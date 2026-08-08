Gobierno de Trump usa canción de Taylor Swift para provocarla y el video termina sin audio por copyright

La cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca utilizó la canción "august", del álbum Folklore

La Casa Blanca volvió a recurrir a la cultura pop para sus publicaciones en redes sociales, esta vez utilizando una canción de Taylor Swift mientras hacía referencia directa a la complicada relación entre la cantante y Donald Trump. La cuenta oficial del gobierno estadounidense en TikTok publicó un video acompañado por “august”, tema incluido en el álbum Folklore, junto con un mensaje que parecía anticipar irónicamente la reacción de la artista. Sin embargo, poco después, el audio dejó de estar disponible en Estados Unidos por una reclamación relacionada con derechos de autor.

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¿Cómo utilizó la Casa Blanca una canción de Taylor Swift?

El video fue publicado en la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca y mostraba a Donald Trump y la primera dama Melania Trump de espaldas mientras observaban un espectáculo de fuegos artificiales.

‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’ (imagen: X)

Sobre la imagen podía leerse: “El estado de ánimo cuando es agosto y Donald Trump es tu presidente.” La publicación aprovechaba el mes de agosto para utilizar como música de fondo “august”, canción que Swift lanzó en 2020 como parte de Folklore.

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La provocación hacia la cantante quedó todavía más clara con un mensaje atribuido al “Equipo Trump” en el que se mencionaba directamente a la artista:

“¡Estoy seguro de que a Taylor Swift le va a encantar que hayamos usado su canción!”

Sin embargo, la broma tuvo una duración limitada. Para la noche siguiente, tanto el audio como ese mensaje habían desaparecido de la publicación. Los usuarios en Estados Unidos comenzaron a encontrar en su lugar un aviso que decía: “El titular de los derechos de autor no ha puesto este sonido a disposición en tu país.”

El reporte no establece que Swift haya solicitado personalmente la retirada, por lo que no puede afirmarse que la cantante haya sido directamente responsable del bloqueo, aunque no sería algo extraño, dada la relación tensa que tiene con el presidente de E.U.

El equipo de Trump volvió a usar otra canción de Swift

La desaparición de “august” fue celebrada por algunos seguidores de Taylor Swift en los comentarios del video, donde varios interpretaron la situación como una derrota para la cuenta de la Casa Blanca.

El equipo de Trump, sin embargo, respondió publicando otro TikTok en el que utilizó “Red”, canción que da nombre al álbum de Swift publicado originalmente en 2012.

En esta ocasión, la publicación estaba acompañada por otra provocación:

“¿Sabías que Taylor Swift escribió un álbum entero sobre el color del Partido Republicano?”

La relación entre Trump y Swift ha sido conflictiva durante los últimos años. Después de que la cantante respaldara a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, Trump llegó a escribir públicamente: “¡Odio a Taylor Swift!”

Posteriormente moderó su discurso y, al ser consultado sobre la relación de Swift con Travis Kelce, llegó a describirla como “a terrific person”.

La Casa Blanca lleva meses recurriendo a la cultura pop

El episodio con Taylor Swift forma parte de una serie de publicaciones en las que la administración Trump ha usado canciones, películas y personajes populares para promover mensajes políticos, migratorios o militares.

Taylor Swift (imagen: Getty)

Artistas como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Kesha, Katy Perry y Kenny Loggins han criticado anteriormente que sus canciones fueran utilizadas en videos oficiales vinculados con deportaciones de ICE, propaganda política o ataques militares.

Hollywood también ha reaccionado. Ben Stiller pidió que la Casa Blanca retirara imágenes de ‘Tropic Thunder’ de un video sobre operaciones militares, mientras otros contenidos gubernamentales han utilizado referencias de franquicias como ‘Star Wars’, ‘Breaking Bad’ y ‘Spider-Man’.

En el caso de Taylor Swift, la diferencia es que la propia publicación reconocía abiertamente que el uso de su canción buscaba provocarla. El resultado fue que “august” terminó silenciada por restricciones de copyright, aunque el equipo de Trump rápidamente encontró otra canción de la artista para continuar con las burlas.

Con información de Deadline.

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