink, Christopher Abbott, Samara Weaving, Kit Connor e Inde Navarrette (imagen: X)

“Hace poco anunciamos un nuevo elenco muy joven para la franquicia de los X-Men. Y eso es fantástico, porque ya ha habido diez grandes películas de los X-Men, [pero] podría haber otras cien. Hay sagas y sagas en estos cómics que aún no se han llevado a la pantalla. Y eso es genial, porque las historias que me inspiraron a querer hacer este tipo de películas aún no se han contado.”

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La referencia a “100” películas no debe entenderse como un calendario anunciado por Marvel Studios. Feige utilizó la cifra para destacar la amplitud del material disponible y su interés por llevar a la pantalla historias que todavía no han formado parte de las adaptaciones cinematográficas.

Sus comentarios coinciden con declaraciones anteriores en las que ha adelantado que los mutantes ocuparán una posición fundamental dentro del MCU después de la Saga del Multiverso.

Marvel apostó por una nueva generación de actores

La película dirigida por Jake Schreier ya tiene fecha de estreno para el 5 de mayo de 2028 y contará con un equipo completamente nuevo. Sadie Sink interpretará a Jean Grey, después de debutar como el personaje en ‘Spider-Man: Brand New Day’, mientras Kit Connor dará vida a Scott Summers.

El resto del reparto confirmado incluye a Christopher Abbott como Professor Charles Xavier, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd como Storm. Adam Driver también participará como Nathaniel Milbury, personaje presentado por Marvel como una figura siniestra cuyo papel dentro de la historia permanece bajo reserva.

Feige adelantó durante D23 que todavía existen más anuncios de casting pendientes, por lo que la alineación definitiva podría ser considerablemente más amplia.

Décadas de cómics todavía disponibles para adaptar

Las palabras de Feige también coinciden con lo adelantado por Jake Schreier sobre sus principales influencias. El director reveló que ha estudiado tanto la extensa etapa de Chris Claremont como las historias modernas desarrolladas por Jonathan Hickman.

Presentación del elenco de X-Men en la D23 2026 (imagen: Marvel.com)

Claremont convirtió a los X-Men en una franquicia marcada por relaciones personales, conflictos internos y extensas historias serializadas, mientras Hickman transformó el escenario mutante mediante ‘House of X’, ‘Powers of X’ y la era de Krakoa, con una orientación hacia la política, la ciencia ficción y la construcción de una sociedad mutante.

Marvel no ha confirmado qué historias específicas adaptará la película de 2028, pero tanto Feige como Schreier coinciden en un punto: buena parte del universo de los X-Men todavía no ha llegado al cine. Para Marvel Studios, ese material podría sostener mucho más que una sola película.

Con información de Giant Freakin Robot.

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