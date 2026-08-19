De ‘Obsession’ a ‘X-Men’: Cómo Inde Navarrette se convirtió en la nueva actriz más buscada de Hollywood

En un abrir y cerrar de ojos (en unos pocos meses), Inde Navarrette pasó de ser un rostro apenas conocido para seguidores de la televisión juvenil y de superhéroes a ocupar un lugar privilegiado en la agenda de Hollywood. Tras el impacto de ‘Obsession’, la actriz de 25 años quedó vinculada a la próxima película de ‘X-Men’, apareció en reportes sobre grandes proyectos en desarrollo y comenzó a sonar incluso en conversaciones de premios. Su ascenso ha sido tan rápido que productores de la industria ya la consideran una de las actrices jóvenes más solicitadas del momento.

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¿Cómo cambió la carrera de Inde Navarrette tras ‘Obsession’?

Antes del estreno de ‘Obsession’, el 15 de mayo, Inde Navarrette era conocida principalmente por sus papeles regulares en ‘Superman & Lois’ y ‘13 Reasons Why’. Sin embargo, el éxito de la película dirigida por Curry Barker modificó su posición dentro de la industria.

Inde Navarrette (Imagen: Instagram)

En ‘Obsession’, Navarrette interpreta a Nikki Freeman, personaje que se volvió uno de los puntos más comentados de la cinta. La película, protagonizada también por Michael Johnston, creció como un fenómeno de terror independiente y, según un reporte de Page Six Hollywood, ya se acerca a los US$500 millones en la taquilla mundial, pese a haber contado con un presupuesto de US$750,000.

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Ese resultado no solo convirtió a la película en uno de los casos comerciales más llamativos del año. También colocó a Navarrette en una posición inesperada para una actriz que, hasta hace poco, no encabezaba las grandes listas de casting de Hollywood. Una fuente citada por el medio lo resumió así: “Ahora mismo, ella figura en la lista de candidatos predilectos de todo el mundo”.

El salto a ‘X-Men’ y el papel que dejó atrás

El cambio más visible en la carrera de Navarrette llegó con su incorporación a la nueva película de ‘X-Men’ de Marvel, donde compartirá elenco con Adam Driver y Sadie Sink, de acuerdo con el reporte. Ese fichaje habría tenido una consecuencia inmediata: sacarla de la contienda para otro proyecto de alto perfil.

Page Six Hollywood afirma que, antes de ser revelada como parte de ‘X-Men’, Navarrette estuvo en la lista corta de actrices consideradas para ‘Heat 2’, la secuela del clásico criminal de Michael Mann. El proyecto está programado para iniciar rodaje este otoño y tendría entre sus nombres a Christian Bale y Leonardo DiCaprio.

Jake Schreier, Maya Boyd, Sadie Sink, Christopher Abbott, Samara Weaving, Kit Connor e Inde Navarrette (imagen: X)

Según una fuente citada por el medio, el compromiso de la actriz con ‘X-Men’ hizo que ya no estuviera en consideración para interpretar a Sharlene, personaje originado por Ashley Judd en la película de 1995. El reporte también señala que Navarrette rechazó un papel de US$2.5 millones en un proyecto de terror dirigido por Matthias Hoene.

La actriz ya estaba vinculada a otro proyecto de Hoene, ‘Invertigo’, centrado en adolescentes atrapados en una montaña rusa después de una falla del sistema. Esa película, sin embargo, todavía no cuenta con fecha de estreno.

De revelación de terror a posible contendiente al Oscar

El ascenso de Navarrette también ha llegado al terreno mediático. People reportó recientemente que la actriz fue vista tomada de la mano del músico Nick Aiello afuera del Chateau Marmont, apenas días después de anunciarse su incorporación a ‘X-Men’. El detalle confirma su nueva exposición pública, con fotógrafos siguiendo de cerca sus movimientos.

Inde Navarrette (imagen: Instagram/@phosphormagazine)

A la par, Page Six Hollywood señala que Navarrette está generando ruido como posible contendiente al Oscar por su trabajo en ‘Obsession’. El medio agrega que una campaña de premios parecería lógica si se considera el rendimiento comercial de la película y el hecho de que la actriz habría recibido alrededor de US$20,000 por el proyecto independiente.

En entrevista con Nylon, Navarrette habló de su deseo de demostrar que lo ocurrido con ‘Obsession’ no fue un golpe de suerte pasajero:

“Realmente quiero demostrar que ‘Obsession’ no fue solo un golpe de suerte irrepetible. Es algo que me apasiona y que quiero seguir haciendo, pero, por supuesto, eso llevará tiempo. Quiero que la gente se tome ese tiempo para confiar en que tengo la capacidad para lograrlo. También quiero fracasar estrepitosamente en público y crear algo que a la gente no le guste, [pero] que tal vez a mí sí.”

Por ahora, su siguiente gran paso será ‘X-Men’. Pero el reporte deja claro que Hollywood ya la está mirando más allá de Marvel: como una actriz capaz de pasar del terror independiente a las franquicias, los dramas de prestigio y las campañas de premios.

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