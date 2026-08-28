‘El Final de la Calle Oak’: Una película que transforma la vida cotidiana en una pesadilla con dinosaurios

El Final de la Calle Oak lleva el peligro a un lugar que debería representar seguridad, nos referimos a esos tranquilos vecindarios familiares donde el tiempo no parece correr. La película protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor es una atinada fusión de ciencia ficción, suspenso, aventura y drama cuya meta es convertir todo aquello que nos parece seguro en escenario impredecible. Bajo el espectáculo de criaturas gigantes también permanece una familia con problemas comenzaron antes de que su hogar dejara de ser un refugio.

¿De qué trata El Final de la Calle Oak?

Los protagonistas son los Platt, una familia que vive en un suburbio estadounidense durante los años ochenta y que vive momentos de incertidumbre. Greg (McGregor) y Denise (Hathaway) comparten la casa con sus hijos, Audrey y Brian, aunque la aparente normalidad del vecindario oculta problemas económicos y desacuerdos matrimoniales, temas que los adultos prefieren guardarse. Es ahí cuando una serie de fenómenos extraños comienza a alterar su rutina sin ofrecerles explicación.

El misterio termina por revelar un fenómeno cósmico que ha desplazado la calle Oak hacia a un territorio prehistórico habitado por dinosaurios, millones de años antes. La familia debe permanecer unida para sobrevivir en el hostil paisaje, mismo que conserva partes de su antigua vida, un entorno en el que los seres humanos no pueden existir.

Ewan McGregor y Anne Hathaway en El Final de la Calle Oak (Foto: IMDb)

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Una tranquila calle convertida en pesadilla

La calle Oak se nos presenta como una versión común de la vida suburbana estadounidense, con todos los elementos que podríamos imaginar en aquel país durante los años ochenta. Ese ambiente ayuda a que la amenaza resulte más inquietante y, aunque suene cruel, entretenida. El director David Robert Mitchell saca a los personajes de sus vidas semiperfectas, de la rutina y lo banal, irrumpiendo con un elemento fantástico, como en los mejores cuentos.

Claro que la transformación tampoco ocurre mediante una explicación extensa. Primero aparecen alteraciones pequeñas que despiertan inquietud y poco a poco se avanza hacia percepciones que alteran por completo la visión del vecindario. Es aquí cuando la cinta toma elementos del terror de criaturas para presentar a los dinosaurios como animales impredecibles y peligrosos, alejados de la función decorativa que suelen tener en algunas producciones familiares. Los Platt están aterrados, pero ni siquiera el miedo logra impedir que sus diferencias personales aparezcan en el peor momento posible.

Anne Hathaway en El Final de la Calle Oak (Foto: IMDb)

El diseño de esta pesadilla recuerda por momentos a las aventuras producidas por Amblin en los años ochenta, en especial por la presencia de una familia fracturada frente a un suceso fantástico. También guarda guiños deliciosos con Parque jurásico y Encuentros cercanos del tercer tipo. Mitchell hilvana esa sensibilidad nostálgica con el humor extraño y la incomodidad, algo que ya habíamos visto en Está detrás de ti.

Las estrellas de El Final de la Calle Oak

Anne Hathaway brilla en El Final de la Calle Oak después de triunfar como Penélope en La Odisea de Christopher Nolan, película que recaudó más de mil millones de dólares esta temporada y la convirtió en una de las actrices más taquilleras de 2026. A Ewan McGregor, la otra estrella de la película, no lo veíamos en salas de cine desde 2023, por lo que su regreso a la pantalla grande es más especial que nunca.

Ambas fuerzas actorales se unen en esta entrega destinada para mayores de 12 años, un título del verano que saca a una familia de su lugar seguro, tanto del plano físico como del psicológico, para contar un relato sobre la unión y la adversidad, y cómo la confianza y el amor salvan, incluso en los peores escenarios.

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