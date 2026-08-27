Adria Arjona habla de su preparación para su misterioso papel en ‘Superman: Man of Tomorrow’

Adria Arjona continúa manteniendo en secreto la identidad de su personaje en ‘Superman: Man of Tomorrow’, pero ya reveló algunos detalles sobre la exigente preparación física que realizó para incorporarse al Universo DC de James Gunn. La actriz contó que entrenó durante varias horas al día y siguió una dieta estricta para el papel, mientras crecen los reportes que la relacionan con Maxima. Aunque Arjona evitó confirmar esos rumores, aseguró que está especialmente entusiasmada por reencontrarse con Gunn y Peter Safran, dos figuras fundamentales durante los primeros años de su carrera.

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¿Cómo se preparó Adria Arjona para ‘Superman: Man of Tomorrow’?

En entrevista reciente, Arjona explicó que su incorporación a la película requirió una transformación física considerable. Sin revelar qué personaje interpretará ni ofrecer detalles sobre sus escenas, la actriz aseguró que el entrenamiento le permitió desarrollar una musculatura que nunca había tenido.

Adria Arjona (Imagen: Instagram @adriaarjona)

“Tengo músculos que nunca había tenido en mi vida. Entreno entre dos y tres horas al día y sigo una dieta extrema. El café es lo único que me mantiene despierta. ¡Y estoy muy emocionada!”

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El nivel de preparación resulta especialmente llamativo porque DC Studios continúa manteniendo bajo reserva la identidad de su personaje. ScreenRant señala que distintos reportes han relacionado a Arjona con Maxima, mientras que anteriormente también surgieron especulaciones entre fans que la proponían como Wonder Woman. La actriz, sin embargo, no confirmó ninguna de las dos posibilidades.

La entrevista fue realizada antes de que Gunn anunciara, el 26 de agosto, que la fotografía principal de ‘Superman: Man of Tomorrow’ había terminado oficialmente, por lo que las declaraciones de Arjona reflejan una etapa anterior del rodaje.

El regreso de Arjona con James Gunn y Peter Safran

Más allá del personaje, Arjona destacó el significado personal de volver a trabajar con Gunn y Safran. Ambos participaron en ‘The Belko Experiment’, una de las primeras películas de la actriz y una producción que considera determinante para las oportunidades que llegaron posteriormente.

“Me entusiasma reencontrarme con la familia que lo inició todo para mí: Peter Safran y James Gunn. Ellos me dieron mi primera película. No habría hecho ninguna de las películas de las que hemos hablado hoy si no fuera por ellos. No estaría en ‘Andor’ si no hubiera sido por Peter Safran y James Gunn, así que es jodidamente genial y muy emocionante reencontrarme con ese equipo y formar parte de esa familia. ¡Y eso es todo lo que voy a decirles!”

Arjona ya había revelado anteriormente que su relación cercana con ambos no significó recibir automáticamente el papel. La actriz tuvo que pasar por un proceso de audición y demostrar que era la elección adecuada antes de incorporarse al proyecto.

Adria Arjona en 2025 (Dave Benett/Getty Images)

‘Man of Tomorrow’ reunirá a varios personajes del nuevo DCU

La película volverá a contar con David Corenswet como Superman, Nicholas Hoult como Lex Luthor y Rachel Brosnahan como Lois Lane. También participarán Lars Eidinger como Brainiac, Nathan Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific e Isabela Merced como Hawkgirl.

Además, Aaron Pierre llevará a John Stewart de ‘Lanterns’ a la pantalla grande, mientras Xolo Maridueña retomará su papel como Blue Beetle.

Por ahora, Arjona permanece como una de las principales incógnitas del reparto. Su intenso entrenamiento sugiere un papel físicamente exigente, pero la actriz y DC Studios continúan evitando revelar exactamente a quién interpretará cuando ‘Superman: Man of Tomorrow’ llegue a los cines en julio de 2027.

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