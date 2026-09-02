Productora de ‘Obsession’ lanza demanda tras quedar fuera de las ganancias del fenómeno de terror

‘Obsession’ pasó de ser una apuesta independiente de bajo presupuesto a uno de los mayores fenómenos de terror de los últimos años, pero su éxito ahora enfrenta un conflicto legal. La productora ejecutiva Leonora Ann Darby presentó una demanda por incumplimiento de contrato contra James Harris y Mark Lane, productores vinculados a Tea Shop Productions, compañía que participó en la realización de la película junto con Blumhouse Productions y Capstone Studios.

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El reclamo llega después de que la cinta de Curry Barker superara los US$500 millones en taquilla mundial, pese a haber costado menos de US$1 millón.

¿Por qué demandó Leonora Ann Darby a los productores de ‘Obsession’?

Según el reporte, la demanda fue presentada el 28 de agosto de 2026 ante la Corte Superior de Los Ángeles. Leonora Ann Darby acusa a James Harris y Mark Lane de incumplir promesas de compensación y excluirla de una parte justa de las ganancias generadas por ‘Obsession’, la película más exitosa asociada a Tea Shop Productions.

‘Obsesión’ (imagen: IMDb)

El documento legal, citado por Collider, describe el caso como una disputa que se habría gestado durante varios años:

“Esta demanda se deriva de un patrón de siete años de trato desigual y promesas de remuneración incumplidas por parte de dos productores de cine varones de mayor edad hacia una productora más joven, cuyo trabajo fue fundamental para el crecimiento de la empresa y quien rescató su película más importante: el éxito mundial ‘Obsession’,”

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Darby sostiene que fue integrada a la compañía en 2019 con la promesa de operar como productora en condiciones de igualdad. Esa supuesta igualdad, de acuerdo con el reclamo, incluía compensación, participación en la dirección de la empresa, decisiones sobre proyectos, transparencia financiera y acceso a oportunidades de negocio.

El acuerdo que, según Darby, no se respetó

La demanda afirma que Darby debía recibir 33.33% de las ganancias netas correspondientes a Tea Shop en las películas que ella encabezara como productora. También habría tenido participación directa en los acuerdos de administración de cuentas de recaudación relacionados con esos proyectos.

De acuerdo con el documento, Darby cumplió con su parte entre 2019 y 2026, periodo en el que habría participado en el origen y desarrollo de proyectos, la incorporación de cineastas y otras labores dentro de la compañía. En el caso de ‘Obsession’, la productora asegura que intervino para ayudar a encarrilar la película antes de que se convirtiera en un éxito global.

La acusación más fuerte apunta a que, tras el triunfo comercial de la cinta, los demandados no habrían respetado los términos prometidos. El documento citado por Collider señala:

“Estos demandados incumplieron sus promesas y, en su lugar, trataron a Darby como a una subordinada, incluso de manera sumamente denigrante y marcada por prejuicios de género, y se negaron reiteradamente a remunerarla adecuadamente; todo ello culminó cuando excluyeron despiadadamente a Darby de la participación en los beneficios netos totales de la película ‘Obsession’ (a excepción de un único pago inicial), el mayor éxito de Tea Shop y una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos.”

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal)

Una disputa alrededor de una de las películas independientes más rentables

‘Obsession’, dirigida por Curry Barker, se convirtió en un caso excepcional para el cine de terror. Collider la describe como la película original de terror más taquillera del siglo, además de ubicarla como la quinta película de terror más taquillera de todos los tiempos. La cinta también rompió marcas al convertir un presupuesto menor a US$1 millón en más de US$500 millones a nivel mundial.

Darby reconoce haber recibido un pago adicional de US$300,000 después de la realización de la película. Sin embargo, según su reclamo, esa cantidad estaría lejos de representar la parte que le correspondería por el rendimiento financiero del filme.

La demanda abre un nuevo capítulo para ‘Obsession’, que hasta ahora había dominado titulares por su taquilla, sus récords y el ascenso de su elenco. El caso coloca el foco en las ganancias detrás del fenómeno y en las disputas internas que pueden aparecer cuando una producción pequeña termina convertida en un éxito mundial.

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