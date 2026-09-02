Tom Cruise declara su apoyo total a Paramount y la familia Ellison en la compra de Warner: ‘Cumplirán sus promesas’

El veterano Tom Cruise decidió tomar partido en una de las disputas empresariales más tensas que Hollywood ha vivido en toda su larga historia. El actor confía en que David Ellison, CEO de Paramount Skydance, cumplirá sus compromisos si la compañía logra adquirir Warner Bros. Discovery, una operación todavía atrapada entre demandas y temores por la concentración del negocio, con una enorme oposición al frente.

¿En qué estado se encuentra ahora mismo la compra Paramount-Warner?

Paramount Skydance pretende adquirir Warner Bros. Discovery mediante un acuerdo valuado en alrededor de 110 mil millones de dólares al considerar la deuda. La unión agrupará estudios cinematográficos, canales de televisión, servicios digitales como Paramount+, CBS, HBO, HBO Max y CNN, y otros activos bajo un mismo grupo empresarial.

La operación no puede cerrarse todavía debido a que California y otros 11 estados presentaron una demanda antimonopolio que será juzgada en marzo de 2027. Paramount aceptó esperar la resolución judicial o hasta junio de ese año, aunque la compañía sostiene que el proceso amenaza un acuerdo aprobado o no impugnado en 68 países.

Tom Cruise en Digger, su nueva película junto a Alejandro González Iñárritu (Foto: IMDb)

Los estados argumentan que el conglomerado tendría demasiado poder sobre la distribución de películas y la televisión por cable. La Writers Guild of America también presentó otra demanda al considerar que la unión reduciría las oportunidades laborales para guionistas, sobre todo si dos compradores importantes de proyectos terminan funcionando como uno solo.

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El retraso tiene un reloj bastante caro, pues Paramount deberá pagar siete millones de dólares diarios a los accionistas de Warner Bros. Discovery si la compra no queda cerrada después del 30 de septiembre. La compañía solicitó una garantía judicial de 1.88 mil millones para cubrir posibles daños si las demandas fracasan. Ellison intenta convencer a exhibidores y trabajadores mediante una promesa de al menos 30 películas anuales, cosa que AMC, Regal y Cinemark respaldaron después de recibir compromisos contractuales sobre esa producción y ventanas mínimas de 45 días antes de que cada título llegue al alquiler digital.

La oposición permanece activa, con miles de actores, directores, guionistas y productores que se sumaron a una carta organizada por la coalición Block the Merger. Sus integrantes temen despidos, menos compradores para las ideas y un catálogo de cine reducido una vez que desaparezca la competencia directa entre ambos estudios.

Tom Cruise apoya a los Ellison

Cruise rechazó esos temores durante una nueva participación en The Pat McAfee Show: “Creo que es increíble. Ellos van a entregar 30 películas. Para mí, esto es una comunidad, no una industria. Las personas que trabajan en estos estudios no son simplemente gente de los estudios. Son mi familia”, declaró. El actor de 64 años aseguró que alcanzar esa cifra requerirá una movilización colectiva: “Sé que vamos a recibir esas 30 películas. Quiero que todos nos unamos como comunidad para ayudar a realizar esas 30 películas. Paramount no va a hacerlo por su cuenta. Será necesaria la ayuda de cada artista para lograrlo”.

Además, Cruise cree que una buena respuesta del público podría elevar la producción todavía más:

“Si nos va bien con esas 30, se convertirán en 40 películas. Todos esos grandes artistas tuvieron que aprender su oficio. Los Iñárritu, los Spielberg, los Nolan, yo; todas las oportunidades que tuve, quiero que las reciba cada guionista, cada director, cada productor y cada artista. La única manera de hacerlo es crear abundancia. La producción genera producción.”

David y Larry Ellison

Skydance, compañía fundada por David Ellison, colaboró como productora en varias entregas de Misión: Imposible y en Top Gun: Maverick. Cruise también posee un acuerdo preferente con Warner Bros., por lo cual mantiene relaciones profesionales con las dos partes involucradas. Paramount ha distribuido las ocho películas de Misión: Imposible y numerosos títulos protagonizados por Cruise. Days of Thunder 2, coprotagonizada por Anne Hathaway, continuará esa relación cuando llegue a los cines en 2028.

Digger, la siguiente película de Tom Cruise

Antes de regresar a los automóviles de Days of Thunder, Cruise protagonizará Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Warner Bros. la estrenará el 30 de septiembre. Ahí Cruise interpreta a Digger Rockwell, descrito como el hombre más poderoso del planeta. El personaje emprende una misión desesperada para convencer al mundo de que puede salvar a la humanidad antes de que la catástrofe que él mismo provocó destruya todo. El desastre, por decirlo suavemente, también lleva su firma.

Iñárritu presenta la cinta como una comedia satírica alimentada por la tragedia. El cineasta trabajó cerca de una década en la idea y consideró que Cruise era indispensable para encarnar a un hombre seductor y tan convincente que puede hacer que otras personas acepten su versión de la realidad. Por si fuera poco, Digger es también una curiosa ironía dentro de la disputa empresarial, pues esta película del mayor defensor público de Paramount será distribuida por Warner, el estudio que Ellison intenta comprar. Es decir, Cruise ya trabaja a ambos lados del acuerdo.

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