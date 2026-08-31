Kenneth Lonergan defiende a Mark Ruffalo: ‘Acusarlo de antisemitismo es absurdo, una mentira cínica y repugnante’

El dramaturgo y director judío de cine Kenneth Lonergan salió a defender a Mark Ruffalo mediante una carta que cuestiona los ataques recibidos por el actor tras sus críticas a Paramount Skydance. El cineasta intervino en una disputa donde los negocios de Hollywood se encontraron con el genocidio en la Franja de Gaza.

¿Qué ocurre con la compra de Warner a manos de Paramount?

La adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance ha dividido a la industria audiovisual, quizá como nunca antes en toda su historia. Sus promotores plantean que la unión permitirá competir mejor en un mercado dominado por grandes plataformas; pero los opositores temen que desaparezcan empleos y disminuyan las opciones para producir y distribuir películas. El acuerdo contempla una operación de 110 mil millones de dólares, incluida la deuda. Esto reuniría bajo una misma estructura activos de larga historia como CBS y CNN, además de Paramount Pictures y Warner Bros. Pictures.

California y otros once estados buscan detener la operación mediante una demanda antimonopolio. El fiscal Rob Bonta sostiene que reduciría las alternativas del público y perjudicaría la competencia. Ruffalo participa en esa oposición y ha firmado una carta colectiva contra el acuerdo, llevando sus objeciones tanto a redes sociales como al Senado.

Kenneth Lonergan

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Mark Ruffalo critica la compra y las conexiones de Paramount con Israel

El episodio que provocó la respuesta de Paramount comenzó con una publicación del pasado 21 de agosto, cuando Ruffalo relacionó los negocios de Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, con el apoyo tecnológico al ejército israelí y el financiamiento de la adquisición de Warner. El actor compartió un fragmento de una intervención de Safra Catz en una cumbre del Consejo Israelí Estadounidense celebrada en 2024. Allí, la ejecutiva hablaba de tecnología desarrollada por Oracle, y Ruffalo empleó ese video para cuestionar la concentración de recursos tecnológicos y medios informativos alrededor de la familia Ellison.

En su publicación, tachó las acciones israelíes en Gaza como genocidio y las vinculó con un sistema de apartheid respaldado por Oracle. Un portavoz de Catz respondió que la tecnología mencionada estaba destinada a rescatar a los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Paramount acusa de antisemitismo a Mark Ruffalo

Paramount respondió ese mismo día mediante un comunicado que acusó al actor de recurrir a estereotipos antisemitas dentro de la disputa empresarial. La compañía rechazó hablar sobre una operación corporativa con términos como genocidio y apartheid, y argumentó que ese uso trivializaba el sufrimiento al que aluden dichas palabras. La empresa también pidió evaluar la compra por sus méritos legales y aseguró que no tolera prejuicios contra nadie. En el mismo documento defendió su disposición a trabajar con distintos creadores y afirmó que no habría listas negras.

Ruffalo rechazó de inmediato la acusación y explicó que cuestionar al gobierno israelí, los contratos militares o los ejecutivos involucrados no es lo mismo que atacar a las personas judías.

Kenneth Lonergan defiende a Mark Ruffalo

Mark Ruffalo

Lonergan, ganador del Oscar por Manchester junto al mar y director de Ruffalo en Puedes contar conmigo, respaldó al actor con una carta publicada el 28 de agosto. En ella recuerda que son amigos desde hace treinta años y separa esa cercanía de cualquier acuerdo automático sobre política internacional: “La idea de que es antisemita es manifiestamente absurda, y la acusación en sí es una mentira cínica y repugnante”, escribió. El director pidió al Centro Simon Wiesenthal revisar las declaraciones de Ruffalo y precisar dónde encuentra antisemitismo.

Lonergan también afirma que comparte el humanitarismo de su amigo y lamenta la conducción de la guerra, pero rechaza varias de sus posiciones sobre Israel y Gaza. También expresa diferencias respecto a Irán y sus aliados: “No tengo ningún problema con quien quiera cuestionar las ideas de Mark, o las de cualquier persona”, señaló. De acuerdo con Lonergan, los señalamientos contra el actor sustituyen una discusión que sus críticos deberían estar dispuestos a sostener.

Otras estrellas que han defendido a Mark Ruffalo

Jane Fonda también respaldó al actor mediante el Comité por la Primera Enmienda: “Calificar su crítica de antisemita es una difamación para deslegitimar las críticas a la fusión”, declaró. La actriz sostuvo que Ruffalo tiene derecho a cuestionar empresas poderosas y advirtió sobre la concentración de control sobre el entretenimiento y las noticias.

Hannah Einbinder, estrella de Hacks, consideró absurda la interpretación de que Ruffalo cuestionaba a los Ellison únicamente por ser judíos. Defender el examen público de los lazos empresariales y tecnológicos señalados por el actor, así como de sus posibles consecuencias para la industria audiovisual.

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