Steven Spielberg elogia a Taylor Swift y la compara con John Lennon y Paul McCartney

El director también destacó su fuerza como compositora, narradora y defensora de los derechos de los artistas

Steven Spielberg fue uno de los invitados centrales en la ceremonia del Songwriters Hall of Fame 2026 (Salón de la Fama de los Compositores), donde presentó a Taylor Swift durante su incorporación al recinto. En su discurso, el director destacó el impacto cultural de la cantante y compositora, a quien colocó en una línea histórica junto a figuras como John Lennon, Paul McCartney, Carole King y James Taylor.

¿Qué dijo Steven Spielberg sobre Taylor Swift?

Durante la ceremonia realizada en Nueva York, Steven Spielberg tomó el escenario para introducir a Taylor Swift, quien fue una de las figuras homenajeadas de la noche junto con nombres como Alanis Morissette, John Fogerty, Kenny Loggins, Raye, Paul Stanley y Gene Simmons, entre otros.

Taylor Swift (imagen: AFP)

El cineasta habló primero sobre la fuerza que tiene la música para acompañar la vida cotidiana, desde los autos hasta los estadios y los espacios religiosos. Luego centró su discurso en Taylor Swift, a quien describió como una artista sin miedo a romper marcas como escritora, cantante y narradora.

“No tiene miedo de romper récords como escritora, cantante y narradora, una artista singular y un fenómeno genuino cuyo lugar en nuestra cultura rivaliza con el de los compositores del cancionero estadounidense, Lennon McCartney de los años 60 y los cantautores de los años 70 como Carole King y Stevie ‘Let’s Go Knicks.’”

Spielberg colocó a Taylor Swift dentro de una tradición de autores que marcaron épocas enteras en la música popular. Además, se trata de la mujer más joven en ser incorporada al Songwriters Hall of Fame.

Spielberg también destacó su defensa de los derechos de los artistas

El director no se limitó a hablar de ventas, récords o popularidad. También mencionó la lucha de Taylor Swift por recuperar el control de su música y defender los derechos de los artistas. Según Spielberg, esa determinación refleja cómo la cantante ha utilizado una fama enorme desde que era adolescente.

El comentario conecta con una de las etapas más públicas de la carrera de Taylor Swift, quien durante años impulsó la regrabación de sus primeros álbumes para recuperar control sobre su obra. Para Spielberg, ese esfuerzo forma parte de la manera en que la compositora ha entendido su posición dentro de la industria.

En otra parte del discurso, el director bromeó con la inteligencia artificial. Contó que preguntó a una IA cuántas palabras se habían escrito sobre Taylor Swift y cuántas había escrito ella misma, pero no obtuvo respuesta.

“Debería haber sabido que algo que empieza con “artificial” no tendría ni idea.”

La frase fue recibida con risas y aplausos, y sirvió para reforzar una idea central del homenaje: la autenticidad de Taylor Swift como autora en una industria cada vez más atravesada por tecnología, métricas y ruido mediático.

Imagen del documental ‘Spielberg’ (HBO)

Taylor Swift agradeció a Sombr por interpretar sus canciones

Antes del discurso de Steven Spielberg, Sombr subió al escenario para interpretar ‘Cardigan’ y ‘Dear John’, dos temas de Taylor Swift. La cantante agradeció el homenaje durante su discurso de aceptación y dedicó palabras muy elogiosas al joven artista.

Taylor Swift destacó su talento como compositor, dijo que su forma de escribir le provoca admiración e incluso bromeó con que probablemente será uno de los artistas que más escuchará este año. También lo presentó como ejemplo de una nueva generación capaz de crear por cuenta propia, sin depender de inteligencia artificial.

La ceremonia también dejó una imagen llamativa: Taylor Swift sentada junto a Travis Kelce, su madre, su colaboradora Liz Rose, Steven Spielberg y Kate Capshaw. Aun así, el momento principal fue el discurso del director, quien presentó a la cantante como una figura cuyo impacto cultural ya forma parte de la historia reciente de la composición popular.