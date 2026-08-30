Estrella de ‘Days of Thunder’ rechaza el fichaje de Anne Hathaway y pide que Nicole Kidman regrese: ‘Es una elección terrible’

La primera disputa por el regreso de Days of Thunder, en América Latina conocida como Días de Trueno, ocurrió lejos del asfalto. Randy Quaid, integrante del reparto original, cuestionó la incorporación de Anne Hathaway a la secuela con Tom Cruise. Su reacción incluyó preferencias de reparto, argumentos políticos y hasta ataques personales que poco tienen que ver con conducir un automóvil de carreras.

¿Quién es Randy Quaid?

Antes de sus publicaciones polémicas, Quaid trabajó duro en una carrera con personajes que podían despertar ternura o carcajadas. Su trayectoria incluye una nominación al Oscar como actor de reparto por The Last Detail, reconocimiento que recibió en 1974 por la película protagonizada junto a Jack Nicholson. También es famoso por Día de la Independencia, donde interpreta a Russell Case, el hombre que se sacrifica y logra iniciar la destrucción de las naves alienígenas invasoras.

En Days of Thunder interpretó a Tim Daland, el empresario que contrata al piloto Cole Trickle, personaje de Cruise, para competir con su equipo. La relación entre ambos pronto encuentra dificultades, pues aunque comparten el deseo por ganar, en realidad no se llevan bien. Hasta el momento no se ha confirmado su participación en la secuela; Cruise y Hathaway son los únicos confirmados.

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Randy Quaid y las críticas contra Anne Hathaway

Quaid utilizó recientemente su cuenta de X, antes Twitter, para describir la contratación de Hathaway como “una elección horrible”. En la misma publicación cuestionó sus posiciones políticas y aseguró que el público de NASCAR es conservadora y pertenece al movimiento MAGA. Su alternativa fue recuperar a Nicole Kidman, quien interpretó al interés romántico de Cruise en la película original: “Esa es la elección de reparto que vendería la idea”. En otras publicaciones, Quaid descalificó el atractivo físico de Hathaway y dirigió un insulto a Cruise.

El proyecto tiene estreno previsto para el 2 de junio de 2028. Jonathan Levine dirigirá un guion de Will Staples, con Cruise, Jerry Bruckheimer y Tommy Harper como productores; será la primera colaboración cinematográfica entre sus protagonistas. Puedes leer la publicación completa de Quaid a continuación:

“Anne Hathaway es izquierdista, woke y una elección terrible para el público de NASCAR de Days of Thunder, que es MAGA. La mujer mayor y sexy que acompañe a Tom en esta película tiene que ser Nicole. Ese es el casting que vendería la idea. Es interesante porque cuando hicimos la primera también había prisa por estrenarla; los editores dormían por turnos en la sala de edición. Esto es algo muy extraño, como si quisieran estrenarla para que fracase.”

Anne Hathaway ha tenido un año increíble

Randy Quaid en Days of Thunder (Foto: IMDb)

Este 2026, El diablo viste a la moda 2 reunió una vez más a la actriz con Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. La secuela recaudó 692.7 millones de dólares mundiales, frente a un presupuesto de 100 millones. La cifra supera sin ninguna dificultad los 326.1 millones obtenidos por la primera película hace más de 20 años.

También participó en La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, como la reina Penélope de Ítaca. Matt Damon interpretó a Odiseo y Tom Holland a Telémaco. La adaptación alcanzó 1.552 mil millones de dólares en todo el mundo y le otorgó a la actriz un nuevo triunfo anual en medio de una carrera exitosa.

El final de la calle Oak le ofreció un escenario diferente junto a Ewan McGregor, película en la que ambos interpretan a miembros de la familia Platt, obligada a sobrevivir después de que un fenómeno cósmico desplaza su vecindario hacia un lugar desconocido. Su desempeño comercial ha sido más moderado, con aproximadamente 105 millones de dólares mundiales frente a 85 millones de presupuesto de producción.

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